Clujeni- fraţi cu moldovenii pentru o evaziune fiscală uriaşă cu carne de porc şi curcan

Procurorul Leordean Rica de la Parchetul de pe Lângă Tribunalul Cluj începea în 2013 să lucreze la un rechizitoriu ce a reuşit reţinerea unui grup infracţional care se ocupa cu evaziune fiscală, spălare de bani şi uz de fals . Doi ani mai târziu, în februarie 2015, anchetatorul finaliza dosarul şi obţinea trimiterea în judecată a Rodicăi Şevciuc, Marius Stănescu şi alţi cinci inculpaţi ce s-au ocupat de distribuirea de carne pe teritoriul României. Prejudiciul era de şase milioane de lei, iar în încercarea de a demonstra faptele comise de aceştia, cei de la parchet au monitorizat două firme din Cluj-Napoca: Paul CH SRL şi MegaFresh, alături de alte societăţi comerciale care completau reţeaua evazionistă, din Iaşi.

Rodica Şevciuc în afaceri cu un defunct

În iulie 2012, evazionista Rodica Şevciuc reuşea să îl convingă pe Pavel Chira să înfiinţeze împreună cu aceasta societatea comercială Megafresh SRL prin intermediul căreia să efectueze distribuire de carne în Transilvania. Doi ani mai devreme, ajutată de Voicu Gherman, Şevciuc împreună cu Chira intrau în afaceri prin societatea Paul CH SRL, prin care se desfăşurau activităţi comerciale similare.

Cele două firme au început să achiziţioneze marfă de la furnizori din comunitatea europeană, mai exact din Ungaria. Principalele achiziţii ale acestora erau carnea de porc şi cea de curcan, marfă ce ulterior era vândută la firme cu sediul în România. Achiziţia acelor produse era, conform prevederilor europene, scutită de plata TVA către Statul Român.

Astfel că, Şevciuc şi Chira au înregistrat în contabilitate facturi fiscale false, ce figurau ca fiind emise de societăţi comerciale din Iaşi. Aceste documente, însă, nu reflectau realitatea dar datorită faptului că preţul cu care achiziţionau acele bunuri fictive era cu TVA inclus, cei doi aveau posibilitatea deducerii taxelor respective.

Prin această metodă ajungeau deseori la diminuarea sau anularea TVA-ului ce trebuia, legal, achitat Statului Român.

Aproape două milioane de euro prejudiciu efectuat cu ajutor de la Stănescu

Rodica a reuşit să cadă la înţelegere cu unul dintre membrii clanului Stănescu din Iaşi, Marius. Cu ajutorul acestuia, firmele din Cluj-Napoca, Megafresh şi Paul CH au înregistrat în evidenţa contabilă acele facturi fictive. Corporation Huge Project SRL şi StelyIntremed International au fost câteva din societăţile comerciale ce completau circuitul evazionist.

Marius Stănescu, Remus Condurache şi Florin Ciprian Costea au predat ştampilele de pe câteva SC-uri Rodicăi Şevciuc şi lui Pavel Chira, totodată împuternicind-ui pe aceştia în vederea administrării conturilor bancare pentru viramente necesare prin sistemul Internet Banking. Cei trei figurează în dosar ca inculpaţi pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

De asemenea, Marius Stănescu este un familiarizat cu procedurile de judecată, apărând într-un alt dosar judecat de Tribunalului Iaşi, în calitate de inculpat, tot pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală bazată pe aceeaşi reţetă de evidenţă în contabilitatea societăţii a unor cheltuieli fictive privind achiziţii de mărfuri efectuate în perioada august – decembrie 2011, unde prejudiciul trecea de pragul unui milion de lei.

Drumul până la Cluj, pavat cu intenţii infracţionale

Din declaraţia dată de Remus Condurache, un alt inculpat în prezentul dosar, reiese faptul că Rodica Şevciuc controla toată operaţiunea evazionistă şi tăia ”feliile” de bani pentru fiecare din cei implicaţi.

„Am înfiinţat Corporation Huge Project la sugestia lui Marius Stănescu, împreună cu care, la începutul anului 2013 am venit la Cluj-Napoca pentru a o cunoaşte pe Rodica Şevciuc. În urma discuţiilor purtate cu aceasta am convenit să-i predăm toate documentele contabile ale societăţii, urmând ca Şevciuc să ne plătească cu 10-20 de bani per kilogramul de carne vândută ce urma să fie livrată”, relatează Remus Condurache.

Însă greşeala Rodicăi a fost că Remus aflase de onorariile mari încasate de membrul clanului Stănescu în raport cu viramentele mici pe care aceasta i le făcea lui. De aici au început discuţiile în contradictoriu bazate pe faptul că femeia îl favoriza financiar pe Marius Stănescu.

Încrederea lui Remus faţă de Rodica Şevciuc a scăzut, iar într-una dintre discuţiile purtate de acestacu Stănescu, la telefon, Condurache susţinea că nu mai doreşte să facă parte din ”înţelegere” şi propunea începerea unei noi operaţiuni pe o altă firmă.

Condurache: Să ne întâlnim, dar nu mai facem nimic pe firma asta.

Stănescu: De ce?

Condurache: Că mi-o ajuns atâta.

Stănescu: Bine, cum vrei tu.

Condurache: Facem alta dacă vrei.

Stănescu: Bine. Lasă ca mai vorbim.

Însă Marius reuşise să îl convingă pe Remus să continue operaţiunea, dat fiind faptul că din neam în neam, Stăneştii sunt clienţi fideli ai sălilor de judecată din România. De fapt, nu mai puţin de 47 de membri ai imensului clan Stănescu sunt inculpaţi în 121 de dosare penale pentru evaziune, înşelăciune, spălare de bani etc, dosarele fiind aflate fie pe rolul instanţelor de judecată (unele sunt deja finalizate cu condamnări), fie în faza urmăririi penale.



Aqua Carn Project, factorul principal

Chiar dacă în dosarul construit de procurorul Leordean Rica, inculpata Rodica Şevciuc figurează ca principalul responsabil de faptele penale menţionate mai sus, firmele din Iaşi erau controlate de Marius Stănescu.

Cantităţile de carne de porc şi curcan erau cumpărate de la GalicoopTurkeyProduction LTD Ungaria, V Puls K Ungariaşi Lac-hus KFT Ungaria. Se efectuau achiziţii Intracomunitare cu TVA de 0% pe Aqua Carn Project, Corporation HugePorject şi StelyIntermend. Ulterior marfa era vândută cu TVA de 24% către Paul CH şi Megafresh, iar de acolo se făcea distribuţia către firme din România precum Urcan, Cosmfan Carmangerie sau Salamandra Plus.

Însă şi în recentul dosar, înregistrat în 2016 la Tribunalul Iaşi, aceeaşi AquaCarn Project, alături de Marius Stănescu sunt acuzate de exact aceleaşi fapte.

„În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că, în calitate de administrator al SC AQUA CARN PROJECT SRL cu sediul în sat şi comuna Grajduri, judeţulIaşi, în baza aceleiaşirezoluţiiinfracţionale, a evidenţiat în contabilitatea societăţii cheltuieli fictive privind achiziţii de mărfuri efectuate în perioada august – decembrie 2011 de la S.C. PARC AUTO VASI S.R.L, S.C. ROCLIMA S.R.L., S.C. EUROPEANA LUX METAL S.R.L., S.C. DECOMET CRISTAL S.R.L, prejudiciul estimat a fi fost cauzat în dauna bugetului de stat fiind în sumă totală de 1.169.555 lei, reprezentând TVA – 701.734 lei şi impozit pe profit – 467.821 lei”, arată procurorii ieşeni.

Prejudiciul nu a fost recuperat, însă în cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unei locuinţeşi a unui teren, valoarea estimată a acestor bunuri imobile fiind în sumă de 118.000 lei.

La Cluj situaţia nu e roză

Între timp, partenerul Rodicăi Şevciuc, Pavel Chira a decedat. Firma Paul CH a intrat în faliment după ce în 2012 înregistra o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lei şi un profit de doar 39.000 lei.

Rodica Şevciuc a ieşit de sub măsura preventivă a controlului judiciar, în primăvara aceasta, însă în continuare documentele incontestabile prezentate instanţei o pun pe aceasta într-o lumină deloc favorabilă.

Firma Megafresh, cu sediul pe Calea Mănăştur din Cluj-Napoca a intrat şi ea în procedura de inactivare conform deciziei luată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj.

Alături de Stănescu Marius, Rodica Şevciuc, Condurache Remus şi Costea Florin, sunt acuzaţi de spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală şi Gabriel Daniel Stupar, Adalbert Şuteu şi Constantin Stelian.