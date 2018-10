Clujenii care nu colectează selectiv pot fi amendați

Clujenii care nu colectează selectiv deșeurile, ar putea să fie amendați de Poliția locală, a anunțat City managerul orașului, Gheorghe Șurubaru.

”Anul acesta prin Ordonanța 74 s-a modificat Legea 211 care se ocupă de gestionarea deșeurilor de pe raza unităților teritoriale. Începând cu 1 ianuarie Primăria are obligația de a pune în aplicare această Ordonanță care prevede, sancțiuni pentru populația care nu colectează selectiv. Cuantumul amenzilor a fost stabilit printr-o Hotărâre de Consiliul local. Poliția locală are la bază o Hotărâre pentru a aplica amenzi. Cuantumul este de până la 1000 de lei pentru persoanele fizice și 25.000 de lei pentru persoanele juridice. Sancțiunile sunt mari, încă nu s-au aplicat până acum pentru că era normal să asigurăm infrastructura necesară. Poliția locală poate să dea amenzi. Firmele de salubritate anunță Poliția locală când e blocat accesul și au fost cazuri când s-a intervenit cu mașina de ridicat autovehicule. În unele zone am pus stâlpișori pentru a asigura culoarul de acces pentru salubritate, pompieri, ambulanță”, a menționat Gheorghe Șurubaru.

Această lege mai are o prevedere foarte importantă pentru care încercăm să creăm o procedură împreună cu firmele de salubritate. Este un articol care spune, Plătește cât arunci. În momentul în care cetățenii vor selecta din casă gunoiul, o să pună deoparte plastic, hârtie, deșeuri menajere vor putea plăti mai puțin. Firma de salubritate este direct interesată să ducă deșeurile gata selectate. Tot ce e selectat se poate valorifica, iar populația va plăti doar gunoiul menajer.

Puncte gospodărești îngropate pentru a-i încuraja pe clujeni să colecteze selectiv.

”Din păcate problemele car le întâmpinăm pe punctele gospodărești sunt foarte multe și de multe ori foarte grele. Se depozitează la grămadă, indiferent că este voluminos sau menajer. Noi ca și Primărie am încercat să oferim populației infrastructura necesară pentru ca gunoiul să fie selectat și depozitat selectat. Acele puncte gospodărești tocmai pentru acest lucru au fost construite. Vom introduce astfel de puncte gospodărești în tot orașul, pentru ca cetățenii să poată depozita selectat”, a menționat Șurubaru.

Sursa: clujmanifest.ro