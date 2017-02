Clujenii fug de impozitele de cinci ori mai mari. Cum încearcă unii proprietari să ”păcălească” primăria

Primăria municipiului Cluj-Napoca a trimis în toamna anului trecut peste 3.000 de somaţii proprietarilor de imobile care necesită lucrări de refaţadizare. În urma constatării ”stării tehnice de clădire neîngrijită”, proprietarii a peste 50 de clădiri din centrul istoric plătesc de anul acesta un impozit de cinci ori mai mare. Dacă în ultima şedinţă a Consiliului local din 2016, clujenii şi-au exprimat ferm dezacordul faţă de această hotărâre ameninţând cu procese, la prima şedinţă din 2017, unii proprietari încearcă să scape de impozit, unii din motive întemeiate, alţii doar îşi încearcă norocul.

Impozit +500% pentru proprietarii de clădiri neîngrijite

În ultima şedinţă a Consiliului local din 2016, consilierii locali au votat peste 50 de proiecte de hotărâre, toate cu acelaşi subiect: majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, „ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”, pentru proprietarii apartamentelor din Piaţa Unirii şi de pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universităţii, Virgil Fulicea, Victor Babeş, Regele Ferdinand, Nicolae Cristea, Memorandumului, Iuliu Maniu, Cloşca, George Coşbuc, Episcop Ioan Bob, Samuil Micu, Emil Isac, I.C. Brătianu, Frederic Joliot Curie, Horea, Bulevardul 21 Decembrie 1989, Bulevardul Eroilor, Baba Novac, Piaţa Ştefan cel Mare.

Discuţia privind starea în care se află centrul istoric degradat al oraşului a venit după ce în urmă cu un an o bucată din clădirea fostului hotel Continental s-a desprins rănind un trecător. Hotărârea îi priveşte şi pe proprietarii de terenuri care nu sunt îngrădite şi curăţate. Aceste măsuri au devenit posibile după intrarea în vigoare a noului cod fiscal.

Clujenii încearcă să scape de impozit

Deşi clujenii au protestat la şedinţa Consiliului local de la sfârşitul anului trecut, reprezentanţii primăriei le-au respins plângerile. Însă, printre acestea, unele plângeri au fost întemeiate, demonstrând neglijenţa cu care angajaţii instituţiei şi-au făcut treaba: au obligat chiriaşii şi nu proprietarii să plătească impozit majorat, au decis majorarea cu 500% a impozitului la clădiri unde Primăria era proprietar sau au obligat să plătească un impozit majorat persoanele invalide care sunt scutite prin lege de plata oricărui impozit.

Aşadar, unii proprietari încearcă să scape de impozitul majorat cu 500%, unii dintre ei ”fentând” Primăria susţinând că au început lucrările de reabilitare. Este şi cazul unei proprietare, Floare Pop, de pe Bulevardul Eroilor care susţine că a tencuit şi zugrăvit pereţii din curtea interioară şi a făcut demersuri în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare zugrăvelii faţadei clădirii. Aşadar aceasta contestă decizia Primăriei datorită următoarelor motive:

”Am profitat de faptul că Primăria a spart trotuarul în zonă şi împreună cu SC ASCET SA, am executat lucrările de hidroizolaţii ale faţadei clădirilor, Am dat jos tencuiala veche până la cărămidă de pe faţadă şi am refăcut această tencuială. Am revopsit toată faţada clădirii în culoarea impusă de către Primărie şi Comisia Zonală a Monumentelor Istorice Cluj. Am adus un electrician care a amenajat toate firele răzleţe şi împrăştiate de către locatari. Am refăcut racordările burlanelor şi jgeaburilor cu canalul cu canalul de scurgere a apelor pluviale pentru că atunci când ploua, apa se scurgea direct pe trotuare şi se înfiltra direct la baza clădirii. Acelaşi lucru l-am făcut şi în curtea interioară a clădirii. Am schimbat şi separat toate racordările şi ţevile de alimentare de apă din curtea interioară şi am făcut un nou cămin de apă aferent. Am tencuit şi zugrăvit toţi pereţii din curtea interioară. Toate aceste lucrări au fost finanţate din banii mei”.

Primăria a rămas de neînduplecat şi menţine impozitul majorat cu 500% şi în privinţa proprietarilor care au obţinut autorizaţia de construire pentru repararea faţadelor imobilelor după data adoptării hotărârii Consiliului Local, transmiţându-le acestora că numai din 2018 va înceta aplicabilitatea hotărârii de majorare a impozitului.

O avocată din Baroul Cluj şi-a încercat şi ea norocul

Avocata Margareta Lenuţa Clejan se află şi ea printre clujenii care sunt obligaţi să plătească de la începutul acestui an un impozit majorat cu 500%. Aceasta a înaintat o plângere prealabilă în care susţine că a demarat toate procedurile legale, a obţinut toate avizele necesare, inclusiv cele de la Comisia de Monumente Istorice, iar în final a obţinut şi Autorizaţia de construire. Problema este că avocata a obţinut autorizaţia abia în decembrie 2016, iar potrivit noului Cod Fiscal, proprietarii au avut ca termen finalul lunii noiembrie pentru a obţine autorizaţii de construire sau pentru a efectua reabilitarea.

”Solicit a lua act de împrejurare că am dat curs favorabil somaţiei emisă de autoritatea publică sens în care am făcut toate demersurile necesare în vederea executării lucrărilor de reparaţii la faţada imobilului potrivit cotei părţi indivize deţinută din părţile indivize comune.

Orice condiţionare a majorării impozitului aferent apartamentului nr. 7-11, de efectuarea unor eventuale alte demersuri ce nu ţin de voinţa reală a mea în condiţiile date este nelegală, neîntemeiată şi profund abuzivă. Nu există nicio dispoziţie legală să mă oblige să execut lucrări de refaţadizare în altă cotă decât cea aferentă imobilului deţinut de mine în proprietate”.

Cu privire la argumentul doamnei avocat, reprezentanţii primăriei spun că ”deşi petenta deţine autorizaţia de construire nr. 2205/21.12.2016 pentru recompartimentări interioare, reparaţii faţadă spre curtea interioară, această autorizaţie de construire nu era valabilă la data de 30 noiembrie 2016, fiind emisă ulterior acestei date, respectiv în 21 decembrie 2016., iar pe de altă parte petenta nu a făcut dovada faptului că anterior datei de 30 noiembrie 2016 a anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică începerea lucrărilor”.

Prin urmare, plângerea prealabilă a doamnei avocat Lenuţa Clejan a fost şi ea respinsă de către consilierii locali ca fiind neîntemeiată.

Impozit majorat pentru chiriaşi şi persoane invalide

Primăria Cluj-Napoca a fost nevoită să anuleze mai multe hotărâri luate anul trecut, după ce mai mulţi clujeni au demonstrat că majorarea impozitului s-a făcut în mod ilegal. Este şi cazul doamnei Augusta Sucală care locuieşte pe strada Mihail Kogălniceanu şi care a fost obligat să plătească impozit majorat cu 500%, deşi aceasta are calitate de locatar, proprietarul clădirii fiind Statul Român.

Un alt exemplu care arată graba cu care angajaţii Primăriei şi-au făcut treaba este şi cazul unei proprietare, doamna Mărioara Pop, de pe strada Horea care a demonstrat cu acte că este încadrat în grad de handicap accentuat permanent de gradul I, beneficiind astfel de scutire de la plata impozitului pe clădire.

”Sunt o persoană încadrată în grad de handicap accentuat permanent de gradul I, paralizată pe partea dreaptă, membrul inferior şi superior cu deficit locomotor, conform Deciziei de încadrare în grad de handicap Nr…., cu o evoluţie nefavorabilă, având lacunarism atrofie cerebrală şi encefalopatie infantilă sechelară şi beneficiez de la plata oricăror impozite. Aşadar, nu pot să fiu impozitată cu 500% din ceva ce nu datorez. Sub acest aspect, Hotărârea este lipsită de respect faţă de mine”, a subliniat Mărioara Pop.

În consecinţă, consilierii locali au votat în unanimitate revocare în parte a Hotărârii privind majorarea cu 500% impozit pe clădire, având în vedere încadrarea doamnei Pop în grad de handicap accentuat permanent.