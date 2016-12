Clujenii, nemulțumiți de lipsa automatelor de bilete din cartierul Bună Ziua

Situaţie neplăcută pentru clujenii din cartierul Bună Ziua care călătoresc cu serviciul de transport în comun. Locuitorii din zonă sunt nemulțumiți de lipsa automatelor de bilete CTP din cartier, deoarece cele mai apropiate puncte pentru cumpărarea biletelor sunt fie în cartierul Zorilor, fie în Piața Cipariu. Locuitorii din Bună Ziua au făcut sesizări încă din 2013, în urma cărora li s-au făcut promisiuni că problema va fi rezolvată, însă promisiunile au rămas doar pe hârtie.

”Amplasarea chioșcurilor RATUC implică investiții considerabile (formalități legale, construcție, racordare la rețeaua electrică, cheltuieli cu salarii, etc.), motiv pentru care locațiile sunt stabilite având la bază considerente economice. Există zone în care, din cauza încasărilor reduse, nu se justifică amplasarea unui chioșc.

Conform HCL nr. 767/2004, care stabileste normele de conduita ale personalului RATUC si ale publicului calator in mijloacele de transport in comun (art.2), calatorii au obligatia (si posibilitatea) sa-si procure biletele cu anticipatie de la cele peste 80 puncte de vanzare a biletelor, raspandite pe intreaga suprafata a orasului.

Problema va fi rezolvata odata cu introducerea sistemului de ticketing (cu automate si validatoare moderne), care se afla in derulare si va fi implementat cu ajutorul fondurilor europene. Am verificat pe teren posibile amplasamente, iar spatiul cel mai adecvat ar fi in zona Lidl, motiv pentru care vom propune companiei sa aprobe amplasarea unor tonete de vanzare in locatiile pe care le detin pe str. Buna Ziua si Cl. Baciului. In ultima locatie au amplasat si o copertina”, răspunsul furnizat de RATUC unui clujean din 28.08.2013.

Deși sistemul de ticketing modern de care preciza mai sus RATUC a întrat în funcțiune de mai bine de un an, în 9 septembrie 2015, problema din cartierul Bună Ziua persistă, motiv pentru care o clujeancă a sesizat din nou Compania de Transport Public.

”Vă mulțumim pentru sugestie. Vom lua în considerare zona Buna Ziua pentru următoarea etapă de extindere a Sistemului de vânzare automată a titlurilor de călătorie. Nu putem să vă precizăm însă în ce perioadă se va putea face această extindere”, răspunsul furnizat de CTP Cluj-Napoca.