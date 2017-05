Clujenii plătesc pentru ilegalităţile patronilor de la Grand Hotel Italia

Problema intabulării construcţiilor care au fost executate în lipsa unor autorizaţii de construire emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă sau a celor care au fost executate cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor de construire a fost şi încă este de actualitate în ţara noastră. În Cluj-Napoca, încă sunt familii care plătesc pentru ilegalitatea comisă de constructor care încearcă de zece ani să intre în legalitate pentru ca proprietarii să îşi poată intabula locuinţele.

Clujeni care de zece ani nu pot intra în posesia extrasului de carte funciară

Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. Cu problema aceasta se confruntă de zece ani mulţi clujeni de pe strada Vasile Conta nr. 9-11 care din cauza că, constructorul nu a respectat autorizaţia de construire, acum locuitorii au de suferit şi nu pot intra în posesia extrasului de carte funciară, deşi au trecut zece ani de la întocmirea antecontractului de vânzare-cumpărare.

”Pe strada Vasile Conta, nr 9-11, Bl. A (dar şi bl. B este în aceeaşi situaţie) locuim de zece ani fără să avem CF (n.r. carte funciară). Constructorul este în proces cu Primăria Cluj şi repetă obsesiv că Primăria este de vină pentru această situaţie. Nu vreau să intru în detalii pentru că nici nu ştiu exact de ce nu s-a rezolvat problema noastră până acum. Ştiu doar că nu putem să ne facem aici buletin, deci avem probleme să ne înscriem copiii la grădiniţă, şcoală, să ne exercităm dreptul la vot şi câte şi mai câte. Refuz să cred că e vorba de chestiuni politice aşa cum umblă vorba printre vecini şi tot ce-mi doresc este să se rezolve odată problema asta pentru că cei care suferă suntem noi, locatarii, care am cumpărat de bună credinţă apartament în acest bloc şi nu constructorul care şi-a luat banii şi ar putea să dispară în orice moment”, spune Delia Teglaş.

Ca urmare a sesizării făcute de clujeancă, reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca au comunicat faptul că pentru situaţia actuală vina este a constructorului care nu a respectat autorizaţia iniţială:

”Cele două blocuri situate pe strada Vasile Conta nr.9-11 nu se pot recepţiona deoarece nu a fost respectată Autorizaţia de construire nr.337/2005”.

Promisiuni multe, fapte puţine

În vara anului 2014, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) str. Nicolae Drăganu – str. Fadrusz Janos – str. Vasile Conta – str. Dimitrie Paciurea. Investitorii intenţionau să construiască o biserică ortodoxă, locuinţe colective şi dotări.

Beneficiarii proiectului sunt două firme, SAF ADRIA SRL, administrată de Simion Prunean şi italienii Sebastien Severi, Antonio Batani, şi Xavier Severi, iar cea de-a doua firmă este TERASTAR SRL, administrată de Simion Prunean şi italianul Gianni Batani, iar ca şi asociaţi îi are pe italienii Luciana Perugini, Cristina Batani, Gianni Batani, Paola Batani şi pe Simion Prunean. De asemenea, aceştia conduc şi Grand Hotel Italia, hotelul de cinci stele de pe strada Trifoiului din cartierul Bună Ziua.

PUZ-ul prevedea ca în vecinătatea Grand Hotel Italia vor fi în total 15 blocuri S+P+3E+ER, un bloc P+2E+M, o grădiniţă, o biserică şi o zonă de parcări şi grădini publice orăşeneşti. În ciuda neregulile şi a divergenţelor pe care vecinii din zonă le-au prezentat consilierilor locali la acea vreme, proiectul a mers mai departe şi e aproape finalizat.

Doar că ”socoteala din târg nu se potriveşte cu cea de acasă”, iar grădiniţa promisă de italieni stă pe loc încă din 2015, problemă semnalată şi de Delia Teglaş:

”Din câte ştiu eu (s-ar putea şi să greşesc), în momentul în care Grand Hotel Italia a primit autorizaţie de construcţie li s-au impus mai multe reguli, printre care asfaltarea străzii şi construcţia unei grădiniţe care să fie predată Primăriei Cluj. Clădirea grădiniţei este ridicată de aproximativ doi ani, dar de atunci nu s-a mai făcut nimic la ea. Am înţeles că ar fi responsabilitatea Primăriei de acum încolo să o preia şi să o dea în folosinţă. Nu e nevoie să spun că e mare nevoie de grădiniţe. Am şi eu un băieţel de doi ani şi şapte luni şi mi-ar fi de folos să ştiu ce se va întâmpla cu această grădiniţă şi dacă va fi dată în folosinţă în viitorul apropiat”.

Referitor la această sesizare, reprezentanţii primăriei au precizat că ”conform prevederilor HCL nr.259/2014,SC SAF ADRIA IMPEX SRL se obligă să cedeze cu titlu gratuit către Primăria municipiului Cluj-Napoca: suprafaţa de teren de 600mp pentru amenajarea unui parc, lângă biserică şi 100mp pentru construirea unei grădiniţe, care după finalizare va fi cedată asemenea. Procedura de cedare-primire se derulează prin Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii”.

Vecinii din zonă s-au împotrivit proiectului

În cadrul documentaţiei depuse la acea vreme de către patronii de la Grand Hotel Italia, vecinii din zonă au găsit o serie de hibe pe care le-au prezentat consilierilor, fapt care i-a făcut atunci să amâne luarea unei decizii.

“Prevederile legale în domeniu sunt destul de clare, Noul Cod Civil menţionat la art. 612, faptul că „orice construcţii mari, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hectar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic”. Având în vedere că în PUG-ul acestei zone sunt stabilite în mod expres şi clar exact care parametri trebuie a fi respectaţi de un asemenea ansamblu de clădiri, iar între părţile învecinate nu există un acord exprimat într-un înscris autentic, considerăm că vor trebui respectate normele şi indicii din PUG-ul acestei zone, PUG ce a fost votat şi stabilit în condiţiile legale. Având în vedere situaţia de fapt expusă în proiectele depuse de către beneficiari, nici una dintre prevederile susmenţionate nu sunt respectate. Nu este asigurat spaţiul minim pentru înconjurarea bisericii, nu sunt asigurate retrageri laterale şi posterioare de 10 m. Atât str. V Conta cât şi J Fadrusz nu sunt deocamdată de circulaţie publică, situaţia juridică a acestora fiind de drum în proprietate privată indiviză. Nu este asigurat parcajul în afara circulaţiilor auto. Solicităm respingerea modificării încadrării zonale în zona de tip F.

Amintim că Hotelul Grand Italia, amplasat în vecinătate, are asigurate spaţiile necesare, aşa încât impactul asupra proprietăţilor învecinate să fie redus la un nivel acceptabil. Noi, în calitate de cumpărători de bună credinţă am achiziţionat locuinţe în blocurile situate în str. Vasile Conta nr 9 şi 11, cunoscând şi bazându-ne pe prevederile PUD Bună Ziua Nord aprobat de consiliul Local Cluj Napoca prin HCL 868/2004. Modificarea acelui PUD prin creşterea regimului de înălţime a unor clădiri, modificări în amplasamentul unor construcţii şi, mai ales, introducerea unor obiective cu altă destinaţie decât locuirea, având regim de acces public, susţinând activităţi ce implică prezenţa unui mare număr de persoane şi mijloace auto, într-un program ce se suprapune peste perioadele dedicate odihnei, este în măsură să ne genereze şi va genera un important disconfort. Iar aşa cum am arătat mai sus, codul civil prevede în mod expres faptul că amplasarea construcţiei faţă de vecini trebuie făcută „astfel încât să nu aducă atingere drepturilor proprietarului vecin”, acest fapt incluzând asigurarea liniştii publice în zonă, a accesului neîngrădit precum şi impunerea respectării normelor legale aferente. În consecinţă, solicităm respingerea PUZ sus menţionat”, arăta una dintre petiţiile care contestă proiectul celor de la Grand Hotel Italia.

În replica celor de mai sus, unul dintre acţionarii şi administratorii de la Grand Hotel Italia, Simion Prunean (reprezentant SAF Adria Impex), spunea că acest val de contestaţii este alimentat de invidie.

În ciuda tuturor acestor divergenţe, proiectul a mers mai departe, iar în octombrie 2016 SC TERASTAR SRL, a primit autorizaţie şi pentru ultimele două imobile ce urmează să se construiască, respectiv de pe Dimitrie Paciurea nr. 10-12 şi nr. 14-16. Autorizaţia de construire prevede construirea a câte 15 apartamente pentru fiecare imobil.