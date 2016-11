Clujul este cea mai mare piață imobiliară anul acesta

Firma de consultanță imobiliară Coldwell Banker a realizat un studiu imobiliar conform căruia anul 2016 va fi cel mai bun an pentru piaţa rezidenţială locală. Potrivit studiului, cele mai mari pieţe rezidenţiale regionale din ţară au fost în 2016 Cluj – Napoca, Constanţa şi Sibiu, cu peste 2.000 de unităţi estimate spre livrare în fiecare din aceste zone, urmate îndeaproape de Braşov, Iaşi şi Timişoara. Cele mai mari grade de absorbţie a noii oferte, de peste 90%, s-au înregistrat în Cluj – Napoca şi Braşov potrivit studiului Residential Market 2016 Overview, procentul achiziţiilor realizate prin finanţare bancară fiind unul foarte redus, comparativ cu alte regiuni, precum Bucureşti.

Aproximativ 30.000 de locuinţe vor fi finalizate în acest an în proiecte rezidenţiale din România, un record pentru segmentul de profil. La nivel naţional s-au înregistrat cu circa 9% mai multe tranzacţii imobiliare în primele nouă luni ale acestui an, gradul de absorbţie estimat al locuinţelor finalizate în acest an de către dezvoltatori fiind unul ridicat, de peste 70% în Bucureşti şi de peste 90% în Cluj – Napoca, potrivit studiului de piaţă Residenţial Market 2016 Overview.