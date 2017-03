Interviu în exclusivitate cu Codrin Ştefănescu: Eu nu cred în ”Sistem”. Victor Ponta și Gabriel Oprea au crezut și acum sunt pulbere

Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ştefănescu a vorbit într-un interviu, în exclusivitate pentru Gazeta de Cluj, despre ameninţările primite de colegii săi din Guvernul Grideanu după manifestările din ultimele săptămâni. Acesta a explicat interesul binomului de a scoate oamenii în stradă, dar şi temerile deja învinse a miniştrilor care au fost ţinta atacurilor în masă de la OUG 13/2017 încoace.

Copii de miniştrii primeau ameninţări în timpul şcolii

Una dintre afirmaţiile făcute de Codrin Ştefănescu are legătură cu faptul că luna trecută au fost făcute public mai multe numere de telefon ale unor reprezentanţi PSD sau oameni numiţi în Guvernul Grindeanu. Acest aspect a dus la terorizare prin ameninţări a acestora.

Mihaela Trif: Cum se reflectă protestele din ultimele luni în activitatea Guvernului Grindeanu?

Codrin Ştefănescu: Ei bine, în contextul pe anumiţi reprezentanţi se pune o presiune mediatică, nu îmi rămâne decât să spun că aceştia se vor obişnui cu timpul. Pot să ia exemplu de la Rovana Plumb sau Lia Olguţa Vasilescu ce au experienţă politică ştiu exact ce să spună şi când să spună. Guvernul este format din oameni profesionişti şi tineri. Nu le rămâne decât să prindă curaj şi să spună exact ce au făcut în raport cu programul de guvernare. Aici vreau să reamintesc faptul că Guvernul a funcţionat foarte bine luând măsuri practice legate de reducerea sau eliminarea unor taxe în timp ce afară erau 60.000 de oameni care strigau şi urlau împotriva Guvernului, iar ei trebuiau să lucreze până dimineaţa devreme, auzind populaţia vociferând.

Problema a fost legată de modul în care propaganda securistă a promovat un anumit tip de comportament. Adică în momentul în care vine un ziarist ca Mircea Marian şi spune ”asta este adresa casei lui Dragnea din Bucureşti, mergeţi acolo şi daţi-i foc”, ori în momentul în care securiştii au promovat numerele de telefoane ale miniştrilor, ale soţiilor sau soţiilor, copiilor, mamelor acestora s-au primit o mulţime de mesaje de ameninţare şi înjurături. Copii minori de clasa întâi sau a doua au fost sunaţi în timpul orelor de program de la şcoală şi au fost ameninţaţi cu răpirea. Există mai multe cazuri concrete în acest sens, despre care se va afla în curând când se vor semna plângerile penale împotriva vinovaţilor. Lucrurile nu vor sta chiar aşa. Mai mare presiune decât asta nu cred că a existat. Aceşti oameni nu au plecat, nu au cedat ci şi-au asumat rolul pe care îl au, într-o ţară europeană şi normală, în care telefoanele sunt verificate şi oamenii sunt încurajaţi să sune să înjure miniştrii pe telefoanele private. Nu uităm aceste experienţe.

Unii dintre noi suntem obişnuiţi, şi eu şi Dragnea, Şerban Nicolae, Gabi Firea. Suntem trecuţi prin astfel de lucruri şi nu reacţionăm. Alţii au învăţat ce înseamnă faţa hâdă, pe care o dezvăluia Sebastian Ghiţă, a ceea ce numim noi BINOM, iar voi jurnaliştii: SISTEM. Aceasta este faţa hâdă. Cu toate acestea vom duce mai departe demersurile de implementare a programului de guvernare. Săptămâna viitoare, cred că Olguţa Vasilescu va ieşi cu tabelul integral privind grilele de salarizare în toate domeniile de activitate. În maxim două săptămâni vom lansa textul LEGII PREVENŢIEI pentru tot ce înseamnă firmă românească cu capital autohton, ca să nu mai fie cazuri de abuz, de anchete, de nenorocire cu românii care au o firmă privată sau oameni care rămân fără locul de muncă. Această Lege a Prevenţiei va include ca orice organ de control fie el procuror, poliţie economică, ANAF sau altceva să intre în legătură cu experţii acelei firme private pentru negociere. Aşa vor exista spre exemplu şi punctul de vedere al anchetatorului şi punctul de vedere al expertului economic. Se va evita astfel închiderea cu uşurinţă a firmei şi implicit pierderea locurilor de muncă ale angajaţilor acesteia. Vom lua astfel exemplul a multor ţări din Europa care caută să redreseze greşelile economice şi nu să stopeze activitatea firmelor. Din punct de vedere al legislaţiei legată de drepturi şi libertăţi cum a anunţat şi PSD-ul şi Tăriceanu- fiind vocea ALDE, mergem mai departe.

Vom modifica tot ce înseamnă Codurile Penale în raport cu cele semnalate de Curtea Constituţională. Legea răspunderii magistraţilor va fi implementată în două forme: pentru procurori şi judecători. Vom ţine cont de toate reclamaţiile făcute de magistraţii corecţi şi reali ce semnalau presiunea exercitată de anumiţi procurori DNA. Probabil că va fi o lege ce va proteja corpul ce poate să controleze sau ancheteze judecătorii. Nu orice procuror DNA va putea face astfel de demersuri. De fapt vorbim de reglementări ce sperăm să readucă democraţia care a fost în România. Cea câştigată de cei care au murit, lângă mine, pe baricadele Revoluţiei. La Cluj, Nemeş nu şi-a dat viaţa ca să vină azi procurorul general Augustin Lazăr să spună că vrea să monitorizeze toţi politicienii din România. Nu cred că Lazăr sau Kovesi s-au dus vreodată în viaţa lor la cimitirele din Timişoara, Cluj, Iaşi sau Bucureşti să aprindă o candelă pentru cei ce şi-au dat viaţa pentru o democraţie, dreptul la a ne exprima, libertatea presei, drepturi individuale şi multe alte lucruri. Noi cei din PSD am anunţat şi prin vocea mea, şi prin cea a lui Dragnea ori Şerban Nicolae, că nu ne vom bate joc sub nici o formă de voturile obţinute pe 11 decembrie anul trecut, indiferent de ce vrea sistemul acesta toxic să transmită prin anumite mesaje. Prin urmare, Guvernul îşi continuă activitatea aşa cum trebuie şi suntem în barem cu totul. Ce am promis ca termene am realizat. Parlamentul are o Conducere excepţională, doi oameni care ştiu ce au de făcut: şi Liviu Dragnea în Camera Deputaţilor şi Tăriceanu la Senat. Vom face toate modificările promise înainte, în timpul şi după campania electorală. Pentru asta am fost votaţi, mergem înainte.

Mihaela Trif: Au existat dovezi incontestabile cu privire la o posibilă manipulare a populaţiei în vederea protestelor ?

Codrin Ştefănescu: Desigur, răspunsul este clar da. S-au întâmplat lucruri mai mult decât ciudate. Mă refer aici la faptul că preşedintele unei bănci străine a participat la miting personal. Vorbim de preşedintele unei bănci străine ce a câştigat foarte mulţi bani în România. Miliarde de euro. Aceeaşi bancă ce a închiriat de la Iohannis un spaţiu din casa obţinută cu acte false la de patru ori preţul zonei. Dacă tu ca preşedinte de bancă ieşi în stradă împotriva Guvernului, atunci e o mare problemă. Spre exemplu, luăm o bancă românească, Banca Transilvania de la Cluj. Dacă aceasta deschidea o sucursală în Austria şi vienezii ieşeau în stradă să protesteze împotriva Guvernului, iar preşedintele BT -să zicem- Ionescu Ionel ieşea să mărşăluiască cu ei, îl luau de pe stradă în cinci minute, iar în minutul şapte îl făceau persoana non grata şi închideau sucursalele băncii româneşti de pe teritoriul Austriei. La noi este invers. Domnul Steven van Groningen iese pe stradă, alături de manifestanţi, strigă împotriva Guvernului şi e bine-mersi.

Eu am susţinut atunci şi pe pagina mea de Facebook o cauză creat de nişte tineri deştepţi care îndruma la închiderea contului personal de la Raiffeisen Bank. Am distribuit acea cauza pe profilul meu şi a avut peste 10.000 de aprecieri. Trebuie să avem şi noi nişte iniţiative în acest sens, măcar o manifestare socială.

Rezultatul PSD Cluj, un noroc creat de Dragnea

Mihaela Trif: Ce se cunoaşte la Bucureşti despre PSD Cluj? Ce înseamnă pentru Capitală, judeţul nostru?

Codrin Ştefănescu: Noi ştim că cei de la Cluj sunt încă în re-organizare. Aşteptăm să iasă în evidenţă prin iniţiative bune. Au ei acolo un electorat care ar putea să voteze PSD-ul în proporţie de peste 50 %, ca în alte judeţe. Ştim că există o echipă foarte tânără care va ţine cont şi de seniori, de oameni cu experienţă. La fel facem şi la Bucureşti. Ion Iliescu nu a fost dat afară din partid, eu personal mă sfătuiesc periodic cu Adrian Năstase. Sperăm că aşa vor face şi ei, mai ales în problemele delicate. Despre rezultatul obţinut de ei acum, pe 11 decembrie 2016, nu ştiu ce să spun. Nu ştiu cât de mult li se datorează lor, pe cât de mult e produsul echipei noastre de la centru, care a ieşit la toate televiziunile TV, cu creionul în mână, pe pancarte şi au explicat fiecare proiect din planul de guvernare. Am vorbit despre sănătate, agriculturi, forţa de muncă, firmele private, despre capitalul românesc şi toate celelalte subiecte. Oamenii au receptat asta şi au votat în consecinţă. Eu aştept acum, la fel şi colegii mei de la Bucureşti, să vedem la PSD Cluj cât mai multe transformări în bine în fiecare zi. Adică mai multe filiale făcute, mai multe dezbateri publice ale social-democraţilor din Cluj, mai mulţi oameni care să se înscrie în partid din toate categoriile sociale, toate vârstele, nu doar tineri. Eu personal sunt unul dintre cei ce preţuiesc extrem de mult ceea ce reprezintă seniorii PSD care sunt extrem de organizaţi, mai ales comitetul pensionarilor din partid. De la fiecare avem câte ceva de învăţat. La întâlnirile acestora vor participa şi reprezentanţi din PSD Cluj.

Alianţa cu ALDE: indestructibilă pe patru ani

Mihaela Trif: Alianţa cu ALDE este consolidată? Va dura până la sfârşitul acestui an, cel puţin?

Codrin Ştefănescu: Da. Nu doar pentru acest an, ci cel puţin pentru următorii patru. Nu avem nici o problemă în acest sens. Tăriceanu este unul dintre prietenii noştri senzaţionali. Eu îl ador pe Tăriceanu pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, pentru faptul că se bate permanent pentru drepturile şi libertăţile românilor. Îi pune la punct pe ”ăştia din Statul de Drept. Este un om senzaţional. Gândeşte la fel ca şi noi. Cum să nu ne înţelegem cu un astfel de partener? E ca în vorba cântecului: ”gândim la fel, simţim la fel, acţionăm la fel”. Nu am avut cu Tăriceanu nici o ceartă, în nici un fel. Şi de aceea încercăm cât putem să rezolvăm şi problema aceasta internă pe care o au ei(ALDE), Tăriceanu şi Daniel Constantin. Probabil lucrurile se vor lămuri după ce va avea loc Congresul partidului lor. Lucrurile vor intra în normalitate. Noi suntem legaţi de Tăriceanu foarte mult şi considerăm ca pesedişti că singurii liberali cu care ne putem înţelege sunt cei din ALDE. Am spus asta public tot timpul. Deşi ne înjurau liberalii sau Raluca Turcan ne critica împreună cu Alina Gorghiu. Încă îi îndrumăm pe toţi liberalii din PNL să iasă de sub pălăria portocalie a PD-ului şi să se mute în ALDE. Toţi cei cu care am făcut în trecut alianţa USL şi au votat împotriva sistemului băsist să se mute la ALDE.

Mihaela Trif: Este vizibil faptul că preşedintele Klaus Iohanis şi-a schimbat strategia în acest an. Practic a devenit un preşedinte activ şi implicat în recentele evenimente. De ce credeţi că a făcut aceasta şi cum sunt percepute acţiunile sale?

Codrin Ştefănescu: Nu ştiu ce să zic despre Iohannis decât un singur lucru. După pierderea procesului cu ultima casă de la Braşov şi de la Curtea de Apel are o problemă de imagine cât Munţii Carpaţi. Se pune foarte mult accent pe acest aspect. E totodată o lecţie pe care o primeşte Iohannis de la cei pe care i-a apărat, adică de la BINOM. Lucrurile sunt foarte simple şi vizibile. Adică aceeaşi judecători ce judecă cazul jurnaliştilor de la Antena 3 vs Kovesi a judecat şi procesul preşedintelui Iohannis. Dacă în prima speţă şi-au bătut joc de ziarişti, în cazul lui Iohannis acelaşi complet judecă total altfel lucrurile şi îl face praf, susţinând poziţia magistraţilor de la Braşov, ce explică achiziţia acelei case prin intermediul unor acte false. Probabil că i se comunică lui Iohanis că trebuie să înţeleagă faptul că sistemul acesta este foarte flexibil. Noi nu suntem prieteni cu acest sistem care încalcă legile în general. Victor Ponta a crezut în acest sistem la pactul de Coabitare. Gabriel Oprea, preşedintele UNPR a crezut în acest sistem şi a vorbit în repetate rânduri despre ”Statul de Drept” şi interesul naţional, iar ulterior l-au făcut pulbere. Lucrurile sunt foarte clare. În România trebuie reinstaurată democraţia, trebuie să stăm fiecare în banca noastră şi să respectăm legile şi Constituţia, în aşa fel încât românul să se simtă bine în ţara lui. Să nu mai fie vânat, ascultat, urmărit. Românul să se simtă bine în ţara lui: să producă, să trăiască bine prin muncă, să se îmbogăţească, să îmbogăţească pe alţii, cu alte cuvinte să nu fie nevoit să plece. Rostul cătuşelor Statul de Drept ori pierderea libertăţilor au împins spre plecare mulţi tineri talentaţi. Suntem primii la informatică şi matematică de la vârste foarte fragede. Ce facem? Îi împingem prin diferiţi factori să plece din ţară? Nu e corect. De aceasta trebui să schimbăm prezentul pentru a oferi românilor siguranţa şi încrederea în propria ţară.