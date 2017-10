Col. SRI Daniel Dragomir confirmă: „Revoluţia presei” a fost organizată de SRI pentru îndepărtarea „elefanţilor” periculoşi pentru Sistem

Desi inca astept ca fostul col. SRI Daniel Dragomir sa ne spuna tot adevarul despre Operatiunea „Black Cube”, pe care a organizat-o la comanda, trebuie sa recunosc ca dezvaluirile sale sunt din ce in ce mai interesante si mai necesare. Ultima sa aparitie, cea din emisiunea „Sinteza zilei”, tulbura serios musuroiul presei. Cei nascuti dupa Revolutie au toate motivele sa se scuze ca nu cunosc amanuntele despre care voi vorbi in acest articol, insa toti ceilalti ar face bine sa apeleze la un exercitiu de memorie si sa-si aminteasca situatia presei in perioada 1990-2005 pentru a intelege si mai bine sensul dezvaluirilor pe care le-a facut acum col. SRI Daniel Dragomir.

Puterea presei independente de dupa Revolutie a fost data de cativa jurnalisti care practicasera aceasta meserie si in vremea de dinainte. Astfel, „Romania libera” era condusa de Petre Mihai Bacanu, „Evenimentul zilei” era condus de Ion Cristoiu, „Ziua” era condusa de Sorin Rosca Stanescu iar revista „Expres” era condusa de Cornel Nistorescu.



Orice istorie serioasa a presei va consemna ca acesti patru „mohicani” au facut posibila aparitia din nimic a unei prese puternice si independente in Romania, dupa ce decenii intregi a existat doar o presa a PCR:

Intimplarea face ca eu, care am intrat in presa dupa Revolutie, sa fi lucrat cu toti cei enumerati mai sus, avand la Craiova, in acelasi timp, impreuna cu colegul Tiberiu Patru, propria revista, „Cartel”, despre care revista „Catavencu” scria candva ca ramasese singura revista cu senile din Romania, dupa disparitia celorlalte publicatii independente din provincie, „Contrast” de la Constanta (condusa de Radu Mazare) si „Nu” de la Cluj (condusa de Liviu Man). Pot, asadar, sa depun oricind marturie despre ce au insemnat publicatiile de mai sus pentru evolutia ulterioara a societatii romanesti.

Fara ei, puterea instaurata dupa 1989 poate ca si-ar fi intins tentaculele pana in zilele noastre, caci rolul acestor publicatii in accelerarea schimbarilor democratice a fost imens. Altfel, ziare precum „Adevarul” sau „Azi”, obediente fata de FSN-ul lui Ion Iliescu si Petre Roman, ar fi dus la capat operatiunea de manipulare a opiniei publice si asmutirea ei impotriva partidelor istorice si liderii acestora.

Asa se face ca, prin profesionalismul lor, cei patru sefi ai publicatiilor independente de atunci au reusit sa atraga atentia publicului spre nevoia de democratie si, desi FSN obtinea rezultate colosale la alegeri, tirajul de sute de mii de exemplare al ziarelor si revistelor conduse de ei au produs o schimbare radicala in balanta fortelor politice, promovind valorile democratice si personalitatile de atunci care le sustineau: Doina Cornea, Corneliu Coposu, Ion Ratiu sau Radu Campeanu.

Multi isi amintesc, desigur, ce forta avea presa din acei ani, in ciuda unei aversiuni teribile din partea Puterii, anihilata doar de interesul urias al cititorilor fata de publicatiile independente. Asa se face ca prima dintre masurile luate impotriva presei independente a fost desfiintarea RODIPET-ului, adica a retelei de difuzarea a presei, ceea ce a dus mai intai la scaderea dramatica a tirajelor, apoi la disparitia majoritatii publicatiilor.

Pe acest fond avea sa inceapa operatiunea despre care vorbeste acum si col. SRI Daniel Dragomir, al carei inceput avea sa coincida cu primul mandat al lui Traian Basescu, obtinut dupa alegerile din anul 2004, cind s-a declansat actiunea „cimitirul elefantilor din presa”,in urma careia trebuiau indepartati tocmai jurnalistii despre care am vorbit mai sus pentru a fi inlocuiti de noul val de gazetari crescuti – culmea! – tocmai de publicatiile acestora!

Noii lideri ai presei SRI: Dan Turturica, Robert Turcescu, Dan Tapalaga

Operatiunea „cimitirul elefantilor din presa” urmarea scoaterea din circuitul presei tocmai a jurnalistilor care patronasera presa independenta: Petre Mihai Bacanu, Cornel Nistorescu, Ion Cristoiu, Sorin Rosca Stanescu si alti cativa. Cu ei, Puterea nu putea sa negocieze nimic de pe pozitii dominante.

Atunci au fost racolati cativa dintre tinerii care lucrau la publicatiile conduse de acestia, carora li s-a aratat un spectru tentant: voi veti lua locul marilor gazetari si veti deveni vectorul de opiniein spatiul public! Desigur, cu avantajele de rigoare.



Numele celor care „au pus botul” la provocarea venita dinspre zonele oculte sunt azi binecunoscute: Dan Turturica a preluat conducerea ziarului „Romania libera”, Robert Turcescu a preluat conducerea ziarului „Cotidianul”, iar Corina Dragotescu pe cea de la „Adevarul”. Revista „Expres” si-a incetat aparitia, insa Alina Mungiu, care fusese redactor sef, a devenit sefa unui ONG extrem de influent. Cu „Ziua” a fost mai greu, insa ziarul a fost cumparat de Sorin Ovidiu Vantu, fiind repede inchis definitiv.

Putina lume mai stie acum ca Dan Turturica, Robert Turcescu si Dan Tapalaga au lucrat la „Evenimentul zilei”, fiind formati ca ziaristi de Ion Cristoiu si Cornel Nistorescu. Tot la „Evenimentul zilei” lucrase si Grigore Cartianu, care avea sa conduca ulterior ziarul „Adevarul”. Dan Tapalaga ajunsese chiar purtator de cuvant la ministerul Justitiei, condus de Monica Macovei, dupa care s-a intors in presa, considerandu-se mai util acolo. Putem spune, deci, ca, fara voia nimanui, presa cu adevarat independenta a fost o adevarata „fabrica” de cadre pentru serviciile secrete si partidele politice.

Incepand cu anul 2005, odata cu venirea la putere a lui Traian Basescu, a inceput aceasta operatiune de „improspatare” a presei. Rand pe rand, prim-planul presei a fost luat de noua garda, beneficiind de un mentor surprinzator: Mihai Tatulici, care a fost finantat in aceasta actiune de Sorin Ovidiu Vantu prin Trustul Realitatea! Ani de zile, emisiunea „10 pentru Romania”, realizata de Mihai Tatulici, a fost o trambulina pentru promovarea noilor vedete ale presei,in fruntea carora era mereu Cristian Tudor Popescu, prezentat ca model!



Ca sa nu avem discutii despre obiectivitate, iata ce scria in 2006,in „Romania libera”, Alina Mungiu despre aceasta emisiune: „Emisiunea devine astfel, cu sau fara intentie, o incercare sistematica de a face o retea de clienti si de a controla o competitie spontana. Or, asta e de fapt definitia coruptiei in Romania, coruptia cu adevarat periculoasa, nu bacsisul la asistenta din spital. Ca se face reclama si unor oameni cumsecade care nu sunt constienti de acest proces nu mai conteaza: mai important este de ce”.

Ceea ce s-a prezentat public ca o schimbare de generatii in presa a fost, in realitate, impunerea unui grup de jurnalisti care facusera pactul cu diavolul pentru a sustine proiecte facute in laboratoare oculte. Toata operatiune a costat enorm, fiind alimentata de asa-numitele „bidoane” ale SRI, devoalate recent de Elena Udrea, din care, la ordinul lui Florian Coldea, se dadeaua pungi de bani fie pentru anumite institute de sondarea opiniei publice, fie pentru infiintarea unor televiziuni. Se cunosc, de asemenea, finantari „dictate” de oameni nevazuti pentru diferite publicatii, precum „Romania libera” sau „Evenimentul zilei”, sau pentru anumiti jurnalisti aparuti din spuma marii, precum Sorina Matei sau Ioana Ene Dogioiu. Azi se cunosc si numele acestor „generosi”: Sorin Ovidiu Vantu (patron trustul Realitatea), Niro (finantator Sorina Matei), Cristian Burci (patron „Adevarul”) sau Dan Adamescu (patron „Romania libera”). Si cine stie cati altii mai marunti.

„Elita intelectuala” a lui Traian Basescu, parte a planului

Aceasta schimbare a garzii din presa a fost doar unul dintre elementele proiectului pus la cale in laboratoare oculte. O componenta importanta a fost atragerea in acest proiect a unor intelectuali foarte cunoscuti care sa sprijine operatiunea. Astfel, platiti regeste, au aparut in presa ca analisti sau chiar ca jurnalisti de cotidian Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu (ambii au avut o emisiune la Realitatea TV – Vantu), Mircea Mihaies, Mircea Cartarescu!Ca „jurnalist”, cel mai harnic a fost Andrei Plesu, care scria simultan in „Dilema veche”, „22”,„contributors.ro”, Mircea Mihaies scria regulat in „Romania literara” si „Evenimentul zilei”, Mircea Cartarescu scriain „Evenimentul zilei”, Gabriel Liiceanu scria in „22” si „contributors.ro”.



Ce scriau toti acestia, precum si altii mai marunti, era treaba lor, insa nu putem omite faptul ca absolut toti au fost aparatorii neconditionati ai regimului lui Traian Basescu, motiv pentru care au si primit eticheta „elita intelectuala a lui Basescu”! Includerea lor in planul pus la cale in laboratoarele oculte reprezinta un succes neasteptat al serviciilor, caci astfel de personalitati prefera, de regula, sa pastreze o anumita distanta fata de cotidian, situandu-se de obicei deasupra treburilor imediate.in cazul celor de mai sus si al multor altora, banii primiti pentru colaborari au spart zidurile „rezistentei”.

Reteaua de ONG-uri finantate de George Soros inclusa in plan

In acest proiect al structurilor oculte, cea mai spectaculoasa operatiune a fost cea legata de atragerea numarului urias de ONG-uri finantate de George Soros. Calculele erau simple: nimeni din Romania nu putea sa finanteze atitea institutii, asa incit s-a preferat atragerea in acest plan secret a sefilor acestor ONG-uri, care au beneficiat de publicitate prin prezenta in emisiuni TV, in presa scrisa, pe Internet, fiind mereu cultivati in spatiul public ca personalitati ale societatii civile. Cu alte cuvinte, o intreaga retea de agenti de influenta a fost creata de servicii pe banii lui George Soros!

Astfel, sub numele impropriu de „societate civila” au activat in spatiul public sute de ONG-uri cu obiecte de activitate dintre cele mai diverse care, in realitate, erau bune doar la nevoie. Cele mai importante, in care activau oamenii Sistemului, erau si cele mai prezente, pentru ele facandu-se un permanent lobby pentru ca influenta lor sa fie din ce in ce mai evidenta.

Nu intamplator, aceste ONG-uri au devenit la un moment dat generatoare de ministri, de parlamentari sau de lideri de opinie. Cea care a deschis drumul a fost Monica Macovei, fost procuror comunist, un avocat mediocru, trimisa la studii la Universitatea Central Europeana din Budapesta, infiintata chiar de George Soros! Ea avea sa devina liderul spiritual al intregii retele de ONG-uri din reteaua finantata de Geroge Soros si controlata de servicii:



Ca o concluzie, aceasta este paleta de operatiuni pusa la cale de servicii pentru a avea control asupra presei si societatii civile. Jurnalisti, intelectuali de frunte si nenumarate ONG-uri au format o structura imensa, controlata strict de oamenii Sistemului, au reusit in doar cativa ani sa domine spatiul public si sa devina adevarata „Opozitie” fata de orice partid sau alianta care nu era pe placul Sistemului! Sau chiar fata de oricine ar indrazni sa se opuna Sistemului.Despre aceasta operatiune asteptam sa ne dea amanunte col. SRI Daniel Dragomir daca tot s-a decis sa faca dezvaluiri din interiorul Sistemului ca fosta mana dreapta a generalului Florian Coldea. Asa, insa, furnizindu-ne doar trei nume (Dan Turturica, Dan Tapalaga si Sorina Matei), despre care oricine stie ce legaturi au cu serviciile secrete, este prea putin! Mult prea putin si alimenteaza doar niste rafuieli personale intre jurnalisti. E posibil ca Daniel Dragomir sa nu cunoasca prea multe despre operatiunea inceputa in anul 2005 sau sa fi optat pentru ca toate cunostintele sale despre aceste lucruri sa fie depuse in fata unei Comisii parlamentare. Vom vedea.

Dar, daca doar atat a decis sa ne spuna, atunci ar trebui sa revina la lucrurile pe care le cunoaste in amanunt. Cum ar fi Operatiunea „Black Cube” pe care chiar el a declansat-o! Aici stie multe si are ce sa ne spuna, incepind cu cei care au comandat-o si terminand cu momentul in care a fost deconspirata. In fond, el este singurul roman arestat si condamnat din cauza acestei operatiuni in care a colaborat cu oameni ce faceau parte din una dintre cele mai puternice agentii de spionaj din lume. Sunt atatea lucruri pe care opinia publica de la noi ar dori sa le afle, incat Daniel Dragomir ar putea deveni un adevarat erou daca ne-ar spune macar ce anume au descoperit cei de la „Black Cube”in investigatia lor si cine a comandat cu adevarat aceasta operatiune de spionaj, de investigatie sau ce o fi fost ea. Judecata dosarului s-a incheiat, unii au fost condamnati, deci nu vad ce rost mai au secretele, din moment ce nu exista elemente care sa afecteze siguranta nationala.

Faptul ca Daniel Dragomir, fost colonel SRI, declara ca vrea sa destructureze anumite culoare pe care actioneaza ilegal serviciile secrete si DNA poate fi o miza, insa, in aceeasi masura, poate fi doar o metoda de captatio benevolentiae, adica de atragere a simpatiei opiniei publice fata de buna sa credinta, cu intentia de a declansa apoi o alta operatiune de manipulare! Si, cum asta a fost meseria sa, nu avem cum sa nu devenim suspiciosi.

Deocamdata il creditam cu incredere, insa, pentru a nu fi banuit de altceva, Daniel Dragomir trebuie sa renunte la ce stia dumnealui din vremea cind era ofiter de informatii si sa apeleze la mijloacele traditionale prin care se fac dezvaluiri publice. Pentru protectia sa si pentru credibilitatea dezvaluirilor sale, Daniel Dragomir trebuie sa renunte la metoda oferirii „cu taraita” a unor bombonele bune de rumegat cateva zile si sa treaca la marile dezvaluiri pe care acum doar le sugereaza.

Sursa:Cotidianul