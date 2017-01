Coldea si Kovesi pot lua pana la 20 ani de puscarie

Avocatul Sergiu Andon arunca bomba. PICCJ trebuie sa deschida dosar de tradare dupa dezvaluirile lui Ghita despre intalnirile dintre capii “Binomului SRI-DNA” si sefii statiei CIA: “A intra in legatura cu agentii unei puteri straine in scopul subminarii politice a tarii e infractiunea de tradare… E beton, e fapta clara… Procurorul General daca se face ca nu aude intra sub incidenta articolului 410, nedenuntarea unor asemenea infractiuni”

Parchetul General trebuie sa deschida un dosar de tradare, dupa dezvaluirile lui Sebastian Ghita privind intalnirile pe care prim-adjunctul SRI, generalul Florian Coldea, si sefa DNA, dr. Laura Kovesi, le-ar fi avut cu sefii statiei CIA in Romania, in vilele SRI. Este opinia cunoscutului avocat Sergiu Andon, care considera ca faptele de tradare sunt clare.

Sergiu Andon a explicat, in urma cu cateva zile, la postul Romania TV, ca intrarea in contact cu agentii unei puteri straine in vederea subminarii politice a tarii reprezinta infractiunea de tradare nationala, iar dezvaluirile lui Sebastian Ghita arata tocmai existenta unui plan de subminare politica. Andon a facut trimitere la art. 394, lit. b, din Codul penal, precizand ca pedeapsa prevazuta este de la 10 la 20 de ani de inchisoare.

De asemenea, Sergiu Andon considera ca Procurorul General al Romaniei Augustin Lazar ar putea fi acuzat de nedenuntarea unor infractiuni, in cazul in care ignora existenta unor posibile fapte de tradare.

Prezentam declaratia avocatului Sergiu Andon:

„Ar trebui sa se intample ceea ce prevede legea si ceea ce vad ca se evita sa se comenteze. Si anume, Procurorul General al Romaniei ar trebui sa se sesizeze din oficiu si sa inceapa urmarirea penala in rem pentru una dintre cele mai grave infractiuni din Codul penal, cea de tradare. Articolul 394, lit. b, care spune ca a intra in legatura cu agentii unei puteri straine, printre altele, sunt mai multe ipoteze, deci agenti, persoane fizice cum erau cei doi musafiri, numiti sefi de statie. Nu conteaza ca sunt aliati sau ca sunt cei mai importanti aliati. In perioada lui Ceausescu se urmareau si spionii sovietici, si ne erau aliati, deci nu are legatura cu calitatea de aliati. Revin la text, a intra in legatura cu agentii unei puteri straine in scopul, si ajung la litera b, subminarii politice a tarii – si o dovada mai mare ca era vorba de un intreg plan de subminare politica, se discutau pe tinte personalitati din viata politica – asta e infractiunea de tradare. Se pedepseste de la 10 la 20 de ani. Iar Procurorul General daca se face ca nu aude intra si dumnealui sub incidenta articolului 410, cu pedeapsa mai mica e adevarat, nedenuntarea unor asemenea infractiuni.

(…)

Adevarata infractiune este legatura cu cei doi sefi de statie CIA, chiar daca sunt aliatii nostri, si e cazul sa ne facem odata aceasta cultura juridica si patriotica, si sa nu amestecam fidelitatea fata de NATO, fata de UE, fata de oricine, fata de aliati, care e una, si fidelitatea fata de tara, care le bate pe toate. Am studiat cateva zile, si doctrina, jurisprudenta e mai saraca, si Codul penal, am citit, l-am recitit, l-am interpretat, m-am situat in postura de ‘avocat al diavolului’ si gandeam si de partea cealalta, este beton, e fapta clara. Depasind insa mentalitatea asta de sluga a noastra de a crede ca daca lingem clantele, cum zicea domnul Basescu referitor la alta persoana, pe la ambasade inseamna ca e o fapta patriotica, pentru ca aia ne sunt aliati. Nu are nicio legatura. Ne sunt aliati ca sa ne fie fideli, si noi le suntem aliati ca sa le fim fideli, si atat”.

In ceea ce priveste dosarul deschis deja de PICCJ, dupa inregistrarea cu Traian Basescu, Sergiu Andon nu isi face prea multe sperante: “N-a anuntat ca e pentru tradare, e alta infractiune. Acolo poate sa fie represiune nedreapta, niste gadilaturi de astea dintre cele 18 articole referitoare la administrarea Justitiei si care sunt cam infundate ca drum, tot juridic vorbind”.

Iata ce prevede art. 394 lit. b din Codul penal:

“Art. 394 – Tradarea

Fapta cetateanului roman de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina sau cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin:

b) subminare economica, politica sau capacitatii de aparare a statului;

se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi”.

Iata ce prevede art. 410 din Codul penal:

“Art. 410 – Nedenuntarea unor infractiuni contra securitatii nationale

(1) Fapta persoanei care, luand cunostinta despre pregatirea sau comiterea vreuneia dintre infractiunile prevazute de art. 394-397, art. 399-403 si art. 406-409, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani”.

Sursa: luju.