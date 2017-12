Compania lui Cionca, descalificată de ANAF

Filialele Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR) a dat în judecată Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), după ce organul fiscal a lăsat cu buza umflată compania lui Andrei Cionca şi a descalificat-o din cadrul listei practicienilor agreaţi de ANAF, motiv pentru care nu a mai putut participa la licitaţii.

CITR neagreată de ANAF

În anul 2016, CITR prin filialele Cluj, Bucureşti, Timiş, Braşov, Sibiu, Bihor şi Argeş (fosta CITR Satu-Mare) au participat la procedura de agreare şi selectare a practicienilor în insolvenţă organizată de ANAF, documentele fiind depuse în octombrie 2016.

Ulterior, în mai 2017 a fost publicată pe site-ul ANAF lista practicienilor în insolvenţă, însă surpriză, filialele CITR apar ca fiind descalificate, motiv pentru care au făcând plângeri prealabile, însă ANAF le-a dat peste bot respingându-le cererea.

”Considerăm că ne sunt drepturile conferinţe de lege în ce priveşte exercitarea activităţii de practician de insolvenţă, fără a cunoaşte motivele descalificării de pe lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF. Aşadar, ne aflăm în imposibilitate de a prelua în administrare societăţi faţă de care se deschide procedura insolvenţei şi unde creditorul bugetar este parte/creditor majoritar.

Am depus documentaţia completă, însă ANAF a recurs la descalificarea noastră de pe lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF. Or, o atare descalificare se poate realiza exclusiv pentru absenţa vreunei document din cele prevăzute exhaustiv în cuprinsul art. 7 alin. 1. Însă, subscrisa am depus documentaţia completă, iar descalificarea noastră nu a fost motivată în niciun fel de către ANAF”, susţine CITR.

CITR a dat-o-n bară

După ce ANAF a descalificat filialele lui Cionca, CITR nu a mai putut participa la licitaţiile gestionate de ANAF şi astfel a ratat şansa de a îşi depune ofertele pentru debitorii aflaţi în insolvenţă. Numai în luna mai, CITR a ratat 23 de firme debitoare, printre care şi Asociaţia Club Sportiv Dinamo Bucureşti SA.

”În viitor, nu vom putea participa la licitaţiile organizate în vederea desemnării practicianului în insolvenţă care va gestiona proceduri în cadrul cărora ANAF, DGRFP sau DGAMC este creditor.

Prin acest act, suntem împiedicate să exercităm activităţi pentru care am fost înfiinţate, obiectul nostru de activitate fiind afectat în chiar substanţa lui. Până în acest moment au fost desfăşurate licitaţii pentru desemnarea practicianului în insolvenţă, în vederea gestionării unor proceduri importante. Arătăm că nu putem participa la astfel de proceduri deoarece am fost descalificate din cadrul listei practicienilor agreaţi de ANAF”, spune avocatul Ovidiu Podaru, reprezentantul CITR.

Pe lista debitorilor în insolvenţă în care practicienii în insolvenţă agreaţi de ANAF au fost invitaţi în luna mai să-şi depună ofertele, iar CITR a ratat ocazia sunt firmele: SC Mersel Company SRL, SC Fotbal Club Braşov SA, SC Bata Sky Imobiliare SA, SC Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA, SC Electrocentrale Bucureşti SA, SC Diamant International Publishing Company SRL, SC Foraj Bucureşti SA, Asociaţia Club Sportiv Dinamo Bucureşti SA, SC Intervenţii Feroviare SA, SC Galaxy Tobacco SA, SC Pavcom SA, SC Oana Management SRL, SC Marex SA, SC Romsys SRL, SC Nedaliment Prod SRL, SC Transenergo COM SA, SC Ana Oil SRL, SC Avicola Crevedia SA, SC ZNC Agrotop SRL, SC Neptun Impex SRL, SC Public Games SRL, SC Donau Chem SRL.

Pentru aceste motive, Filialele CITR cer Curţii de Apel Cluj să anuleze actul prin care s-a aprobat lista practicienilor în insolvenţă şi cer suspendarea actului administrativ.

ANAF spune că CITR nu are abonamente la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

În întâmpinare, ANAF solicită instanţei respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată şi menţinerea actelor atacate ca fiind legale şi temeinice. ANAF motivează că pentru participarea la procedurile de verificare a cerinţelor întocmirii sau completării listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF, ofertanţii au trebuit să depună mai multe documente, însă CITR nu s-a conformat în totalitate.

”Ofertele CITR au fost descalificate întrucât în documentaţia depusă nu s-a regăsit un document, respectiv copia de pe actul justificativ – abonament la Buletinul insolvenţei. Potrivit prevederilor art. 7 este prevăzut faptul că fiecare ofertant trebui să depună abonament la Buletinul insolvenţei (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) şi să anexeze o copie de pe actul justificativ. Or, reclamanţii au depus în cadrul procedurii de agreare un Contract din 12.02.2015 privind furnizarea ”Buletinului Procedurilor de Insolvenţă” şi a Comenzii la BPI, ambele încheiate cu CITR SPRL cu sediul în Cluj-Napoca, ofertant ce a fost agreat de către ANAF”, arată organul fiscal în întâmpinare.

Comisia de agregare şi selecţie ANAF a solicitat un punct de vedere Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) cu privire la situaţia în care parte din ofertanţi au depus contracte de comodat (gratuit) prin care un beneficiar al contractului cu ONRC pune la dispoziţie unei alte persoane accesul gratuit la BPI. ONRC a comunicat faptul că ”Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate asigura unui singur beneficiar accesul la serviciul de furnizare a BPI pe bază de abonament, prin încheierea unui singur ”Contract privind furnizarea ”Buletinului Procedurilor de Insolvenţă” în contul mai multor user-i (adrese de e-mail stabilite de beneficiari), acesta efectuând plata pentru fiecare user în parte şi alocarea de către ONRC a parolelor aferente fiecărui user fiind permisă vizualizarea buletinelor publicate în perioada contractantă”.

De asemenea, în anexa răspunsului ONRC în care este menţionată situaţia abonamentelor BPI ale practicienilor în insolvenţă, reclamanţii figurează astfel: CITR Filialele Bihor, Braşov Bucureşti, Timiş au avut abonament la BPI în perioada 22.07.2011 – 22.08.2011, iar CITR Filialele Satu-Mare (actual Argeş), Sibiu şi Cluj nu au avut/au abonament la BPI.

”Întrucât prin documentaţia depusă în vederea agreării de către ofertanţii – reclamanţi, ca şi în plângerile prealabile, aceştia nu au făcut dovada efectuării plăţii abonamentelor la BPI, sens în care ar fi beneficiat de user-ul si parola în vederea permiterii vizualizării şi publicării actelor de procedură emise de instanţele judecătoreşti şi de practicienii în insolvenţă. Prin faptul că nu au îndeplinit o cerinţă minimală, reclamanţii au fost descalificaţi”, mai arată ANAF.

În răspuns la întâmpinare, CITR spune că susţinerea ANAF este falsă întrucât filialele CITR au depus documentaţia necesară: ”Am depus contractul încheiat în 12.02.2015 între ONRC şi CITR SPRL prin care CITR SPRL a dobândit dreptul de a accesa Serviciul BPI, pe bază de user şi parolă”.

Decizia Curţii de Apel Cluj

La sfârşitul lunii octombrie, judecătorul Floarea Tămaş de la Curtea de Apel Cluj a admis în parte acţiunea formulată de Filialele CITR în contradictoriu cu ANAF şi a dispus anularea parţială a deciziei şi a procesului-verbal ce a stat la baza acestora în ceea ce priveşte descalificarea ofertelor reclamanţilor până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

”Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte petitele privind excepţia şi anularea actului şi cu recurs în 5 zile de la comunicare în privinţa cererii de suspendare, ce se va depune la Curtea de Apel”, se mai arată în soluţia dată de judecător.

Reprezentanţii Filialelor CITR

Fosta Casă de Insolvenţă Transilvania, în prezent CITR Group este deţinută de Andrei Cionca din care fac parte 10 filiale din ţară. Cele menţionate mai sus sunt reprezentate în mare parte de asociatul coordonator Ionuţ Alexandru Tănase şi anume CITR Filialele Cluj, Braşov, Sibiu, Bihor şi Argeş (fostă Satu Mare).

CITR Filiala Bucureşti SPRL este reprezentată de soţia lui Andrei Cionca – Andreea Lăcrămioara Anghelof – Cionca, iar Filiala din Timiş de Georgeta Silvana Simona Sermer, ce a ajuns în atenţia procurorilor DNA împreună cu Radu Lotrean după ce au adus firmei Fortus SA un prejudiciu de aproape 2,3 milioane euro.