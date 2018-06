Compania Ryanair lansează primele zboruri din Cluj

Ryanair, compania aeriană Nr. 1 a Europei, a anunțat astăzi, 13 iunie, prima sa rută din Cluj, al cincilea său aeroport din România, cu un serviciu către Londra Southend care va fi operat cu o frecvență de trei zboruri săptămânale începând din aprilie, ca parte a calendarului Vara 2019.

Clienții români și vizitatorii se pot bucura acum de tarife mai mici și de ultimele îmbunătățiri ale programului “Always Getting Better” care include:

Tarife reduse pentru bagajele înregistrate – o taxă mai mică de 25€ pentru un bagaj de 20kg

Ryanair Rooms cu 10% în Credit de Călătorie

Ryanair Transfers – opțiuni lărgite de transport terestru cu noul partener Car Trawler

Promisiunea punctualității – 90% dintre zborurile noastre vor fi la timp

Promisiunea de preț – găsește un tarif mai mic și îți vom returna diferența + 5€ în contul My Ryanair

Olga Pawlonka, Sales & Marketing Manager CEE & Balkans, Ryanair, a declarat:

“Suntem încântați să anunțăm prima noastră rută din Cluj, un nou serviciu către Londra Southend care va debuta în aprilie 2019 și va fi operat cu o frecvență de trei zboruri săptămânale, ca parte a programului nostru Vara 2019.

Pentru a sărbători scoatem la vânzare locuri în promoție de la doar 24.99€ pentru călătorii în aprilie și care sunt disponibile pentru rezervări până la miezul nopții, Vineri, 15 iunie. Pentru că se vor vinde rapid, dar și pentru a nu rata această promoție specială, clienții trebuie să grăbească și acceseze www.ryanair.com pentru rezervări.”

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, domnul Viorel Federiga, a declarat:

„Aeroportul Internaţional Cluj, primul aeroport regional din România, felicită operatorul aerian Ryanair pentru anunţul startului zborurilor spre Cluj-Napoca. Aceasta va reprezenta o bună oportunitate pentru toţi pasagerii din Transilvania şi un pas important pentru dezvoltarea viitoare a aeroportului.”

Domnul David Ciceo, Director General al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, a precizat:

„Salutăm decizia Ryanair de a demara zboruri de la Cluj. Astfel, vom avea o nouă companie aeriană pe Aeroportul Internaţional Cluj, începând cu sezonul de vară 2019. Managementul aeroportuar a negociat cu Ryanair vreme de mai bine de 10 ani şi speră într-o colaborare constructivă benefică dezvoltării aeroportului dar şi a întregii regiuni. Pasagerii noştri vor aprecia cu siguranţă noua rută Ryanair spre Londra Southend precum şi ofertele de călătorie ale companiei pentru această rută.”

Despre Ryanair:

Ryanair este compania aeriană Nr. 1 a Europei, transportând peste 131 de milioane de pasageri pe an pe mai mult de 2,000 de zboruri zilnice de pe cele 86 de baze și conectând 220 de destinații din 37 de țări cu o flotă de 430 de aeronave Boeing 737. Ryanair a mai comandat alte 240 de aeronave noi Boeing 737, ceea ce va permite reducerea tarifelor și creșterea traficului până la 200 de milioane de clienți pe an până în Anul Fiscal 2024. Ryanair are în prezent o echipă de peste 13,000 de profesioniști în aviație de înaltă calificare care oferă punctualitatea Nr. 1 din Europa și un record de siguranță de 33 de ani.

În 2017 Ryanair a devenit prima companie aeriană din Europa care a transportat un miliard de clienți.