Compania straina ca a trimis o circulara interna plina de injuraturi romanesti

O postare a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a fost răspândită în mediul online de mai mulți internauți. Este vorba despre o circulară dată de o companie străină dată angajaților români, circulară care a stârnit amuzamentul tuturor celor care au citit-o,arata cei de la Bugetul.ro . Deși are un ton serios, mailul intern este unul care te face să râzi cu lacrimi. Asocierea tonului serios englezesc cu o serie de cuvinte vulgare românești sunt parcă scoase dintr-o comedie americană.

Citiți și vă amuzați, mai ales că astăzi suntem toți liberi.

„CIRCULARA data de o companie straina din Romania angajatilor lor romani Asocierea limbii engleze (stilul formal) cu limbajul neaos de mahala e criminala…. Ce se intampla cand si staff-ul de natie straina din firma invata cateva cuvinte romanesti! Apare Circulara ! .. prin e-mail: Acesta este un e-mail intern (pentru angajatii romani) de la o reprezentanta din Romania a unei mari corporatii (faza e adevarata!):

To: All Romanian Speaking Staff Subject: Improper Language Usage It has been brought to our attention by several officials visiting our office in Romania that offensive language is commonly used by our Romanian speaking staff. Such behavior, in addition to violating our policy, is highly unprofessional and offensive to both visitors and staff. All personnel will immediately adhere to the following rules:

1. Words like futui, în pula mea, pula and other such expressions will not be tolerated or used for emphasis or dramatic effect, no matter how heated a discussion may become.

2. You will not say si-a bagat pula when someone makes a mistake, or s-a cacat pe el if you see someone being reprehended, or baga-mi-as, when a major mistake has been made. All forms and derivations of the verb a se caca and a se fute are utterly inappropriate and unacceptable in our environment.

3. No project manager, section head or administrator under any circumstances will be referred to as pula de om, cacanaru’ or boul.

4. Lack of determination will not be referred to as pulalau nor will persons who lack initiative be referred to as muiangiu.

5. Unusual or creative ideas offered by management are not to be referred to as porcarii.

6. Do not say futu-ti mata if somebody is persistent; do not add pula mea, if a colleague is going through a difficult situation. Furthermore, you must not say am pus-o (refer to item 2) or o sa ne-o traga when a matter becomes excessively complicated.

7. When asking someone to leave you alone, you must not say du-te-n pula mea or should you ever substitute „May I help you?” with, ce pula mea vrei?.

8. Under no circumstances should you ever call your elderly industrial partners bosorogi împutiti.

9. Do not say ia mai mereti-n pula cu cacatu’ asta when a relevant project is presented to you, nor should you ever answer futu-te-n cur when your assistance is required.

10. You should never call partner representatives as boul dracului or tâmpitu’ ala.

11. The sexual behavior of our staff is not to be discussed in terms such as pizdulica buna, futaciosu’ or homalau’ lu’ peste.

12. Last but not least, after reading this note, please do not say ma sterg la cur cu textul asta. Just keep it clean and dispose of it properly.”

Textul pare o glumă bună, dar se pare că ar fi un mail intern real. Numele companiei nu a fost însă divulgat, însă trebuie să recunoaștem că oamenii de acolo sunt foarte creativi.