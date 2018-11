Comunicat de presa

Începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic de Transporturi ,,Transilvania” din Cluj-Napoca va fi implicat ca partener intr-un nou proiect Erasmus+, ,,Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”, nr. 2018–1-FR01-KA229-047981.

Proiectul reunește sub sigla Erasmus șase școli reprezentând 5 țări europene: Liceul Polyvaent de l’Edit, Franța, care este și coordonatorul proiectului, SOU ,,Dimcho Bebelyanov”, Bulgaria, Collège Jeanne d’ARC, Franța, I.I.S.S.,,Quintiliano”, Italia, IES EL CHAPARIL, Spania și Colegiul Tehnic de Transporturi ,,Transilvania”, România.

Obiectivul principal al proiectului este de a găsi soluții inovante pentru protejarea mediului inconjurator. Acesta constituie patrimonial nostru al tuturor. Trebuie săintelegem că fiecare acțiune a omuluicontează. O acțiune eficientă valorează cât o mie de vorbe. Cand spunem patrimoniu ne referim atat la patrimonial cultural cat si la cel natural. Pe scurt, scopul final, este promovarea și protejarea patrimoniului mondial al umanității în totalitatea sa.

Proiectul se adreseaza elevilor de liceu (14-19 ani). Prin activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului (dezbateri, mese rotunde, concursuri de fotografie, realizarea de obiecte decorative din material reciclabile, elaborare de articole, concurs de desene, afișe, poezi, pentru a numi doar câteva dintre activitățile pe care proiectul şi le propune) se doreşte sensibilizarea a câtmai multor persoane în legatură cu importanța protejării mediului, dar și cultivarea respectului tinerei generații pentru tot ceea ce înseamnă patrimoniu cultural sau natural al umanității.

In urmatorii doi ani, elevii si cadrele didactice ale Colegiului, impreuna cu cei 5 parteneri europeni, vor incerca ca convinga cat mai multe persoane de importanta pe care toti trebuie sa o acordam lucrurilor care ne inconjoara. Anul European al patrimoniului est o ocazie perfecta pentru ca noi toti sa reflectam asupra felului in care omul se raporteaza la mediul in care traieste si felul in care el actioneaza asupra acestui mediu.

Pe langa activitatile derulate in orasul nostru, echipa proiectului se va intalni cu partenerii externi in octombrie 2018 in cadrul unui curs de formare pentru profesori, iar in lunile noienbrie 2018, martie 2019 si mai 2019 vor avea loc intalniri transnationale in tarile partenere unde vorelevii si profesorii Colegiului Tehnic de Transporturi ,,Transilvania” vor avea posibilitatea sa se intalneasca in mod direct cu partenerii din celelate tari sis a lucreze impreuna pentru indeplinirea obiectivului proiectului.

Pentru mai multe informatii cu privire la activitatile pe care le-am desfasurat sau care sunt in curs de desfasurare in cadrul proiectului Erasmus+ ,,Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir”, va rugam sa accesati pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/ErasmusPatrimoines/ sau site-ul proiectului: https://patrimoinenaturel.jimdofree.com .