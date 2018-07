Comunistul de nădejde al PCR sare din lac în puţ

Relaţia dintre Ioan Rus şi Victor Ponta a fost oficializată. Fostul ministru de Interne a anunţat că va pune umărul la noua formaţiune politică Pro România, fiind convins că nu poate să lase lucrurile aşa, că are copii şi că trebuie să facă ceva, bla, bla. De fapt, Ioan Rus şi-a şters de praf stema PCR, a pus-o la piept şi a dat declaraţii la Realitatea TV unde a vorbit în numele lui Ponta şi a celor care, mai nou, urăsc PSD.

PSD-ul nu mai e ce a fost, aşa că s-a înfiinţat Pro România, un partid ce are nevoie de un popor uşor de smintit şi de călărit, un partid ce s-ar putea sprijini pe nişte servicii secrete. Chiar dacă Ioan Rus spune că Pro România ”nu înseamnă împotriva cuiva, ci doar pentru”, încă din martie, neîntâmplător chiar înainte cu o zi de Congresul PSD, Ioan Rus s-a reactivat când social democraţii şi-au ales eşalonul doi de lideri, iar Liviu Dragnea şi-a reconfirmat puterea la PSD. A încercat o mică manipulare şi s-a declarat nemulţumit că Partidul Social Democrat ”generează scandaluri şi diverse probleme artificiale” şi că PSD ”aruncă întreaga Românie pe foc, urmărind un traiect care ameninţă să ducă la dezastrul formaţiunii”. Şi a continuat că în Congres ”se reglează nişte conturi şi se împart funcţii”, dar Dragnea nu este în stare de nimic, doar aduce prejudicii de imagine partidului.

Au trecut două luni şi Ponta a declarat public că s-a întâlnit la Cluj cu Ioan Rus cu care s-a sfătuit. Au trecut încă două luni şi fostul ministru de Interne iese cu un nou atac la adresa PSD, de fapt la adresa lui Liviu Dragnea. Iată declaraţia:

“Nu e în regulă ce se întâmplă în PSD. Partidul se duce de râpă. Voi pune umărul la noua formaţiune condusă de Victor Ponta. Nu am demisionat din PSD şi aştept să mă dea afara. Eu personal, deşi am spus că nu mă interesează, nu pot să las să meargă aşa, toţi avem copii, trebuie să facem ceva. Faţă de situaţia şi condiţiile care sunt acum, cred că rolul social-democraţiei româneşti în forma asta se va diminua drastic în perioada următoare, dar poporul român are nevoie de social-democraţie adevărată ca de aer, că aşa e formaţia noastră. Soluţia pe care o propun Victor Ponta, Daniel Constantin şi Sorin Câmpeanu cred că este o soluţie bună şi eu îi voi sprijini pe ei. Pentru că Pro România nu înseamnă împotriva cuiva, ci doar pentru. Eu nu sunt fondator acolo, dar am anunţat acum că îi voi sprijini pe ei.Dacă Ponta, Constantin, Câmpeanu vor reuşi să aibă o linie proprie şi să gândească mereu pozitiv, nu în scandaluri, eu îi susţin, nu poţi să spui că „vei merge până la capăt”, ce înseamnă asta?! Dacă acest mic partid va sta pe aceeaşi poziţie de „pro” şi se vor concentra pe dezvoltare… eu îi sprijin pe colegii aceştia mai tineri. E şi o chestiune de generaţie, sunt oameni între 40 şi 50 de ani, au vitalitate, perspectivă, viitor, timp să aştepte, vreau să ajut această mişcare politică cu speranţa că ea va avea adepţi şi va promova principii ale social-democraţiei adevărate. Sunt convins că va avea şi succes.Nu am vorbit cu Vasile Dâncu pe tema asta (apropierea de Pro România – n.red.), o să ne întâlnim, o să discutăm, nu ştiu exact care sunt obiectivele lui. Dar am vorbit cu Vasile Puşcaş vizavi de modul în care se refondează social-democraţia europeană, de unde şi încotro. Am fost amândoi foarte ocupaţi, dar pentru orice vine vremea şi a discuţiilor. Oricum, societatea românească are nevoie de social-democraţie. Consensualitatea, unanimitatea cu care se iau deciziile în CEx este absurdă, nimeni nu gândeşte cu un centimetru mai la stânga sau la dreapta, ori suntem toţi spălaţi pe creier ori am fost injectaţi cu ceva. Nu se poate. Asta nu poate duce la evoluţie pozitivă a partidului, chiar dacă în fruntea lui s-a afla un geniu. Diagnosticul pentru starea de acum, dacă este să folosim un termen medical, este subfebrilitatea. E o stare în care nu te simţi bine, nu ştii dacă e infecţie, virus sau microb, nu ştii exact ce este. O naţie întreagă, cu PSD în frunte, suntem subfebrili cu toţii. Întrebarea este cum ieşim din asta înainte să devenim febrili? Nu a mai fost niciodată aşa ceva în PSD, această consensualitate, mai mult decât unanimitate, şi asta mă înspăimântă de-a dreptul. (…) Încep să cred tot mai solid că PSD s-a băgat pe o stradă cu sens unic, nu mai există ieşiri nici în dreapta, nici în stânga şi o să dăm cu capul în gard.Consensualitatea, unanimitatea cu care se iau deciziile în CEx este absurdă, nimeni nu gândeşte cu un centimetru mai la stânga sau la dreapta, ori suntem toţi spălaţi pe creier ori am fost injectaţi cu ceva. Asta nu poate duce la evoluţie pozitivă a partidului, chiar dacă în fruntea lui s-ar afla un geniu. Cum să spui la TV „Nu mi-e frică de Hellvig”? Asta are sens doar în două variante: fie aseară ţi-a dat Hellvig un telefon şi ţi-a zis „Băi, dacă te prind pe o stradă întunecoasă te bat de te omor”, iar tu spui că nu ţi-e frică de el, sau dai o explicaţie după virgulă şi spui că lucrezi foarte bine cu el, că primeşti zilnic rapoarte de la el ca a treia persoană în stat şi pe baza lor concluzionezi şi decizi. Altfel, Hellvig nu e o persoană fizică, ci e o instituţie, cu cine vrei să vorbeşti tu ca al treilea om în stat, cu KGB, cu serviciile secrete maghiare, cu Mossadul?”, a spus Ioan Rus la Realitatea TV.

Pro ce?

Deci aţi înţeles că Pro România ”nu înseamnă împotriva cuiva, ci doar pentru” şi mai ales că Pro România nu e anti Dragnea. Dar ce o fi atunci partidul lui Victor Ponta? Revenirea fostului prim-ministru înseamnă şi revenirea lui Ioan Rus, a lui George Maior şi deocamdată, timid, a lui Vasile Dîncu care nu a dorit să facă comentarii legat de acest subiect. Adică o mână de oameni de seamă vor succes. Să ne întoarcem puţin în trecut şi să ne reamintim că Ioan Rus, fostul lider pesedist clujean, nu este o personalitate nouă scoasă din joben de politica post-decembristă, ci un vechi aparatcik al PCR de dinainte de 1989.

Ioan Rus a îndeplinit mai multe funcţii de răspundere în perioada comunistă ca preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Comunişti Clujeni pe Centrul Universitar Cluj în anii 80, precum şi vicepreşedinte UTC Cluj. Ioan Rus a fost activist plătit al PCR, în timp ce era asistent la Politehnică. În funcţia de preşedinte ASC Cluj Ioan Rus a participat, împreună cu alţi lideri ai tineretului comunist local George Maior sau Ioan Vuşcan, la numeroase plenare ale UTC organizate de preşedintele organizaţiei Nicu Ceauşescu, ce se încheiau cu petreceri tematice.

Ioan Rus controla ideologic şi revista ASC „Napoca Universitară” pentru a nu se abate de la linia promovată de PCR. De asemenea, Ioan Rus aproba ce muzică trebuia să asculte studenţii clujeni la petrecerile din campusul universitar pentru a nu se perturba morala socialistă.

Ioan Rus aproba taberele pentru studenţi, în funcţie de note şi activitatea politico-ideologică comunistă desfăşurată

Numirea lui Ioan Rus în funcţia de ministru al Transporturilor a dovedit din punct de vedere istoric că structurile partidului comunist de dinainte de 1989 controlează şi conduc ţara la fel ca în perioada dictaturii lui Nicolae Ceauşescu, deşi România este stat UE şi partener al SUA. Că pune acum umărul la Pro România înseamnă acelaşi lucru. Bineînţeles, sprijinit din umbră şi împins de la spate de finul George Maior sau cum zic unii ”frăţiorul de lojă masonică” şi să nu uităm, naşul de cununie a lui Victor Ponta. Până şi de strategia de comunicare a partidului Pro România se ocupă omul lui Maior, Felix Rache, despre care am scris pe larg într-o ediţie trecută.

Horia Nasra, despre excluderea lui Ioan Rus din partid

Ioan Rus aşteaptă să fie dat afară din PSD, potrivit ultimei sale declaraţii. Cu privire la această poziţie, vă prezentăm punctul de vedere al liderului PSD Cluj, Horia Nasra.