Concurs național de poezie dedicat poetului Octavian Goga

Muzeul Memorial „Octavian Goga”, institutie de cultura subordonata Consiliului Judetean Cluj, in colaborare cu Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National si Uniunea Scriitorilor – Filiala Cluj, organizeaza Concursul National de Poezie „Octavian Goga”, dedicat omagierii operei si personalitatii unuia dintre cei mai valorosi poeti romani.



Concursul este deschis tuturor creatorilor de literatura din tara, indiferent daca sunt membri ai unor asociatii profesionale sau daca au volume publicate sau nu. Premiantii ultimelor doua editii sunt rugati sa nu trimita texte.

In acest sens, toti cei interesati sunt invitati sa expedieze pana in data de 9 noiembrie a.c., pe adresa: Directia Judeteana pentru Cultura Cluj, Piata Unirii nr. 1, C.P. 400433 Cluj-Napoca, tel/fax: 0264597616, textele, dactilografiate in doua exemplare. Se vor expedia maximum 10 poezii, iar fiecare plic va purta mentiunea: Pentru concursul «Octavian Goga». Textele trimise nu se inapoiaza.

De asemenea, fiecare concurent va mai expedia alaturat si un C.V. continand numele, prenumele, varsta, adresa, numarul de telefon, e-mailul si un rezumat al activitatii literare.

La finalul concursului, institutia de cultura clujeana va acorda premii constand in materiale promotionale si publicatii ale muzeului, festivitatea de premiere urmand a se desfasura la Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea in data de 25 noiembrie 2018.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0264/597616 – Directia Judeteana pentru Cultura Cluj, persoana de contact dl.Victor Cublesan, Director DJPCC.