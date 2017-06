Condamnări de 13 ani pentru hoții de bijuterii care au prădat prin Cluj Napoca

Ieri, Curtea de Apel Cluj a menținut decizia primei instanțe clujene în dosarul unor persoane acuzate de furt de bijuterii.

Este vorba de Danciu Jean Mircea, care a primit 12 ani şi 8 luni închisoare cu executare, Kolbasz Mircea, care a primit 4 ani pușcărie, Todor Ciprian Alexandru, care a fost condamnat la 2 ani şi 9 luni şi Gergely Eduard Roger, care a primit 5 ani şi 7 luni de închisoare. ei sunt acuzați că în perioada anului 2015 au spart, aproximativ 10 locuințe din Cluj Napoca cauzând un prejudiciu de peste 100.000 de lei.

Potrivit sentinței, 1. Inculpatul Danciu Jean Mircea – latura penală 1.1. În temeiul art. 396 alin. (2) din C.p.p. rap. la art. 43 alin. (5) din C.p. Condamnă pe inculpatul Danciu Jean-Mircea, 1.1.1. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 30.03.2015, persoană vătămată C I – în prezent decedată); 1.1.2. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 21.05.2015, persoană vătămată R I); 1.1.3. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (fapta din data de 01.09.2015, persoană vătămată G M G C); 1.1.4 la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din 19.09.2015, persoană vătămată V I M); 1.1.5. la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 23.09.2015, persoană vătămată M I); 1.1.6. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 12.10.2015, persoană vătămată S S M – în prezent decedată); 1.1.7. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată V L Z); 1.1.8. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din 16.10.2015, persoană vătămată N I M). 1.2. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) şi alin. (3) şi (5) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., precum şi în temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) din C.p., 1.2.1. Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 30.03.2015, persoană vătămată C I – în prezent decedată): Interzice inculpatului Danciu Jean Mircea exercitarea, pe o durata de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Kolbasz Mircea. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 1.2.2. Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 21.05.2015, persoană vătămată R I): Interzice inculpatului Danciu Jean Mircea exercitarea, pe o durata de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Todor Alexandru-Ciprian. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 1.2.3. Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p., cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 23.09.2015, persoană vătămată M I): Interzice inculpatului Danciu Jean Mircea exercitarea, pe o durata de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Gergely Eduard-Roger. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 1.3. În temeiul art. 38 alin. (1) din C.p., art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., Constată că cele 8 infracţiuni comise de către inculpat se află în stare de concurs real. Aplică inculpatului Danciu Jean Mircea pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă o treime din suma celorlalte pedepse (8 ani şi 2 luni), rezultând pedeapsa finală de 12 (doisprezece) ani şi 8 (opt) luni închisoare, în regim de detenţie. 1.4. În baza art. 45 alin. (2) şi (3) lit. a) din C.p., Aplică inculpatului Danciu Jean-Mircea alături de pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării, pe o durata de 3 (trei) ani începând de la data executării/considerării ca executată a pedepsei închisorii, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, respectiv de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii Kolbasz Mircea, Todor Alexandru-Ciprian, Gergely Eduard-Roger. 1.5. În baza art. 45 alin. (5) din C.p., Stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă finală a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, începând cu data râmânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii. 1.6. În baza art. 72 alin. (1) din C.p., Scade din durata pedepsei cu închisoarea aplicate inculpatului Danciu Jean-Mircea, perioada reţinerii de 24 ore din data de 17/18.10.2015, măsură preventivă dispusă prin ordonanţa din data de 17.10.2015 a I.P.J. Cluj – Poliţia Municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie, durata arestării preventive de la 18.10.2015 până la 16.12.2015, măsură dispusă prin încheierea penală nr. 99/C/A/17.10.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, respectiv durata arestării preventive de la 02.06.2016 la zi, măsură preventivă dispusă în lipsă prin încheierea penală nr. 127/28.01.2016, pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca (confirmată prin încheierea din data de 02.06.2016). 1.7. Conform art. 72 din C.p. rap. la art. 95 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, Scade din durata pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului Danciu Jean-Mircea perioada arestării pe teritoriul Germaniei de la data de 10.05.2016 la 01.06.2016 în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare nr. 8/C/EA/18.03.2016 1.8. În baza art. 399 alin. (1) din C.p.p., Menţine măsura arestării preventive luate faţă de inculpatul Danciu Jean Mircea dispusă în lipsă prin încheierea penală nr. 127/28.01.2016, pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca în dosarul nr. 1150/211/2016/a1.1 (confirmată prin încheierea din data de 02.06.2016).

2. Inculpatul Kolbasz Mircea – latura penală 2.1. În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) din C.p.p., Condamnă pe inculpatul Kolbasz Mircea, 2.1.1. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p.(faptă din data de 30.03.2015, persoană vătămată Coroian Ionel – în prezent decedată); 2.1.2. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată V L Z); 2.1.3. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată N I M). 2.2. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) şi alin. (3) şi (5) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., precum şi în temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) din C.p., 2.2.1. Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 30.03.2015, persoană vătămată C I – în prezent decedată): Interzice inculpatului Kolbasz Mircea exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Danciu Jean Mircea. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 2.2.2. Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată Negruţ Iuliana Maria): Interzice inculpatului Kolbasz Mircea exercitarea, pe o durata de 2 (trei) ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii Danciu Jean Mircea şi Gergely Eduard-Roger. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 2.3. În temeiul art. 38 alin. (1) din C.p., art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., art. 129 alin. (4) din C.p., Constată că cele 3 infracţiuni comise de către inculpat se află în stare de concurs real. Aplică inculpatului Kolbasz Mircea pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă un spor de o treime din suma celorlalte două pedepse cu închisoarea (anume 1 an şi 4 luni închisoare), rezultând pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare. 2.4. În baza art. 45 alin. (2) şi (3) lit. a) din C.p., Aplică inculpatului Kolbasz Mircea alături de pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării, pe o durata de 2 ani, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, respectiv de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii Danciu Jean-Mircea şi Gergely Eduard-Roger. 2.5. În baza art. 45 alin. (5) din C.p., Stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă finală a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi. 2.6. În baza art. 22 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 187/2012, Revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicată inculpatului Kolbasz Mircea prin sentinţa penală nr. 1572/14.10.2013 a Judecătoriei Gherla, definitivă prin nerecurare la data de 05.11.2013, pentru săvârşirea a două infracţiuni în timpul minorităţii. Înlocuieşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicată inculpatului Kolbasz Mircea prin sentinţa penală nr. 1572/14.10.2013 a Judecătoriei Gherla, definitivă prin nerecurare la data de 05.11.2013, cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani şi 3 luni. 2.7. În temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din C.p., Majorează pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă cu 8 luni închisoare (din măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani şi 3 luni), rezultând pedeapsa finală 4 ani închisoare pe care inculpatul Kolbasz Mircea o execută în regim de detenţie. 2.8. În baza art. 45 alin. (1) din C.p., Aplică inculpatului Kolbasz Mircea alături de pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării, pe o durata de 2 ani începând de la data executării/considerării ca executată a pedepsei închisorii, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, respectiv de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii Danciu Jean-Mircea şi Gergely Eduard-Roger. 2.9. În baza art. 45 alin. (5) din C.p., Stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă finală a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, începând cu data râmânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii. 2.10. Potrivit art. 72 alin. (1) din C.p. şi art. 399 alin. (9) din C.p.p., Deduce din durata pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului Kolbasz Mircea perioada reţinerii de 24 ore din data de 17/18.10.2015, măsură preventivă dispusă prin ordonanţa din data de 17.10.2015 a I.P.J. Cluj – Poliţia Municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie, respectiv perioada arestului la domiciliu de la 18.10.2015 până la 16.12.2015, măsură dispusă prin încheierea penală nr. 99/C/A/17.10.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, prelungită ulterior. 2.11. În conformitate cu art. 399 alin. (1) din C.p.p., Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul Kolbasz Mircea prin ordonanţa din data de 16.12.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 9034/P/2015.

3. Inculpatul Todor Ciprian-Alexandru – latura penală 3.1. În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) din C.p.p., Condamnă pe inculpatul Todor Ciprian-Alexandru, 3.1.1. la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 1 (unu) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 21.05.2015, persoană vătămată R I); 3.1.2. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 12.10.2015, persoană vătămată S S M – în prezent decedată); 3.2. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) şi alin. (3) şi (5) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., precum şi în temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) din C.p., Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) – 229 alin. (2) lit. b) din C.p. (faptă din data de 21.05.2015, persoană vătămată R I): Interzice inculpatului Todor Ciprian-Alexandru exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Danciu Jean Mircea. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 3.3. În temeiul art. 38 alin. (1) din C.p., art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., Constată că cele 2 infracţiuni comise de către inculpat se află în stare de concurs real. Aplică inculpatului Todor Ciprian-Alexandru pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 1 lună închisoare la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (anume 8 luni închisoare), rezultând pedeapsa de 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare în regim de detenţie. 3.4. În baza art. 45 alin. (1) din C.p., Aplică inculpatului Todor Ciprian-Alexandru pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării, pe o durata de 2 ani începând de la data executării/considerării ca executată a pedepsei închisorii, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Danciu Jean Mircea. 3.5. În baza art. 45 alin. (5) din C.p., Stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă finală a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, începând cu data râmânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii. 3.6. În baza art. 72 alin. (1) din C.p., Scade din durata pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului Todor Ciprian-Alexandru, perioada reţinerii de 24 ore din data de 02/03.11.2015, măsură preventivă dispusă prin ordonanţa din data de 02.11.2015 a I.P.J. Cluj – Poliţia Municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie, precum şi durata arestării preventive de la 03.11.2015 până la 02.12.2015, măsură dispusă prin încheierea penală nr. 103/C/A/02.11.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca. 3.7. În conformitate cu art. 399 alin. (1) din C.p.p., Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul Todor Ciprian-Alexandru prin ordonanţa din data de 02.12.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 9034/P/2015.

4. Inculpatul Gergely Eduard-Roger – latura penală 4.1. În baza art. 386 alin. (1) din C.p.p., Schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului Gergely Eduard-Roger din 3 infracţiuni de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (recidivă postcondamnatorie) şi art. 38 alin. (1) din C.p., în 3 infracţiuni de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (recidivă postexecutorie) şi art. 38 alin. (1) din C.p. 4.2. În temeiul art. 396 alin. (2) din C.p.p. rap. la art. 43 alin. (5) din C.p., Condamnă pe inculpatul Gergely Eduard-Roger 4.2.1. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 23.09.2015, persoană vătămată M I); 4.2.2. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi (1) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată V L Z – în prezent decedată); 4.2.3. la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 2 (doi) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată N I M); 4.3 În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) şi alin. (3) şi (5) din C.p., art. 67 alin. (1) din C.p., precum şi în temeiul art. 65 alin. (1) şi (3) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi n) din C.p., 4.3.1. Pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 23.09.2015, persoană vătămată M I): Interzice inculpatului Gergely Eduard-Roger exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpatul Danciu Jean Mircea. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 4.3.2. Pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 din C.p. rap. la art. 228 alin. (1) – art. 229 alin. (2) lit. b) din C.p.p., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C.p. (faptă din data de 16.10.2015, persoană vătămată N I M): Interzice inculpatului Gergely Eduard-Roger exercitarea, pe o durata de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii Danciu Jean Mircea şi Kolbasz Mircea. Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 4.4. În temeiul art. 38 alin. (1) din C.p., art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., Constată că cele 3 infracţiuni comise de către inculpat se află în stare de concurs real. Aplică inculpatului Gergely Eduard-Roger pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din suma celorlalte pedeapse (anume 2 ani şi 1 lună închisoare), rezultând pedeapsa finală de 5 (cinci) ani şi 7 (şapte) luni închisoare, în regim de detenţie. 4.5. În baza art. 45 alin. (2) şi (3) lit. a) din C.p., Aplică inculpatului Gergely Eduard-Roger pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării, pe o durata de 2 ani, începând de la data executării/considerării ca executată a pedepsei închisorii, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii Danciu Jean Mircea şi Kolbasz Mircea. 4.6. În baza art. 45 alin. (5) din C.p., Stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă finală a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, începând cu data râmânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei închisorii. 4.7. În baza art. 72 alin. (1) din C.p., Scade din durata pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului Gergely Eduard-Roger, perioada reţinerii de 24 ore din data de 02/03.11.2015, măsură preventivă dispusă prin ordonanţa din data de 02.11.2015 a I.P.J. Cluj – Poliţia Municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie, precum şi durata arestării preventive de la 03.11.2015 până la 02.12.2015, măsură dispusă prin încheierea penală nr. 103/C/A/02.11.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca. 4.8. În conformitate cu art. 399 alin. (1) din C.p.p., Menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul Todor Ciprian-Alexandru prin ordonanţa din data de 02.12.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 9034/P/2015.

5. Latura civilă 5.1. În baza art. 397 alin. (1) şi (3) rap. la art. 255 din C.p.p. Constată că bunurile sustrase de la persoana vătămată V L Z au fost restituite către aceasta, potrivit dovezii din data de 22.10.2015. Ia act că persoana vătămată V L , nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. 5.2. În baza art. 397 alin. (1) din C.p.p., art. 25 alin. (1) din C.p.p., art. 19 alin. (5) din C.p.p. şi art. 24 alin. (1) din C.p.p. rap. la art. 1349 alin. (1) şi (2), art. 1357, art. 1381, 1382 din C. civ.: 5.2.1. Admite acţiunea civilă în procesul penal formulată de către partea civilă împotriva inculpaţilor Danciu Jean-Mircea şi Kolbasz Mircea. Obligă, în solidar, pe inculpaţii Danciu Jean-Mircea şi Kolbasz Mircea la plata către partea civilă C S a sumei de 5.300 lei, cu titlu de daune materiale. 5.2.2. Admite, în partre, acţiunea civilă în procesul penal precizată în cursul urmăririi penale, formulată de către partea civilă Rusu Iulia, împotriva inculpaţilor Danciu Jean-Mircea şi Todor Alexandru-Ciprian. Obligă, în solidar, pe inculpaţii Danciu Jean-Mircea şi Todor Alexandru-Ciprian la plata către partea civilă Rusu Iulia a sumei de 13.500 lei, cu titlu de daune materiale. 5.2.3. Admite acţiunea civilă în procesul penal formulată de către partea civilă Georgia Maria Graziella Cristina, împotriva inculpatului Danciu Jean-Mircea. Obligă pe inculpatul Danciu Jean-Mircea la plata către partea civilă Georgia Maria Graziella Cristina a sumei de 4.100 lei, cu titlu de daune materiale. 5.2.4. Admite acţiunea civilă în procesul penal, astfel cum a fost precizată la termenul din 08.09.2016, formulată de către partea civilă Vago Irina Margareta, împotriva inculpatului Danciu Jean-Mircea. Obligă pe inculpatul Danciu Jean-Mircea la plata către partea civilă Vago Irina Margareta a sumei de 7.000 lei, cu titlu de daune materiale. 5.2.5. Admite acţiunea civilă în procesul penal formulată de către partea civilă Mureşan Ioan, împotriva inculpaţilor Danciu Jean-Mircea şi Gergely Eduard-Roger. Obligă, în solidar, pe inculpaţii Danciu Jean-Mircea şi Gergely Eduard-Roger la plata către partea civilă Mureşan Ioan a sumei de 71.000 lei, cu titlu de daune materiale. 5.2.6. Constată că, în termenul legal de 2 luni de la data decesului, nu a fost formulată cerere de continuare a acţiunii civile în procesul penal de către moştenitorii părţii civile Simion Steluţa-Marioara, în prezent decedată. Respinge cererea de continuare a acţiunii civile în procesul penal formulată de către Popa Oana, 5.2.7. În baza art. 397 alin. (3) rap. la art. 255 din C.p.p. Constată că o parte din bunurile sustrase de la partea civilă Negruţ Iuliana-Maria (1 inel din aur galben de damă cu piatră de culoare albastră, un inel din aur galbemn de damă cu piatră albă, o brăţară din aur model împletit, un lanţ din aur cu medalion rotund) au fost restituite către aceasta, potrivit procesului-verbal de predare din data de 16.10.2015. Admite, în parte, acţiunea civilă precizată la data de 26.05.2016, formulată de către partea civilă Negruţ Iuliana-Maria, împotriva inculpaţilor Danciu Jean-Mircea, Kolbasz Mircea şi Gergely Eduard-Roger. Obligă, în solidar, pe inculpaţii Danciu Jean-Mircea, Kolbasz Mircea şi Gergely Eduard-Roger la plata către partea civilă Negruţ Iuliana-Maria a sumei de 2.000 lei, cu titlu de daune materiale. 6. Măsuri de siguranţă În baza art. 112 alin. (1) lit. e) şi alin. (5) din C.p., Dispune confiscarea specială de la fiecare dintre inculpaţii Danciu Jean-Mircea şi Todor Alexandru-Ciprian de bani şi bunuri până la concurenţa valorii de câte 4.800 lei (în total 9.600 lei), reprezentând echivalentul sumelor de bani în lei şi în valută dobândite de cei doi inculpaţi prin săvârşirea faptei în dauna persoanei vătămate Simion Steluţa Marioara. 7. Cheltuielile judiciare şi alte menţiuni Cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 2.280 lei (din care 280 lei în cursul urmării penale, 200 lei în cursul camerei preliminare, 1.800 lei în etapa judecăţii; suma nu include onorariile avocaţilor din oficiu) vor fi suportate de inculpaţi, astfel: 7.1. În baza art. 398 şi art. 274 alin. (1) şi (2) din C.p.p., 7.1.1. Obligă pe inculpatul Danciu Jean Mircea la plata sumei de 1.280 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 7.1.2. Obligă pe inculpatul Kolbasz Mircea la plata sumei de 300 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 7.1.3. Obligă pe inculpatul Todor Alexandru-Ciprian la plata sumei de 300 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 7.1.4. Obligă pe inculpatul Gergely Eduard-Roger la plata sumei de 400 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. 7.2. În conformitate cu art. 275 alin. (6) din C.p.p. Onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi (în cursul urmăririi penale: av. Borgovan Daniela Flavia – 360 lei; în cursul camerei preliminare şi/sau al judecăţii: Clapon Teodora Adina – 195 lei, Maja Irina Veronica – 690 lei, Roman Cristian Ioan – 195 lei, Mihalca Delia Ioana – 525 lei onorariu parţial, Buda Alexandru Bogdan – 195 lei, Marc Ioana – 525 lei, Matei Miruna Maria – 330 lei), avansate din fondul Ministerului Justiţiei, rămân în sarcina statului. 7.3. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, pentru procuror, inculpaţi, părţile civile şi persoana vătămată. 7.4. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 22.12.2016.