Conflict interetnic în discoteca din Izvoru-Crişului! Români, bătuţi de localnici şi de şeful firmei de pază, un „sensei”, maghiar şi el!

Intervenţie în forţă, greşită, a agenţilor unei firme de pază din Huedin, pe 3 decembrie la o discotecă organizată în Căminul cultural din comuna clujeană Izvoru-Crişului. Totul, după un scandal iscat între maghiarii din sat şi românii din localitatea vecină, Nadăşu. Două dintre victime susţin că, în loc să intervină unde trebuie, şeful firmei de pază, Buzasi Attila, le-a spart capul cu un baston – deşi ei doar înaintaseră spre „beligeranţi” cu intenţie să-i despartă. Tinerii, care au depus plângere la poliţie împotriva firmei de pază sunt trei la număr, însă la I.M.L. Cluj s-au prezentat doar doi dintre ei, etnici români, cei care au încercat să-i salveze pe consăteni de furia localnicilor. Căzând în schimb pradă bastonului lui Buzasi, maestru în arte marţiale…

„Şeful firmei de pază a acţionat în mod inacceptabil”

Cei doi tineri din Nadăşu, comuna Izvoru-Crişului, Marius Vlăduţ Toşa, în vârstă de 22 de ani şi Răzvan Ghiran, 21 sunt „ghidaţi”, marţi 5 decembrie, la I.M.L. Cluj, de către o rudenie a acestora, Valer Ghiran – renumitul frizer al clinicilor clujene, cel care de peste 30 de ani îi tunde pe bolnavii internaţi acolo. Dacă omul e cunoscut ca un şugubăţ fără pereche de această dată acesta, cătrănit, tună şi fulgeră împotriva tinerilor etnici maghiari din Izvoru-Crişului cei care l-au atacat iniţial pe unul din românii din satul vecin, Sorin Dine şi de unde s-a amplificat scandalul. Dar, mai ales, de vorbele sale nu scapă Buzasi Istvan, şeful firmei de pază BIAJ Security, din Huedin: „ Acesta, ca sportiv de peformanţă, karatist, o adevărată armă letală, în loc să-i despartă pe maghiari de tinerii români din Nadăşu a acţionat într-un mod inacceptabil, atacându-i cu un baston şi spărgându-le capul celor doi nepoţi ai mei, aflaţi, culmea, la câţiva metri distanţă de scandal. În fapt, evitând să aplaneze conflictul, cu tactul necesar, şi depărtându-se de menirea sa ca firmă care asigura paza şi ordinea din Căminul cultural, unde s-a organizat discoteca”. Apoi îi invită pe cei doi tineri bătuţi de şeful firmei de pază să-mi povestească, pe larg, desfăşurarea întregii tărăşenii. Începe Marius Vlăduţ: „Sâmbătă seară m-am dus împreună cu câţiva tineri din Nadăşu la discoteca din Izvoru Crişului, iar duminică dimineaţă, pe la ora 4.00, nişte băieţi din localitate au năvălit peste grupul nostru. Nici nu văzusem ce s-a întâmplat, de fapt, doar am văzut aglomeraţie şi bătaie. Am intenţionat să intervin şi să încerc să aplanez conflictul dar n-am apucat fiindcă m-am trezit cu un baston în cap, din partea lui Buzasi Istvan, şeful firmei de pază BIAS Security, se pare profesor de sport specializat în karate şi alte sporturi de contact. Tot atunci am văzut cum acesta i-a spart capul şi lui Răzvan, aflat lângă mine. După ce ne-am trezit cu sângele şiroind ne-am schimbat intenţia şi am pornit spre toaletă ca să vedem cât de tare suntem loviţi. A venit după noi şi şeful firmei de pază şi – când i-am spus că-l dăm în tribunal – ne-a răspuns că nu-l interesează fiindcă nu trebuia să ne băgăm. Asta, când el a fost cel care a intervenit aiurea şi a bătut pe cine nu trebuie, cei implicaţi în conflict nealegându-se decât cu urme minore de pe urma scandalului”. Continuă Răzvan, povestind incidentul aşa cum l-a trăit el: „Am mers la baie cu Vlăduţ, lovit şi eu în cap şi plin de sânge, după ce un alt agent de-al lui mă luase şi de gât. L-am întrebat şi eu de ce mi-a spart capul, însă şeful firmei de pază mi-a zis că nu-l interesează problema. Asta, când noi n-am fost implicaţi în bătaia respectivă, doar am făcut o tentativă de a-i scoate de acolo pe consătenii cu care venisem. Şi, uite, acum suferim, nevinovaţi – şi-n rest nimeni nu-i rănit în afară de noi”.

Şeful firmei de pază: tăcere suspectă…

Adaugă Răzvan subliniind un alt element important: „Aşa, căzuţi cum eram, la pământ, a fost nevoie până la urmă să vină ai noştri şi să arunce găleţi cu apă îngheţată, peste noi, ca să ne revenim. Apoi a sosit salvarea – dar nu şi poliţiştii din Izvoru Crişului – şi eu am fost dus la spitalul din Huedin. Vlăduţ a refuzat iniţial internarea dar a doua zi n-a mai putut de durere şi ameţeli, aşa că a ajuns şi el acolo. Şi, duminică, la postul de poliţie din Huedin am întocmit amândoi plângere penală împotriva şefului firmei de pază dar şi încă cineva, pe care nu-l ştiu, fiindcă noi am plecat”. Cei doi arată că s-au prezentat acum la I.M.L. Cluj pentru a-şi scoate certificate medico-legale şi intenţionează să mergă până-n pânzele albe împotriva lui Buzasi Attila deoarece suferă cumplit de pe urma loviturilor încasate şi nici nu-i înţeleg modul de abordare a situaţiei. Apoi, după ce au fost consultaţi, celor doi tineri li s-a eliberat câte un certificat în care le-au fost recomandate între 8 şi 9 zile de îngrijiri. De acolo, frizerul spitalelor i-a condus pe cei doi la Clinica de Neurologie, pentru explorări amănunţite. Intrigat de situaţie, pun mâna pe telefon şi-l apelez pe şeful firmei de pază. Acesta răspunde, admite că vorbesc cu domnia sa însă, în momentul în care îi cer punctul de vedere asupra incidentului petrecut duminică, închide. Vorbesc apoi şi cu Sorin Dine, tânărul de 25 de ani din Nadăşu atacat de grupul de maghiari şi de la care a pornit scandalul. Acesta îmi răspunde, fără să se eschiveze: „Sigur nu ştiu de la ce a început totul, eu stăteam pe o bancă şi au venit doi băieţi maghiari din sat şi au început să mă bată. Atunci m-am lăsat „buburez”, la pământ, şi mi-am pus mâinile deasupra capului ca să mă apăr cumva. Abia după ce a încetat totul i-am văzut pe Vlăduţ şi pe Răzvan, efectiv distruşi. Apoi m-am mai întâlnit cu ei la Poliţia din Huedin – unde am scris o declaraţie despre ce s-a întâmplat – iar acolo se mai afla un băiat din sat, Ghiţă, care a văzut toată scena”. Reuşim să-l găsim şi pe Ghiţă – „doar atât scrieţi, Ghiţă”, ne-a spus el – un tânăr de 30 de ani care ne-a declarat următoarele: „Eu am văzut doar momentul când a venit şeful firmei de pază şi le-a dat în cap celor doi consăteni ai mei, însă cauzele bătăii de la care a început totul nu le ştiu. Eu eram cu ei, în picioare, şi vă asigur că băieţii nici măcar n-au apucat să ajungă la cei care se băteau, să-i despartă, că ăia i-au şi plesnit”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La nivelul Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin au fost depuse trei plângeri privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, în urma unui scandal care a avut loc în noaptea de 2/3 decembrie a.c., pe raza localităţii Izvoru Crişului.

De asemenea, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.