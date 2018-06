Conservarea jocurilor tradiționale românești în Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

Tetarom SA, societate care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Cluj, invita copiii, tinerii si persoanele aflate la varsta senectutii sa participe la un eveniment ce vizeaza conservarea jocurilor traditionale romanesti. Manifestarea va avea loc joi, 21 iunie a.c., incepand cu ora 13.00, in Parcul Etnografic „Romulus Vuia”.

Dintre jocurile romanesti traditionale pe care Tetarom, impreuna cu partenerii, le promoveaza si incearca sa le ocroteasca, pot fi amintite: Ratele si vanatorii; Castel; Oina; Baba oarba; Lapte gros; De-a v-ati ascunselea; Tara, tara, vrem ostasi; Flori, fete sau baieti; Poarca si Popicu’, acest „baseball romanesc”.

Aceste jocuri vechi, traditionale, au evoluat si stau azi la baza unor sporturi celebre in lumea intreaga cu mii de suporteri – baseball, fotbal, handbal, oina, etc., sporturi bine organizate in federatii afiliate la comitete olimpice si organizatii internationale in domeniu, dovada ca obiceiurile bune se pastreaza si merita conservate.

Frumusetea acestor jocuri a transcens lumea satului romanesc, unde au luat nastere, ele fiind aduse si la oras de catre cei dezradacinati din lumea traiului bucolic de la tara. Aceste jocuri nu sunt decat expresia fericirii si a spiritului liber al omului care, chiar si in vremuri de restriste – calamitati, razboaie sau urgii, gasea resurse nebanuite in a se incuraja si motiva sa mearga mai departe, sa lupte, chiar daca sub forma unui joc si sa se convinga ca viata merita traita.

Derulat de compania Tetarom prin Asociatia Sportiva Tetarom, proiectul se desfasoara in cadrul „Olimpiadei Tetarom” si este organizat in parteneriat cu Federatia Romana de Oina, Asociatia Romana si cea Europeana pentru Jocuri si Sporturi Traditionale, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, institutie de cultura subordonata Consiliului Judetean Cluj, Asociatia Maramuresenilor din Cluj-Napoca si YTA Events. Proiectul se deruleaza cu prilejul Anului Centenarului iar pentru a marca in mod corespunzator importanta evenimentului, Tetarom si-a propus sa sustina financiar si sa se implice in mai multe actiuni menite sa contribuie la aniversarea acestui moment unic in istoria neamului romanesc si a Statului Roman modern.

Pe langa implicarea in doua proiecte dedicate acestui an – „Clujul in Romania Unita 1918-2018” si „Romania 1918 – Marea Unire” (Documentele Marii Uniri), Tetarom SA va mai sustine si evenimente publice sau manifestari aniversare, precum evenimente folclorice si traditionale, dedicate conservarii obiceiurilor romanesti.