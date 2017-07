Consilier local, găsit mort în maşină

Un consilier local ieşean, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit mort în maşina sa, în apropierea complexului studenţesc Tudor Vladimirescu, iar din primele informaţii se pare că ar fi suferit un infarct, scrie News.ro.

Consilierul local Daniel Cristinel Corozal, membru ALDE, a fost găsit mort, duminică seară, în maşina sa, pe o stradă aflată în apropierea complexului studenţesc Tudor Vladimirescu.

Apropiaţii acestuia susţin că Daniel Corozal se deplasa cu maşina către clubul pe care îl deţinea în zonă, iar la un moment dat i s-a făcut rău.

„Din câte am aflat i s-ar fi făcut rău. A tras maşina pe dreapta, apoi şi-a sunat prietena căreia i-a spus că are dureri în zona pieptului şi că are vărsături. Din păcate, nu a mai putut fi salvat”, a declarat pentru News.ro un apropiat al consilierului.

Subprefectul de Iaşi, Bogdan Abălaşi, a afirmat că s-a întâlnit duminică la prânz cu Daniel Corozal, cei doi fiind prieteni, dar că acesta nu i s-ar fi plâns că avea probleme de sănătate.

„Era bine ieri (duminică – n.r.) la amiază, nu avea nimic. Îmi era prieten, era un tip extraordinar. A fost ceva, a avut o problemă, autopsia va arăta care a fost cauza decesului”, a afirmat subprefectul Bogdan Abălaşi.

La rândul său, viceprimarul Radu Botez, coleg de partid cu consilierul Corozal, a spus despre acesta că era ”un tip ferm” şi că a reuşit să facă multe lucruri în viaţă.

Daniel Cristinel Corozal a fost ales consilier local în anul 2016, pe listele ALDE, el fiind la primul mandat.