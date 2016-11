Consumul în exces și reciclarea dezbătute la Cluj

Săptămâna Europeană pentru Reducerea Risipei este organizată la Cluj de organizații și asociații care au pregătit o serie de evenimente ce se vor derula pe parcursul următoarelor zile și care își propun să găsească răspunsuri la problema risipei și a deșeurilor.

Primul eveniment din listă este dezbaterea ‘Clujul, un oraș fără risipă? Cum? Provocări și oportunități la îndemâna cetățeanului’, care va avea loc la Librăria Bookstory. Problema va fi discutată de public cu specialiști, cum ar fi consultanții din domeniul mediului sau doctoranzi care au ca temă de cercetare gestionarea deșeurilor, de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului a UBB.

Organizatorii spun că discuția va fi cu atât mai interesantă, cu cât Cluj-Napoca se confruntă de mai multe luni cu probleme în acest domeniu, rampa de depozitare a orașului fiind închisă. De asemenea, colectarea selectivă a deșeurilor nu a fost încă implementată de autorități în întreg orașul.

‘Tone de gunoaie produse, resurse prețioase risipite, ecosisteme degradate, comunități bolnave, sunt doar câteva dintre urmările modelului actual de producție și consum. Consumăm mai mult decât avem nevoie. Dar oare ce opțiuni avem pentru a reduce risipa? E o întrebare pe care echipa Repair Cafe Cluj o adresează clujenilor și îi invită la dialog în cadrul Săptămânii Europene pentru Reducerea Risipei’, se arată în comunicatul echipei de proiect, transmis luni AGERPRES.

Potrivit reprezentantului proiectului, Diana Călin, asociațiile au fost alese ca partener pentru acest eveniment al Săptămânii Europene pentru reducerea risipei de către Comisia Europeană, în urma unei analize a activităților pe care le-au gestionat până în prezent.

‘Este o inițiativă europeană. De un an de zile asociația Cercul Social își propune sa transforme imaginea gunoaielor în resurse prețioase, care uneori se află pur si simplu la locul nepotrivit. Noi am răspuns invitației organizatorilor europeni, de la Comisia Europeană. Ei au remarcat pe Facebook diversitatea activităților noastre și am fost onorați cu această invitație’, a explicat Diana Călin.

Echipa a pregătit câte un eveniment pentru fiecare zi a acestei săptămâni, care abordează teme precum ‘Compostul și circularitatea materialelor vegetale’ , ‘Atelier de realizat sacoșe din tricouri reutilizate’, ‘Deșeurile din construcții. Gunoaie sau resurse prețioase?’, ‘Risipa alimentară. Cum dezvoltăm un sistem de prevenire a risipei alimentare?’.

La nivelul Europei sunt organizate 8.000 de evenimente în timpul Săptămânii Europene Fără Risipă, care are loc între 21 și 26 noiembrie. În România această manifestare este prezentă în Cluj, prin evenimentele organizate de asociațiile ‘Cercul Social’ și ‘Repair Cafe Cluj & Casa de Cultură Permanentă’. Alte evenimente sunt organizate și de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.