Coral Impex, o nouă acțiune de deratizare în Cluj-Napoca

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., in colaborare cu Primaria Municipiului Cluj Napoca, va aduce la cunostinta faptul ca in perioada 12.12.2016 – 16.12.2016, cu posibilitate de prelungire in functie de conditiile meteo, va desfasura lucrari de deratizare (combaterea rozatoarelor), pe domeniul public al municipiului Cluj Napoca. Produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sanatatii, fac parte din grupele de toxicitate Xn si Xi si au ca substanta activa Brodifacoum (antidot in caz de ingerare accidentala: vitamina K1). Va rugam supravegheati cu atentie copiii si animalele de companie pentru a nu intra in contact direct cu substantele raticide! In cazul ingerarii accidentale a raticidelor va rugam sa va adresati imediat Spitalului Clinic de Urgenta.

Informatii suplimentare la tel: 0264-595606.