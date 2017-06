CSM nu-l lasa pe Hrudei sa plece cu demnitate din DIICOT Cluj

Procurorul Mircea Hrudei urmeaza sa fie revocat din functie printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii. Problema cu Hrudei a luat amploare in urma cu cateva saptamani cand insusi seful structurii centrale a DIICOT, Daniel Horodniceanu le-a propus celor de la CSM sa il revoce din functia de la DIICOT Cluj pe Hrudei.

Potrivit surselor, pe biroul lui Horodniceanu ar fi ajuns mai multe plangeri intremeiate in care se vorbea de multiple abuzuri comise de Hrudei atat in ceea ce ii priveste pe inculpati cat si in relatiile cu alti procurori colegi de-ai sai.

Incercand sa plece cu minim de demintate din institutie, Hrudei a depus dupa sesizarea lui Horodniceanu si el o cerere la CSM prin care cerea sa isi inceteze activitatea. Insa, magistratii de la CSM i-au refuzat acest prilej respingand cererea si admitand propunerea sefului structurii centrale.

Cu toate acestea ramane in continuare spre analizare cererea lui Horodniceanu de a-l revoca „obligat-fortat” pe Hrudei din DIICOT CLUJ.

Despre modul in care CSM-ul a tratat cu „manusi” atat cazul lui Hrudei cat si cazul celuilalt procuror de la DIICOT Cluj, Florin Mornaila, aflati in editia tiparita a Gazetei de Cluj de saptamana viitoare.

