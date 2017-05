Cu toate că încalcă legea, șefa femeilor PSD din Teleorman este la un pas de Colegiul Director al CNCD

Tatiana Sandu, preşedintele organizaţiei de femei PSD Teleorman, şi-a depus candidatura pentru un loc în conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi, după cum au confirmat surse din PSD pentru „Adevărul”, are şanse mari să-l obţină, cu toate că nu respectă condiţiile impuse de lege. Tatiana Sandu este unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea şi mâna dreaptă a europarlamentarului PSD Viorică Dăncilă.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Senatului, şapte candidaţi se luptă pentru a ocupa un post în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), funcţie rămasă vacantă după ce Petre Florin Manole a ajuns deputat pe listele PSD.

Dintre cei şapte concurenţi, cele mai mari şanse pentru a prinde fotoliul rămas liber în conducerea CNCD le are Tatiana Veronica Sandu. Ce o recomandă? Doar carnetul de partid. Tatiana Sandu este şefa femeilor social-democrate din Teleorman, funcţie pe care o deţine din vara anului 2015, după ce a fost aleasă cu unanimitate de voturi, chiar în prezenţa lui Liviu Dragnea.

De altfel, surse din PSD au confirmat pentru “Adevărul” că Tatiana Sandu este unul dintre oamenii de încredere ai liderului PSD. Totodată, Tatiana Sandu este mâna dreapta a altui lider PSD cu rădăcini în Teleorman: Viorica Dăncilă, preşedintele organizaţiei naţionale de femei a PSD şi liderul europarlamentarilor social-democraţi, ambele funcţii find ocupate cu sprijinul lui Liviu Dragnea. Surse din PSD au mai povestit pentru “Adevărul” că Tatiana Sandu a fost foarte aproape să prindă un loc eligibil pe listele PSD pentru alegerile parlamentare, însă, până la urmă, “i s-a promis o altă funcţie importantă”.

Nu doar criteriile de moralitate sunt o piedică în calea Tatianei Sandu spre conducerea CNCD, ci mai ales faptul că şefa femeilor PSD din Teleorman nu întruneşte condiţiile impuse de lege. Articolul 23 din Ordonanţa 137/2000, cadrul legal după care funcţionează CNCD, le impune membrilor Colegiului Director al instituţiei mai multe condiţii, printre care şi experienţa în domeniu.

“Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propuşi şi numiţi, în şedinţă comună, de cele doua Camere ale Parlamentului. Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetăţean român care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are capacitate deplina de exerciţiu; b) are studii superioare absolvite cu diploma de licenta; c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie; d) are o activitate recunoscuta în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii discriminarii; e) nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste; f) nu a colaborat cu organele de securitate şi nu a aparţinut acestora”, sunt criteriile impuse de lege. Aşadar, pentru a fi membru în Colegiul Director al CNCD, potrivit literei d), trebuie să ai o activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii discriminării.

Dacă ne uităm pe CV-ul ( foarte subţire) depus de Tatiana Sandu la Senat, observăm că această experienţă lipseşte. Între 1995 şi 2007, Tatiana Sandu a fost funcţionar public la Trezoreria Turnu Măgurele, unde “a adminsitrat bilanţuri”, iar în ultmii 10 ani a fost director economic la SC Apa Serv SA Teleorman, timp în care s-a ocupat cu “rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor specifice direcţiei economice şi comerciale”.

Deci Tatiana Sandu nu are nici în clin, nici în mânecă cu drepturile omului şi combaterea discriminării. Membrii Colegiului Director ai CNCD sunt numiţi în funcţie de plenul comun al Senatului şi Camerei Deputaţilor, cu votul majortiţii parlamentarilor prezenţi la şedinţă. Însă votul va fi doar o formalitate, în condiţiile în care PSD are majoritate în ambele Camere. În afară de locul lăsat liber de Petre Florin Manole, în luna iunie se vor vacanta alte două locuri în Colegiul Director al CNCD. Termenul-limită de înscriere este 23 mai, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Senatului relatează Adevărul.