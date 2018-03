Culturist de mare viitor desfigurat, din invidie, de o gaşcă din Turda, numai ca el să nu se ridice!

O scriitoare caracteriza Turda, astfel: “Oraşul care refuză să moară”. Aflat într-o permanentă periferie din punct de vedere economic, social, cultural şi menţinut într-o perpetuă “stare crepusculară”, Turda naşte mai nou “monştri”. Iar când apare câte un talent – cel puţin în sport, din rândul tinerilor din oraş – apar găştile de cartier care-I readuc la trista realitate şi-l “canibalizează”! Acesta este şi cazul lui Sergiu Ceclan, un elev de 18 ani, culturist de talent – care a trecut zilele trecute prin clipe extrem de grele, fiind taxat violent de o gaşcă de golani, pentru îndrăzneala de-şi dori să atingă culmile acestui sport!

“Sunt animat de dorinţa acerbă de a-mi depăşi condiţia”

Sergiu este un băiat cu un aer liniştit, care păşeşte cu precauţie în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj. Nu foarte înalt – dar extrem de bine făcut – are gura acoperită cu plasturi de la loviturile încasate, în urmă cu câteva zile, de la nişte tineri care-şi fac veacul în zona magazinului “Materna”, fac legea şi filtrează tot ce mişcă pe-acolo! Sergiu provine dintr-o familie modestă – un tată care munceşte la stat şi mama şomeră, are şi o surioară – şi, pe lângă faptul că este elev bun la cel mai renumit liceu din zonă, “Pavel Dan”, din Câmpia Turzii, este animat de un vis şi o uriaşă ambiţie: acelea de a reuşi în domeniul sportului! La I.M.L. este însoţit de Călin, un tânăr înalt şi la rândul său bine făcut, cumnatul lui Dorin Crişan, un fost arbitru de culturism şi deţinătorul unei săli de sport. Dorin Crişan este omul cu suflet care, intuind talentul şi ambiţia lui Sergiu, îl antrenează gratuit pe acesta, dar şi pe alţi tineri, în sala lui. Mărturiseşte Sergiu: “Din 2015 practic acest sport – şi de atunci am tot evoluat, fapt care a dus la clasarea mea, anul trecut, pe locul 11, din 25 de participanţi, la concursul naţional “Grand Prix Pro Nutrition”, 2017. Şi, de menţionat că am participat la categoria 70 de kilograme, toţi ceilalţi din concurs fiind seniori”. Neştiind prea multe despre acest sport îl rog să mi-l descrie – atâta cât poate – iar Sergiu se conformează imediat, venind însă şi cu observaţii de nuanţă: “E un sport extrem de dificil, care necesită o ambiţie extraordinară – din punctul de vedere al stilului de viaţă, al antrenamentului şi al nutriţiei – astfel că puteam până acum să renunţ de patru-cinci ori, aşa cum au făcut-o de altfel şi majoritatea celor cu care am început să mă antrenez, la nivel performant. Plus că acest sport e dificil din punct de vedere material fiindcă – existând la noi o federaţie coruptă – statul nu face nimic în acest domeniu, iar particularii investesc în tine doar când ajungi sus de tot. De aceea, am ajuns să mă antrenez singur, ghidat, desigur de dl. Dorin Crişan, care mă găzduieşte în sala domniei sale. Astfel, speranţa mi-a rămas în mine însumi, în ambiţia şi voinţa de a-mi depăşi condiţia şi a nu cădea pradă viciilor, asemeni atâtor tineri din Turda. De altfel, cred că şi genetica are ceva de spus în acest sens, iar eu cred că sunt predispus şi de la natură pentru culturism, altminteri nu făceam asemenea progrese, să-mi cresc masa musculară într-un timp atât de scurt. Ei, vedeţi, de aici a venit şi invidia unor băieţi din găştile din zona magazinului “Materna” din Turda, care mi-a adus necazul din seara zilei de 4 martie”.

Sergiu, atras într-o capcană de către o fată

Relatează apoi împrejurările în care s-a petrecut incidentul care l-a adus la I.M.L.Cluj: “Duminică seară am vrut să lămuresc, la magazinul “Materna”, nişte lucruri, fiindcă nişte băieţi mai mari ca mine au avut treabă cu prietenii mei, tot pe temă de bătaie. Am zis că rezolvăm paşnic problema şi am venit însoţit de cel mai bun prieten al meu, şi el culturist. Şi, ajunşi acolo situaţia s-a schimbat fiindcă ei erau şase, cu toţii bătăuşi cunoscuţi. Iar până la urmă a ieşit rău de tot pentru mine fiindcă am rămas singur după ce prietenul s-a retras, iar mie mi-au ars nişte pumni şi mi-au despicat buza de sus cu un obiect contondent. Astfel că am ajuns la Spitalul Municipal apoi, astăzi, aici la I.M.L.Cluj”. Îl apelez pe prietenul lui de o viaţă, Călin Dragotă, culturist şi el, dar care n-a intervenit în conflict şi a părăsit locul respectiv – probabil ca să nu-şi strice dosarul pentru şcoala de poliţie, unde un singur punct scăzut din nota la purtare de la şcoală i-ar putea aduce respingerea dosarului. Cu sinceritate, acesta îmi mărturiseşte: “Am făcut şi eu plângere împotriva acelor băieţi, Claudiu şi Adrian, deşi nu am fost lovit. Totul a început sâmbătă seara, cu o zi înainte, când am participat împreună cu aceştia la un majorat. Acolo cei doi s-au gândit să se lege de mine, fără să le pese că eu am 110 kg şi peste 1,90 înălţime – şi multe ore de antrenament. Ne-am “mâncat” atunci puţin din gură, dar din fericire conflictul n-a degenerat. A doua zi i-am povestit lui Sergiu ce s-a întâmplat, iar el s-a supărat-foc fiindcă avusese şi el probleme cu ei. I-a dat un mesaj lui Claudiu şi acesta l-a sunat apoi pe Sergiu şi s-au certat, după care lucrurile s-au liniştit”. Arată în continuare că după o jumătate de oră Sergiu a fost sunat de o fată care insista să se vadă cu el, de urgenţă, în faţa magazinului “Materna”. “Io m-am gândit că s-ar putea să fie o cursă, dar totuşi nu l-am lăsat singur. Le-am văzut maşina, m-am întors însă au apărut în fugă, spre noi, Claudiu şi Adrian. Fiind faţă-n faţă cu Sergiu, Claudiu l-a atacat pe acesta iar Adrian mi-a spus că ar fi mai bine să-i lăsăm să-şi rezolve problemele şi să nu intervenim. Dar Sergiu a încasat nişte lovituri de la Claudiu, cu un obiect contondent, pe care acesta-l avea în mână, iar când Sergiu s-a repliat, brusc Adrian a sărit la el. Când am încercat să-i despart, a apărut alt băiat – prieten cu Adrian şi Claudiu – care a tot încercat să mă împiedice să fac acest lucru. Între timp am văzut că se apropie încă o maşină, cu patru persoane, întăririle lor – aşa că am hotărât să nu intervin în conflict şi-am plecat”, explică prietenul lui Sergiu. Mărturiseşte apoi că aceşti băieţi îi poartă demult sâmbetele lui Sergiu, mai ales pentru rezultatele sale ca sportiv. “Aici, totuşi, e un adevărat focar de bătăi şi chestii urâte – care pe noi nu ne interesează deloc, fiind ocupaţi mai mult cu şcoala şi culturismul. Însă, iată că au apărut aceşti indivizi – numai ca să ne arate că există şi ei fac regulile pe aici”, concluzionează el.

Punctul de vedere al antrenorului lui Sergiu

Îl apelăm şi pe dl. Dorin Crişan, binefăcătorul şi antrenorul lui Sergiu, omul providenţial care-i pune acestuia, la dispoziţie, gratuit, sala. Profund impresionat de incidentul prin care a trecut elevul său, Crişan tună şi fulgeră la adresa bătăuşilor: ”Spre deosebire de acei băieţi, Sergiu învaţă la cel mai bun liceu din zonă şi încearcă să-şi creeze şi un viitor prin sport. Am aflat acum că a vrut să şi plece de la I.M.L. Cluj şi să nu depună plângere împotriva bătăuşilor, asta pentru că nu avea cei 38 de lei pentru plata taxei de examinare – dar din fericire a fost acolo fratele soţiei şi a rezolvat această problemă. Dar, credeţi-mă – şi el şi celălalt prieten al lui, Dragotă, care şi el se antrenează aici, sunt elevi silitori la şcoală şi sportivi exemplari. Chiar şi bataia s-a petrecut, nu într-un bar sau discotecă, ci în stradă, unde cei doi au fost atraşi de bătăuşi. Eu sunt fost sportiv, trecut de vârsta de 40 de ani şi ce mă doare cel mai tare la majoritatea tinerilor este faptul că nu mai vor să facă nimic – nici să înveţe şi nici să muncească. Ori, Sergiu şi Călin vin seara, de la 19.00, fac sport timp de două ore şi au un comportament ireproşabil la şcoală. Pe când cei care nu fac nimic resimt o ură teribilă la adresa lor”.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“Legat de incidentul de la magazinul “Materna” din Turda, este depusă plângere la Poliţia municipiului Turda având ca obiect comiterea infracţiunii de lovire şi alte violenţe. Victima a depus certificat medico-legal care atestă că are nevoie de 8-9 zile de îngrijri medicale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, ag. şef principal Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.