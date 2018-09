Cum alegem cadoul perfect pentru orice ocazie

Fiecare ocazie speciala aduce, pentru partile implicate, multa bucurie, emotie si o sumedenie de amintiri placute. Fie ca vorbim despre o zi de nastere, o aniversare de casatorie, un baby-shower sau chiar o petrcere de adio a unui fost coleg de munca, ocaziile de acest gen atrag dupa sine si eterna intrebare: OK, cum sa aleg cadoul potrivit? Pentru ca acest proces de alegere a unui cadou poate fi unul extrem de laborios si uneori stresant, am pus pentru tine cap la cap cateva tips and tricks care te vor ajuta sa alegi un cadou ieftin, util si de neuitat in cel mai scurt timp.

In primul rand, trebuie sa cunosti ocazia. In functie de tematica petrecerii, varsta celor carora intentionezi sa le oferi cadoul si evident, sexul acestora, vei putea stabili ce fel de cadou sa alegi. Pentru ca, bineinteles, nu poti sa oferi acelasi tip de cadou unei fete de 13 ani sau unui barbat de 30 de ani. Iar daca este vorba despre o petrecere de logodna, un botez sau o aniversare, gandeste-te sa alegi ceva util, ceva ce vor putea folosi pentru mai mult timp de acum incolo. Te putem ajuta cu cateva idei simple, dar de efect, cu care sigur nu vei da gres:

Pentru Ziua Mamei, alege o bijuterie frumoasa, o carte de bucate, daca mama ta e pasionata de gatit, un film pe care sa il vedeti impreuna sau chiar un cos cadou plin de bunatati care ii plac.

Pentru Ziua Tatalui, poti opta pentru bilete la meciul echipei sale favorite, un ceas de brand sau un set de ingrijire pentru barbati.

Pentru majorat: Adolescentii sunt usor de impresionat cu lucrurile specifice varstei, asa ca poti sa gasesti fie un card de iTunes plin cu track-urile preferate, un tricou cu mesaj funny sau un gift card pentru shopping in mall.

Pentru botez: Simplu – lucrusoare pentru cel mic. O babetica, o sticluta sau o suzeta amuzanta sunt lucruri indispensabile de care orice proaspata mamica are nevoie. Mai mult, poti alege un body cu un mesaj amuzant, o pijamaluta adorabila, sau de ce nu, niste jucarioare.

Pentru nunta: Ei bine, aici lucrurile stau destul de clar, trebuie doar sa te gandesti ce ar avea nevoie mirii in noua viata inceputa impreuna? Poate niste seturi de vase, lucruri ornamentale pentru casa, haine de pat, sau, daca iti da mana, le poti rezerva un weekend romantic in doi intr-un loc special.

Acest lucru ne duce la pasul al doilea: cat de bine cunosti persoana. Daca este cineva apropiat tie, probabil deja stii care sunt nevoile sale si ce anume ar face-o fericita. Incearca sa faci putina munca de cercetare, sa afli cateva pasiuni, hobby-uri sau macar cateva date importante despre persoana careia ii vei face un cadou. Afla daca sunt interesati de arta, de citit sau de sport, daca sunt persoane active sau mai comode, daca sunt aventurieri sau casnici. Aceste mici detalii pot avea un impact foarte mare asupra alegerii cadoului ideal.

Seteaza un buget. In functie de banii de care dispui, cadoul poate fi mai simplu sau mai sofisticat. Intr-adevar, intentia conteaza, insa totusi, atunci cand alegi un cadou frumos, incearca sa eviti magazinele de tip second-hand. Iar daca nu te poti hotara asupra unui singur lucru, incearca mai degraba un cadou de tip experienta. Acestea includ in general bilete la concerte, lectii de dans sau pictura, vouchere de vacanta, cursuri de inot si altele. Cu siguranta vei oferi o experienta de neuitat!

Iar pentru acele momente in care inspiratia pare sa te paraseasca, poti intotdeauna sa apelezi la ajutorul altor persoane, care se pot ocupa de un astfel de task. Exista o multime de firme specializate care te pot ajuta, indruma sau iti chiar pot oferi o multime de variante la indemana, precum un cadourile de copii pentru diverse ocazii. Ba mai mult, preturile sunt mai mult decat accesibile, asa ca ai impuscat doi iepuri deodata: ai gasit cadoul ideal la un pret convenabil. Nimic mai simplu!