Cum a ales-o Băsescu pe Kovesi pentru funcţia de procuror-şef al DNA: Atunci era sfioasă şi politicoasă

Fostul preşedinte Traian Băsescu a povestit luni seară, la TVR 1, cum a adus-o pe Laura Coduţa Kovesi la conducerea DNA, spunând că a cerut procurorului general de la acea vreme să îi dea o listă cu CV-uri ale procurorilor-şefi DIICOT şi DNA din teritoriu. Băsescu a descris-o pe Kovesi ca fiind atunci sfioasă şi politicoasă. În plus, era femeie şi jucase baschet în echipa naţională, a afirmat Băsescu.

“Cred că în arhiva Preşedinţiei se şi găsesc actele. Am cerut procurorului general să îmi dea lista şi CV-urile de la toţi procurorii-şefi de DIICOT-uri şi de DNA-auri din ţară, de la secţiile teritoriale. De ce? Pentru că era în imaginea mea – nu vreau să iau din Parchetul General, deşi aveam foarte multe recomandări – am zis că ăştia sunt din Bucureşti, se ştiu, or fi îmbârligaţi în tot soiul de chestiuni, ia să aduc un procuror general din teritoriu”, a povestit Traian Băsescu.

El spune că a a văzut în CV-ul lui Kovesi că a jucat în echpa naţională de baschet şi era şi femeie şi îşi imagina că este înaltă, plus că avea referinţe bune.

“Am zis să nu fie din anturajul instituţiilor. La Kovesi vă spun şi criteriile: mi-au venit CV-urile şi în lista cu dosarele am văzut şi că a jucat în echipa naţională de baschet şi era şi femeie. Îmi imaginam, pe cuvânt, zic a jucat baschet, deci, e înaltă. Avea vreo trei dosare soluţionate bine (…) obţinuse condamnări. Referinţe bune altfel din mediul juridic. Referinţe bune, în primul rând nu o cunoştea nimeni”, a mai spus Băsescu.

Fostul preşedinte o descrie pe procurorul-şef al DNA ca fiind la acea vreme o persoană sfioasă.

“Era sfioasă, dar şi când am plecat era încă sfioasă. Era politicoasă. Am avut tot vraful ălă de CV-uri şiera cea mai tânără din tot ce era din şefii de parchete din teritoriu şi era femei, zic <chemaţi-o de la Sibiu, vreau să o văd>. Nu era o tută, era totuşi sportivă şi am spus asta e. Când a venit şi am văzut-o mi-a plăcut”, a mai explicat acesta.

Întrebat când l-a dezamăgit aceasta, preşedintele PMP a spus: “Spectacolul din 2015 şi 2016 cu oameni purtaţi cu cătuşe prin faţa DNA. A fost dizgraţios”.

Sursa:news.ro