Cum sa-ti faci singur gard la casa de la tara

Multi romani si-au cumparat case in mediul rural manati de dorinta de a face bani din agricultura sau pentru ca voiau sa se relaxeze la sfarsit de saptamana in aerul curat si sanatos al naturii. Foarte putini dintre ei au avut resursele financiare suficiente pentru a-si ridica o casa si cateva anexe noi, cei mai multi insa au trebuit sa investeasca in repararea unor case batranesti, a unor garduri rupte sau distruse total.

Evident ca nu poti sta la tara fara sa repari cate ceva, fara sa muti o unealta dintr-un loc in altul sau fara sa starpesti buruienile, asa ca vrei, nu vrei, esti nevoit sa iti achizitionezi tot felul de unelte si aparate de ultima generatie care sa-ti usureze munca si care sa te ajute sa construiesti de unul singur diverse lucruri utile, cum ar fi un gard. O unealta extrem de folositoare in acest sens este masina multifunctionala la care poti cumpara de aici o baterie marca BOSCH, iar gardul casei va creste vazand cu ochii.

Iata ce trebuie sa stii pentru a ridica un gard nou:

Orice gard care delimiteaza o proprietate in Romania, indiferent ca este vorba despre mediul urban sau cel rural, trebuie sa aiba o autorizatie de constructie, asa ca respecta acest lucru daca nu vrei o amenda usturatoare. Desi legea pare abuziva, totusi ea este corecta pentru ca nu poti ignora planificarea urbanistica. Fiecare localitate are un anumit stil si legea protejeaza acest lucru;

Achizitioneaza-ti toate ustensilele si aparatele de care ai nevoie, cumpara acumulator pentru ele daca ai nevoie. In acest sens, vezi pe site mai multe detalii si nu uita ca e mai bine sa fii prevazator decat sa-ti para rau dupa. Desi poate iti va parea destul de costisitoare aceasta investitie, poti folosi uneltele si dupa ce termini gardul la alte constructii viitoare, pentru a ajuta pe vecini sau pentru a face un ban in plus;

Fa masuratorile necesare inainte de orice si noteaza-le, tinand cont de inaltimea pe care o doresti pentru gard, dar si de prevederile pe care le are legea in legatura cu vizibilitatea din strada a curtii si casei si de aspectul estetic al localitatii tale;

Materialele necesare sunt importante si le poti gasi usor fie in magazinele de profil, fie in mediul online. Poti alege un gard de sarma, de lemn, rustic, forjat, opac, din PVC. Important este sa-ti placa si sa arate bine;

Ai mai putea alege sa ridici un gard mai extravagant: un gard de sarma pe care sa tesi ce model doresti, un gard sub forma de acvarii de peste, gard din surcele de mesteacan, gard sub forma de perdea din sticle colorate, din sticle de vin, din mozaic, gard sub forma de creioane colorate, din obloane refolosite, din piatra naturala de rau, din tabla de scris, din usi vechi, flori naturale etc;

Daca te-ai hotarat sa ridici gardul si sa respecti toate sfaturile de mai sus, atunci cauta inca un vecin care sa te ajute pentru ca ai nevoie uneori de o a doua persoana pentru a tine sau a ridica cate ceva. In plus, munca este mai placuta in doi. Poti apela si la o ruda sau la partenera de viata;

In cazul in care nu reusesti sa iti faci singur gardul cu pricina exista oricand si o alta solutie, aceea sa cumperi unul gata facut si doar sa-l montezi in jurul curtii. Magazinele din marile orase au astfel de produse, tot ceea ce ai de facut este sa comanzi si sa astepti acasa curierul care sa-ti livreze gardul gata construit.

In concluzie, nu ai nevoie decat de vointa si de rabdare pentru a reusi sa faci ceva util cu ajutorul propriilor maini, fara sa platesti in plus pentru manopera. Tehnologia de ultima ora te ajuta foarte mult in constructii, asa ca ai putea sa te inarmezi cu timp si sa ai din nastere putina indemanare. Rezultatele vor fi cu adevarat uimitoare si vei primi o gramada de aprecieri de la cei din jur.