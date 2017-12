A cumpărat jumătate din imperiul lui Iulian Dascălu și a intrat în faliment

Miliardarul Christoffell Wiese este acţionar indirect în mallurile lui Iulian Dascălu. Grupul Iulius, construit de ieşeanul Iulian Dascălu, a anunţat că 50% din titluri au fost preluate de Atterbury Europe. Atterbury Property Holdings a fost înfiinţată în 1994, în Pretoria, Africa de Sud.

Acum, dezvăluiri că autorităţile germane anchetează Steinhoff pentru nereguli grave de contabilitate l-au pus pe miliardarul Wiese în situaţia de a căuta soluţii de urgenţă pentru salvarea imperiului său. Apropierea de colaps a Steinhoff a adus probleme şi pentru Banca Centrală Europeană, care s-a văzut în poziţia de a finanţa, prin programul său de achiziţii de active, o companie acuzată de nereguli financiare, scrie Reuters.

Acţiunile Steinhoff s-au prăbuşit cu aproape 80% săptămâna trecută după ce CEO al companiei a demisionat, iar boardul a făcut publice „probleme de contabilitate“ care pun sub semnul îndoielii acurateţea evaluării oficiale a activelor la şase miliarde de dolari, notează Financial Times. Scandalul l-a determinat pe ministrul de finanţe sud-african Malusi Gigaba să ceară celor mai mari trei fonduri de pensii din ţara sa să raporteze ce expunere au la Steinhoff, unul dintre cele mai mari 15 grupuri listate pe bursă ale Africii de Sud. El a spus că neregulile de contabilitate reprezintă „o îngrijorare gravă“. Viceperşedintele ţării Cyril Ramaphosa a caracterizat scandalul ca fiind „o catastrofă“ deoarece „distruge încrederea în general şi în special pe cea în companii“. Un bancher a descris scandalul ca fiind un „spectacol mizerabil“ deoarece multe dintre cele mai mari instituţii financiare ale lumii au finanţat Steinhoff cu credite, au ajutat cumpania să emită obligaţiuni şi au furnizat resurse pentru investiţii principalului susţinător financiar, Christo Wiese. Anul trecut, Wiese a pus ca garanţii 628 de milioane de acţiuni Steinhoff pentru credite luate de la Citigroup, HSBC, Goldman Sachs Group şi Nomura Holdings. Miliardarul controlează 23% din acţiunile retailerului. Neregulile de contabilitate au efecte şi asupra BCE. Când banca a plecat la cumpărături de obligaţiuni corporate a găsit atractive şi titlurile Steinhoff. Acum, când compania este în criză, banca centrală a zonei euro se vede într-o situaţie inedită: este creditorul unei companii în cădere. BCE a cumpărat în iulie obligaţiuni ale Steinhoff, care are operaţiuni în Europa, iar această investiţie îi va aduce probabil pierderi, scrie Handelsblatt. „În acest program, riscul unei afaceri este transferat din privat în sectorul public“, a explicat pentru Reuters Helmut Siekmann, profesor de drept la Universitatea Goethe din Frankfurt. BCE a cumpărat acţiuni Steinhoff prin masivul său program de achiziţii de active prin care stimulează inflaţia şi creşterea economică în zona euro. „Acest caz arată că riscul este prea mare în comparaţie cu beneficiile.“ Nemţii sunt adesea critici ai măsurilor luate de BCE.

În 2014, Atterbury Property Holdings a decis să investească împreună cu Steinhoff International în Atterbury Europe, pentru a se concentra asupra investiţiilor în centre comerciale şi asupra oportunităţilor de dezvoltare pe segmentul de retail, în special în regiunea de est a Europei, aflată în plină dezvoltare. Până în prezent, compania a investit în Cipru, Serbia, iar acum în România.