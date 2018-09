Cursa nebună a unui taximetrist spre poliţie, cu agresorii în maşină şi încheiată într-o jardinieră din faţa secţiei!

Radu este un taximetrist clujean, în vârstă de 41 de ani, cu destui ani de taximetrie la activ încât să se poată spune că deţine experienţă. Luni 26 septembrie, la ora trei dimineaţa, acesta a avut parte de încercarea vieţii sale: a reuşit să ajungă la secţia de poliţie, cu unul din cei doi atacatori ai săi, în ciuda faptului că pe traseu a fost lovit în cap, strâns de gât şi acoperit la ochi, de tinerii care refuzaseră să-i achite contravaloarea cursei. Preţul curajului său a fost următorul: şi-a avariat serios automobilul, chiar în apropierea secţiei de poliţie, intrând într-o jardinieră, însă excat la ţanc pentru ca ofiţerul de serviciu să audă bufnitura, să iasă afară şi să-l imobilizeze pe agresorul rămas în maşină.

Radu este un bărbat înalt, masiv şi cu o privire emanând multă blândețe. Cu mişcări relativ lente, de om liniştit, acesta nu dă nicio clipă impresia că ar fi în stare de gesturi disperate, care ar implica de măsuri luate într-o fracţiune de secundă, dictate de o situaţie specială. Dar cum viaţa depăşeşte orice ficţiune, acesta a fost eroul unei curse nebune, cu doi tineri la bord – drogaţi sau băuţi – extrem de agresivi, încheiată într-o jardinieră aflată în proximitatea Secţiei 3 Poliţie din Gheorgheni. Povesteşte acesta, marţi 25 septembrie, pe culoarele I.M.L.Cluj: “Luni, pe la ora trei dimineaţa am luat doi tineri de cira 20-21 de ani, de pe Dunării, de la localul de păcănele “El Dorado”, comanda fiind să-i transport pe Dâmboviţei, în celebra “Groapă” din Mărăşti, la un local similar… Nu am parcurs mai mult de câteva sute de metri şi i-am auzit vorbind între ei că, oricum, nu-mi vor plăti cursa deoarece nu au bani. Atunci mi-am dat seama că-s oameni de slabă condiţie şi am oprit motorul, rugându-i să coboare. La care unul din ei mi-a râs în nas zicându-mi că nu am ce să-i fac”… În consecinţă, Radu a luat o decizie radicală: a demarat în forţă şi a pornit, în viteză, spre Secţia 3 Poliţie din cartierul Gheorgheni, ca să-i dea pe cei doi pe mâna autorităţilor. “Am ajuns, cu dificultate, pe Liviu Rebreanu, pentru că tinerii văzând că nu-i duc unde mi-au cerut au început să-mi care la pumni în cap, să încerce să mă stranguleze şi să-mi acopere ochii cu palmele, ca să fac accident. Şi, ajuns la circa treizeci de metri de secţie, inevitabilul s-a produs. După ce unul dintre ei s-a urcat, efectiv, pe mine şi mi-a tras volanul spre dreapta, am pierdut controlul volanului şi am intrat în jardinierele de beton de pe trotuarul din apropierea poliţiei. Atunci au “puşcat” şi airbagurile, moment în care unul din cei doi – cel care a fost mai temperat în gesturile lui – a deschis portiera şi a reuşit să se facă nevăzut. Din fericire, ofiţerul de serviciu de la secţie a auzit bufnitura şi a ieşit repede în stradă, reuşind să-l imobilizeze şi încătuşeze pe individul rămas în maşină cel din partea stângă, cel rău – din spatele meu”, relatează în continuare taximetristul… În continuare, Radu s-a deplasat la secţia de pe Decebal, unde a făcut plângere, în timp ce făptaşul a fost şi el transportat acolo. Taximetristul îşi întrerupe relatarea, fiind invitat în cabinetul de consultaţii al instituţiei medicale, de unde se întoarce la scurt timp cu un certificat în care medicii i-au recomandat între trei şi patru zile de îngrijiri. După ce se întoarce în sala de aşteptare a I.M.L. îşi continuă mărturia: “Din păcate maşina mea s-a distrus în partea dreapta-faţă, de asemenea aripa, janta, roata şi motorul. Acuma o să vedem ce se mai întâmplă, însă un lucru e clar: incidentul se putea încheia mult mai rău, fiindcă cel capturat era foarte pornit pe mine şi nu i-a lipsit mult să-şi pună în aplicare planul, acela de a provoca un accident grav şi apoi să dispară”.

“A fost depusă plângere şi avem în lucru un dosar penal. Se fac cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Cât despre celălalt tânăr din taximetru, cel care a fugit, acesta a fost identificat şi urmează să se clarifice dacă a participat şi el la lovirea taximetristului”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.