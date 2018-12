Curtea de Apel Cluj i-a salvat pe șefii CITR și pe Mihai Chezan de un dosar penal

Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins cererea de redeschidere a dosarului penal în care sunt vizați șefii CITR (Casa de Insolvență Transilvania) și a omului de afaceri Mihai Chezan, artizanul afacerii Tower.

”Respinge cererea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind confirmarea ordonanţei nr. 1983/C/2018 din 9 august 2018 de redeschidere a urmăririi penale în dos. nr. l53 D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Serviciul Teritorial Cluj. Cheltuieli judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit dosarului, șefii CITR ar fi acceptat o inginerie financiară a omului de afaceri Mihai Chezan, acceptând în cadrul insolvențelor Mox Construct – Sterling International o consultanţă de 14 milioane euro.

În dosar este judecat și avocatul clujean Sorin Militaru, care a fost reprezentantul lui Mihai Chezan, clujeanul care, sub girul unor politicieni clujeni, a dat un tun imobiliar de aproximativ 6 milioane de euro şi a fugit din ţară. Chezan a fost arestat în Germania, pe numele său fiind emis un mandat de urmărire internaţională, după ce a fost condamnat şi în SUA pentru fraudă.

Practic, Militarul l-a ajutat pe Chezan să înfiinţeze Chase Global Ltd. o societate off-shore din Republica Seychelles, cu sediul social în Seychelles, Victoria, Mahe, apartament 204 & 205, Victoria House, înregistrată în Republica Seychelles sub nr. 076958. În cadrul documentaţiei, Militaru apărea şi în calitate de asociat cesionar. Acest off-shore a apărut în încercarea de a “coafa” afacerea “Tower”, când în 2009 a fost dat publicităţii ştirea că la construcţia imobilelor s-au angajat două concerne, BELGRAVIA PROPERTIES AKTIENGESELLSCHAFT şi off-shore-ul CHASE GLOBAL LTD, asociate sub emblema unui SRL înfiinţat în 2008 – SC STERLING INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL. Conform Monitorului Oficial, SC Sterling International Development era noua denumire a SC Tower Capital Acquisitions LLC, firma fiind acum în faliment.