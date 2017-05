Daca vor marire de salar, primarii trebuie sa faca un singur lucru…

Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor sau viceprimarilor care implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, se majorează cu 25%, conform unui amendament al senatorului PNL Daniel Zamfir la legea salarizării adoptat în Comisia de muncă din Senat.

Un alt amendament al lui Zamfir, adoptat de comisie, arată că „personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat şi cel în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de salarii de bază/solde de funcţie/salarii de funcţie/indemnizaţii de încadrare, mai mari cu până la 25%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat”.

„Nu mi se par deloc în regulă aceste amendamente. Eu ştiu că oamenii plătiţi din fonduri europene sunt cei care muncesc pe un proiect şi au ceva făcut. Primarul da, poate că are o răspundere legală, aşa cum are pentru toate lucrurile pe care le face în primărie, dar primarul nu trebuie plătit din fonduri europene doar pentru că e primar. Proiectele din fonduri europene sunt proiecte care se fac în interesul comunităţii, şi nu ca să îşi ia primarul în plus nişte bani”, a susţinut senatorul USR Florina Presadă.

Iniţiatorul amendamentelor, liberalul Daniel Zamfir, a explicat însă că primarul este implicat 100% în proiectele europene iar colega sa de partid Carmen Hărău a spus că prin astfel de măsuri îi vor stimula pe primari „să facă acces de fonduri europene”.Amendamentele au fost susţinute şi de ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, ea atrăgând atenţia că „primarii nu mai vor să mai acceseze fonduri europene (…) că au văzut ce se întâmplă”.

Potrivit unui amendament formulat de ministerul Muncii, procentul de până la 25% se acordă de la data implementării contractului, acordului sau ordinului de finanţare de către părţile contractante.

Senatorii din Comisia de muncă au mai adoptat un amendament al senatorilor PSD Claudiu Manda şi UDMR Derzsi Akos care prevede că personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază mai mare cu 10%. Proiectul legii salarizării prevedea în acest caz o majorare a salariului de bază de 5%,conform Agerpres.

Comisia de muncă a Senatului a dezbătut, marţi, 17 articole din Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, din totalul de 119 ale legii.