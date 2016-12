Dan Morar explica scandalul de ieri din Primăria Cluj-Napoca:„executivul a fost depășit de situație”

Scandal la Primaria Cluj-Napoca privind impozitul majorat cu 500% de anul viitor pentru cladirile degradate din centrul istoric. Zeci de proprietari s-au prezentat marti, 20 decembrie, la sedinta Consiliului Local unde clujenii s-au certat cu primarul Emil Boc si cu consilierii locali pe aceasta tema.

O parte dintre proprietarii imobilelor care au fost constatate degradate se simt nedreptatiti ca de anul viitor trebuie sa plateasca un impozit de cinci ori mai mare, in conditiile in care ei doresc sa-si refatadizeze cladirea, insa acestora li se pare imposibil ca in trei luni, de cand au primit somatiile, sa-si poata reabilita imobilele.

Consilierul local de la PSD Cluj, Dan Morar face câteva precizări cu privire la scandalul de ieri.

„ Încă din vara am fost împotriva responsabilizarii excesive a Politiei Locale în tot ceea ce înseamnă comunicarea cu asociațiile de locatari, somarea și notificarea acestora. Politia Locala nu are competente în a stabili gradul de uzura a unei clădiri, a da note clădirilor, toată responsabilitate eșecului de ieri fiind asumata de către dânșii. Aceste aspecte au fost confirmate în ședința de ieri când executivul a fost total depășit de situație, ridicând din umeri de cele mai multe ori.

Au fost retrase mai multe proiecte pe baza reclamațiilor persoanelor prezente în sala, ca urmare a neprimirii adreselor primăriei. Cu siguranță sunt multe alte persoane care nu au primit somatiile primăriei, dar care nefiind în sala nu au putut sa își apere punctul de vedere

Vom cere public un raport al Politiei Locale pe fiecare locuință ce a fost vizata ieri, dacă au fost trimise notificările și somatiile către proprietari. Felicit pe toți cei prezenți ieri în sala de sticla pentru modul cum și-au susținut drepturile” explică Morar.

