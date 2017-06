Dan Petrescu ar putea deveni antrenor la CFR Cluj

Antrenorul Dan Petrescu nu a semnat cu formația CFR Cluj, chiar dacă a ajuns la un acord verbal cu oficialii echipei din Gruia, spunând că mai analizează și alte oferte.

Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a anunțat că fostul component al „Generației de Aur” va veni la Cluj. „Există un acord între noi și el, am negociat și am bătut palma. Acum lucrăm la acordul efectiv, probabil vom semna azi sau mâine și vineri vine efectiv să înceapă munca. Nu mă tem de celelalte oferte pe care le are, pentru că el este un om de cuvânt”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport. Între timp, CFR încearcă să-i rezilieze contractul lui Vasile Miriuță. „Trebuie să vină pe la club să discutăm. Am vorbit cu el și nu se opune rezilierii. Noi îi propunem, dacă vrea, să antreneze la echipa a doua”, a mai spus Mureșan.