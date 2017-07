Dan Voiculescu a fost eliberat: Mi-au fost furați trei ani din viață

Dan Voiculescu părăsește astăzi închisoarea… ieșind din spital. Tribunalul București a decis astăzi definitiv ca fostul senator să fie eliberat condiționat, după ispășirea a trei ani de închisoare. El a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare.

„Am avut un sindrom de ocluzie intestinală mecanică, provocată de o strangulare a intestinului subțire. Aceste episoade sunt foarte periculoase pentru că dacă nu ești operat în șase ore se sparge intestinul și totul intră în organism. Mulțumesc doamnei doctor Petrescu de la Pușcăria Rahova și lui Sorin Oprescu. Doamna doctor aproape m-a obligat să vin la spital, iar dl. Oprescu a reușit printr-un cocktail de No-Spa să mă liniștească câteva zile. Am avut un fel de preinfarct dar pe intestin ”, a spus el, despre starea de sănătate, adăugând că „sigur” va fi operat.

Fondatorul Partidului Conservator a făcut și ironii în legătură cu dosarul în care a fost condamnat la zece ani de închisoare, ispășind doar trei. Despre acest dosar, el a susținut în reptate ori că a fost condamnat prin „telepatie”.

„Rugămintea e să închidem ochii ca să continui. Eu am vrut prin telepatie să ne teleportăm la poartă la Rahova. Acum suntem acolo, despre Rahova pot să vă spun că indiferent de vorbe mie mi-au fost furați 3 ani din viață. Acești ani nu mi-i mai dă nimeni chiar dacă intră Băsescu la închisoare sau dacă va plăti toată lumea pentru abuzurile făcute”, a susținut el.

„A început să-mi placă acest cuvânt, pușcărie. Am avut multe sentimente profunde, dar două au ieșit în evidență. Primul era un sentiment de durere. Mă dureau foarte tare pleoapele, stăteam mai mult de jumătate de zi cu ochii închiși. Mi-am creat un biotop al meu, acvariu în care am încercat și am reușit să trăiesc cât poate trăi un om într-un acvariu. (…) Al doilea sentiment, și poate mai greu de suportat, a fost regretul că 12 familii au avut de suferit din cauza mea, pentru ca eu să ajung la închisoare”, a adăugat el, potrivit digi24.ro.

„Am să vă rog să ne teleportăm din nou, ca să vedem cauza pentru care am pierdut trei ani din viață. Să ne teleportăm la Băseescu în birou și să auzim cum spunea el: mâine luăm judecătprul X, mâine o băgăm pe Camelia Bogdan, cum știau cu câteva zile înainte, o să-i dăm 10 ani. Cât de mult regretă Camelia Bogdan că n-a putut să-mi dea 20 ani din cauza Codului Penal”, a mai spus fostul senator.

„Ultima abordare a mea e legată de viitor. La orizont eu văd în continuare o luptă pe viață și pe moarte pe pușcărie. Voi continua cu toate forțele mele, mai ales că determinarea mea acum e întărită de cei 3 ani de pușcărie, să lupt cu abuzurile”, a adăugat el.

Întrebat despre prejudiciul din dosarul ICA, care nu a fost recuperat, el a spus că „nu este niciun prejudiciu acolo”și că „decizia din 8 august 2014 va fi demontată de justiția română”.

El a plecat de la Spitalul Universitar după ce vineri seară a fost internat cu o ocluzie intestinală.