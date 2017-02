Dana Girbovan viitorul ministru al Justitiei

Dana Gîrbovan ar putea fi viitorul ministru al Justiției! Premierul Sorin Grindeanu a recunoscut că a negociat cu judecătoarea Gîrbovan trecerea în fruntea ministerului, dar decizia o va anunța abia miercuri. La Antena 3, Grindeanu a spus că și marți va mai avea întâlniri decisive pentru numirea succesorului lui Florin Iordache, după demisia cauzată de scandalul OUG 13.

”E o doamnă cu care am avut o discuție, dar am avut și cu alții, fiind președintele Uniunii Judecătorilor. Anunțul îl voi face miercuri. Și mâine am programate întâlniri, vom veni cu o soluție care va fi de necontestat.”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.