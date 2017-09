Daniel Dragomir, replică pentru Iohannis: Aţi fost minţit. Ştiu cine v-a dezinformat

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a afirmat ca presedintele Iohannis a fost mintit in ceea ce-l priveste, Dragomir precizand ca nu a plecat din SRI din cauza unor probleme penale si ca dezinformarea presedintelui este un semn al disperarii „SRL Coldea si PFA Kovesi”.

”Din pacate, disperarea SRL Coldea si PFA Kovesi a ajuns pana la a recurge la dezinformarea Presedintelui Romaniei.

Stiu cine l-a dezinformat azi pe Presedinte, stie si domnul Presedinte.

Mi se pare incalificabil si periculos ca s-a ajuns la dezinformarea Presedintelui. Nu am plecat din SRI din cauza vreunei „probleme penale”.

Domnule Presedinte,

– Am inaintat Raportul de demisie din SRI in data de 28.01.2013.

– Am fost trecut in rezerva cu calificativ „foarte bine” la data de 15.02.2013. (Nota SRI anexata).

– la plecarea mea au fost organizate doua petreceri de adio interne si una organizata de partenerul american. Puteti verifica.

– Denuntul fortat impotriva mea a avut loc 14.03.2014 (l-au fortat sa scrie special pentru a ma executa la Sectia Militara a DNA, desi denuntatorul a recunoscut ca m-a intalnit prima data in februarie – martie 2013).

– Dosarul DNA a fost deschis la 18.03.2014. (Expunere dosar DNA).

– DNA a intrebat SRI despre mine prima data la 07.05.2014 in urma denuntului mincinos. (Daca as fi facut ceva SRI nu ar fi sesizat inainte?).

– Urmarirea penala impotriva mea a inceput la 12.01.2015, cand am fost retinut si apoi arestat preventiv pentru sase luni (comunicat DNA).

– Daca as fi plecat din cauza unor „probleme penale”, treceau doi ani pana sa fiu arestat?

– In data de 27 decembrie 2016, prima instanta de fond m-a achitat pentru infractiunile de trafic de influenta, spalare de bani, furnizare de informatii clasificate.

Va asigur de intreaga mea consideratie si imi exprim regretul ca s-a ajuns la dezinformarea domniei voastre.

Veti intelege asadar disperarea oamenilor din jurul dumneavoastra.

Ați fost mințit…”, a scris Daniel Dragomir pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că așa-zisele dezvăluiri ale fostului colonel SRI Daniel Dragomir nu afectează credibilitatea vreunei instituții, deoarece, în cazul acestuia, nivelul de credibilitate este foarte mic, el plecând din Serviciu ca urmare a unor probleme penale.

„Mi se pare o campanie ciudată. Nu am urmărit în detaliu fiindcă nu urmăresc astfel de cancan-uri, dar nu cred că afectează credibilitatea vreunei instituții, ba chiar când am rugat pe cineva să se informeze cine este acest fost angajat al SRI mi s-a spus că omul a plecat din SRI din cauza unor probleme penale, dosare penale șamd. Nivelul de credibilitate, după părerea mea, este foarte mic”, a spus Iohannis, potrivit Agerpres.

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat marți că a prezentat membrilor Comisiei parlamentare de control asupra activității Serviciului Român de Informații o listă cu 65 de persoane care, în opinia sa, ar trebui audiate pentru a susține acuzațiile sale privind existența unui „stat paralel”.