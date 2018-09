De ce sunt fumigenele colorate cele mai spectaculoase materiale pirotehnice

Daca te gandesti rapid la trei tipuri de materiale pirotehnice, cel mai probabil primele care iti vin in minte sunt artificiile, petardele si rachetele. Acestea sunt, intr-adevar, cele mai utilizate atunci cand vine vorba de noaptea dintre ani, un eveniment in aer liber sau o petrecere fastuoasa.

Cu toate acestea, exista un alt tip de articole pirotehnice considerate de multi chiar mai spectaculoase, dar si mai inofensive, si care au un pret mai scazut. Este vorba despre fumigene colorate. Acestea se folosesc cel mai des in urmatoarele doua situatii:

Pe stadion. In nenumarate randuri, se intampla ca spectacolul din tribunele unui stadion sa il depaseasca pe cel de pe teren, mai ales daca se infrunta doua echipe rivale, intr-un derby de traditie. Suporterii patimasi, scandarile si coregrafiile acestora ii fac pe cei 22 de fotbalisti sa dea totul pe teren, transformand acest sport intr-un eveniment planetar si un business de sute de miliarde de dolari anual.

Arsenalul galeriilor include tricouri, fulare, bannere si steaguri, insa de foarte multe ori cele mai spectaculoase obiecte din peluze sunt fumigenele colorate. Acestea pot fi folosite atat inaintea inceperii partidei, cat si in momentul fluierului de start sau atunci cand una dintre echipe marcheaza un gol. In plus, ele pot fi utilizate si in momentele triste, cand jucatorii au nevoie de un imbold din partea tribunelor, spre exemplu atunci cand echipa primeste un gol.

In mod evident, fumigenele colorate trebuie asortate de suporteri la culorile traditionale ale echipei lor sau la cele de pe steag, daca vorbim despre echipele nationale. Indiferent de situatie, aceste articole pirotehnice nu fac numai deliciul celor prezenti pe stadion, ci si milioanelor de telespectatori care privesc meciul de acasa, din baruri sau din piete.

In timpul sedintelor foto. Desi multi asociaza fumigenele colorate exclusiv cu fotbalul, acestea pot fi folosite si pentru activitati mai pasnice si chiar artistice. Mai exact, vorbim despre sedinte foto, fie ca ne referim la shooting-urile pentru nunta, la fotografii artistice sau la videoclipuri muzicale.

Folosind fumigene, vei da culoare atat la propriu, cat si la figurat fotografiilor tale si le vei adauga dramatism. Totodata, aceste articole pot fi utilizate pentru a acoperi un fundal nepotrivit sau neatragator. Acestea sunt disponibile intr-o paleta foarte variata de nuante, de la galben, rosu si portocaliu pana la violet, verde, chiar si negru.

Astfel, fie ca fotografiezi un cuplu proaspat casatorit, un top-model sau o trupa muzicala, fumigenele colorate vor da o noua dimensiune imaginii, facand-o memorabila si cu mult mai spectaculoasa.

Ekopiro, furnizor autorizat de materiale pirotehnice, iti pune la dispozitie o gama larga de fumigene colorate si grenade cu fum, in zeci de culori, inclusiv celebrele „Nebelschlag” (fumigena + petarda) si „Afumatorul”. Atentie, insa! Indiferent ce model alegi, trebuie sa tii cont intotdeauna de cateva masuri de siguranta. In primul rand, fumigenele colorate sunt articole pirotehnice destinate folosirii exclusiv in spatii deschise, departe de copii, animale de companie, materiale inflamabile sau zone de vegetatie uscata. De asemenea, nu tine fumigenele in mana decat daca acest aspect este specificat in mod expres pe ambalaj.