De mâine începe maratonul KinoFest

Pe 18 martie, 277 de scurtmetraje se aliniază pentru startul unui eveniment unic – Maratonul Kinofest Cluj 2017: filme premiate, animaţii, filme de ficţiune, visual fx, videoclipuri, microfilme… filme din colectia Kinofest, grupate în programe variate şi incitante.

Maratonul va debuta la sâmbătă 18 martie ora 19 cu un concert de muzică electronică susținut live de artistul clujean Iszlai. Filmele vor rula 18 ore zilnic, de la 11.00 dimineaţa, până la ora 5.00 a doua zi. La Urania Palace va avea loc şi o expoziţie de grafică digitală din galeria de artă Kinofest (cu lucrările unor ilustratori din diverse ţări). În duel cu grafica digitală se vor afla în spațiul expozițional Urania Palace și lucările în peniță ale tânărului grafician Ștefan Amatiesei.

Grupate sub numele Best of Kinofest, rulează 30 de scurtmetraje premiate la festivalul nostru, dar şi la o mulţime de alte festivaluri importante. De la scurtmetrajul lui Luis Figuero, înscris în cartea recordurilor pentru cele mai multe premii (peste 200), până la “A Morning Stroll” de Grant Orchard (Marea Britanie) câştigător BAFTA, Sundance şi nominalizat la Oscar pentru animaţie – filmele din programele Best of Kinofest totalizează sute de premii internaţionale.

Pentru împătimiţii animaţiei, programele recomandate sunt: Adventures in Animation (47 de filme) şi Animation Zone (42) – ce prezintă animaţii cu tehnici variate (2D, 3D, MIXFX, animaţii clasice) producţii preponderent europene; dar şi Play Asia (19 scurtmetraje de animaţie produse în Japonia, China, Taiwan, Singapore, etc.) cu animaţii foarte dinamice, excesiv de colorate, manga, experimentale, etc; şi nu în ultimul rând: programul Visual FX – 17 scurtmetraje spectaculoase, filme de ficţiune cu efecte speciale de animaţie – un domeniu de excelenţă. Remarcăm tehnica impecabilă, poveştile originale şi directia de scenă. Animaţiile din toate aceste programe sunt producţii variate – de la filme studenţeşti din universităţi celebre de profil (Gobelins, ESMA, ArtFX, etc), la producţii independente sau producţii ale unor studiouri consacrate (Platige, FUMI, Studio WASIA, etc).

Programele Adventures in Motion şi World Panorama prezintă 26 şi respectiv 19 scurtmetraje de ficţiune, de pe 4 continente: Europa, Asia, America de Nord şi de Sud. Sunt filme speciale, multipremiate, filme de concept, variate şi memorabile atât prin scenariu, realizare artistică şi tehnică, originalitate, jocul actorilor.

Spooky Shorts sunt 19 scurtmetraje genul horror/thriller, filme speciale şi îngrozitor de bune! Programele Comedy Shorts grupează 31 de comedii savuroase – filme excelente, cu premii cât se poate de serioase şi impresionante. Jukebox aduce 27 de videoclipuri din selecţia oficială a festivalului. Sunt scurtmetraje la care cuvântul creativitate este pe primul plan.

În maratonul de la Cluj sunt incluse şi nouă producţii româneşti: “O vacanţă la mare” de Cristina Groşan, “The Box” de Mircea Ghibortz Ghinescu, “Hello Tourist” de Gergelz Szilard, “Brit Tips Ditty” de Dan Vezentan, “Jaful” de Mihai Radu Dan, “Ochiul Păpuşii” de Doru Drăgoi şi Bogdan Drăgoi, “Life Buoy” de Bardac Dragos Mihai, “Sonic Hysteria” – Nicolae Chiriş şi Andrei Stratone, “Hotel Fetish” de Cătălin Rulea, “O zi de muncă” de Mircea Ghibortz Ghinescu.