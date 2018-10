Dealerului drogului ”Zombie” i s-a prelungit arestul preventiv

După un filaj de aproape un an de zile, Sergiu Sorin Scrob, zis Baghera, Răzvan Radu, zis Uscatu și Petruț Ioan Cătălin au fost arestați preventiv în 20 septembrie 2018 pentru trafic de droguri. În 15 octombrie, un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj a admis propunerea DIICOT, astfel că cei trei s-au ales cu prelungirea arestării preventive.

”În baza art. 236 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, şi, în consecinţă : În temeiul art. 202 alin. (1) – (3) şi (4) lit. e) C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen., dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive a inculpaţilor, după cum urmează: – S. S. S. . – R. R., – P.I. C., În temeiul art. 272 C.proc.pen., stabileşte onorariile pentru apărătorii desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii: S. S. S. – av. C. I., R. R. –av. C. I., în sumă de 130 lei fiecare, care se avansează din Fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în favoarea Baroului Cluj. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu inculpaţii şi procurorul. Pronunţată în Camera de consiliu, azi, 15 octombrie 2018, ora 15:00, în lipsa participanţilor. JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI.Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 648/2018 15.10.2018”, se arată în soluția pe scurt.

Ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate, împreună cu procurorii DIICOT au realizat la Câmpia Turzii o amplă campanie de audieri și rețineri, fiind luați de la ore elevii.

În urma perchezițiilor domiciliare, oamenii legii au găsit acasă la trei suspecţi 20 de grame de substanţe psihoactive, mai multe pungi tip zyp-lock goale, 2 cântare, un grinder, laptopuri şi telefoane mobile.

Localnicii din Câmpia Turzii spun însă că „afacerea” cu droguri este una înfloritoare. De altfel, cele trei persoane au intrat în atenţia procurorilor DIICOT încă din urmă cu un an, pentru că, spun autorităţile, la diferite intervale de timp, au procurat şi revândut produse cu efecte psihoactive.

În urma acţiunilor, doi suspecţi au fost arestaţi de către Tribunalul Cluj, fiind vorba despre Sergiu Sorin Scrob, zis Baghera, şi Răzvan Radu, zis Uscatu, ambii din Câmpia Turzii.

Principalii clienţi ai acestora erau minori. În ultimele luni, în municipiul Câmpia Turzii au apărut în spaţiul public imagini filmate cu diverşi tineri despre care se bănuieşte că s-ar fi aflat sub influenţa unor substanţe cu efecte psihoactive. După reacţiile tinerilor, s-a bănuit că ar fi vorba despre drogul Zombie, devenit popular în urmă cu câţiva ani, în Statele Unite.

Când canabinoidele sintetice atacă receptorii din creier, care mai apoi interacţionează cu dopaminele, pot cauza paralizia temporală a mâinilor şi picioarelor, dar atunci când drogul interacţionează cu serotonina îi poate face pe consumatori să se simtă precum nişte ,,zombie”.

Referitor la apariţia, în România, a aşa-numitului “drog Zombie”, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a anunţat vineri că din evaluările disponibile în România, nu rezultă existenţa unei substanţe psihoactive noi.

„Până în momentul de faţă nu au fost sesizate apariţii de noi substanţe în această regiune a Europei de natură să producă efectele semnalate de curând în presa din România”, se arată într-un comunicat.

Potrivit Agenţiei Antidrog, numărul total anual de substanţe noi care apar pe piaţă este în scădere faţă de anii de vârf (2014 şi 2015), dar numărul total de noi substanţe psihoactive rămâne ridicat. La sfârşitul anului 2017, Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie monitoriza peste 670 de noi substanţe psihoactive, un număr dublu faţă de 2013, substanţe conţinând inclusiv canabinoizi sintetici noi şi opioide sintetice noi cu potenţă mare (în special derivaţi de fentanil).

Utilizarea canabinoidelor sintetice a avut efecte şi asupra comportamentului, inducând stări de paranoia, anxietate, atacuri de panică şi episoade psihotice. Împreună, toate aceste efecte au fost denumite ,,efectul zombie” conform campaniei educaţionale K2/Zombie DC, din Washington DC.

,,Canabinoidele sintetice conţin substanţe chimice care nu ar trebui să intre în corpul uman”, spunea un specialist american.

În 2011, Drug Enforcement Administration (DEA), din Statele Unite ale Americii, a inclus pe lista substanţelor ilegale cinci compuşi descoperiţi în K2, pentru a putea reduce vânzările, însă fabricanţii au încercat să păcălească legislaţia prin înlocuirea cu alţi compuşi legali.