Decizii luate de Irina Radu la TVR Cluj. Ce se întâmplă cu Romeo Couți? /Exclusiv

Irina Radu, președinte-director general al TVR, a trimis șefilor de stație din teritoriu o informare despre faptul că în ianuarie 2017 va administra o serie de schimbări.

Printre acestea se numără și restructurarea TVR Cluj. Astfel că, Irina Radu a decis ca Romeo Couți să rămână șef la TVR Cluj pentru perioada 1 ianuarie-1 aprilie 2017, urmând să comunice între timp viitoare schimbări.

„După cum cunoaşteţi mulţi dintre dvs., la 31 decembrie a.c. expiră mandatele de coordonatori pentru toate structurile din TVR. Am pledat pentru a nu se face evaluarea finală.

Câteva coordonări nu au fost atribuite, urmând să fie realizate prin cumul de atribuţii de membri ai Comitetului Director, fără creşterea indemnizaţiei de coordonator. Precizez că nu am făcut schimbări la studiourile teritoriale, pentru că timpul nu mi-a permis să cunosc atât cât îmi doresc situaţia şi să îmi pregătesc o poziţie argumentată; mă refer aici la situaţia anormală şi complexă de la TVR Cluj, dar şi la alte câteva poziţii din teritoriale unde lucrurile nu sunt chiar cum trebuie. De aceea doresc să avem o întâlnire, în primul rând cu colegii de la Cluj, unde mă voi deplasa în luna ianuarie” susține Irina Radu.

Eniko Pakai pe picior de plecare

De asemenea, în toamna anului trecut Couți a desemnat-o pe Eniko Pakay la departamentul de arhivare a materialelor produse la TVR Cluj. Aceasta avea un termen limită de a-și exercita atribuțiile până în 31 decembrie, însă a eșuat.

Demisia acesteia este discutată zilele următoare.

Eniko Pakai, potrivit celor de la TVR Cluj, lucrează în televiziune din 1992, unde susţine că a ajuns din întâmplare…la Studioul Teritorial Cluj al Radioteleviziunii Române din acea vreme, cu diploma de inginer TCM-ist (tehnologia construcțiilor de mașini).

La capitoulul venituri încasate, Ziar de Cluj preciza în 2016 că : Eniko Pakai plescaie in aceasta functie cu ajutorul UDMR si de aia e atat de atenta cu acest „partid”. Nu cumva sa supere pe cineva de acolo ca a sfeclit-o isi pierde privilegiile. Este si motivul pentru care astazi, la ora 16, a deschis buletinul de stiri dedicat sectiei maghiare de la TVR Cluj cu o limba imeeeeeensa in sigla udemerista, anuntandu-i pe cei 73 de unguri clujeni amortiti care si-or fi pierzand vremea cu acest post lipsit de audienta ca domnul Kelemen Hunor a stabilit sa arunce 2 ciosvarte parlamentare pe listele UDMR si culdusilor de la Partidul Civic Maghiar, ca sa manca si gura lor ceva.Dar doamna Eniko Pakai este rasplatita bine de tot pentru slugosenia ei.

In 2013, a incasat 40.044 lei, adica o medie de 3.337 lei pe luna, ulterior in 2014 a incasat 68.914 lei, adica o medie de 5.742 lei pe luna, iar in 2015, a incasat 65.631 lei, adica o medie de 5.469 lei pe luna.”

Contactat telefonic, Romeo Couți a refuzat să comenteze deciziile luate de șefii Televiziunii Române.