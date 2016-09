Dejeanul Gheorghe Benea umflat de DNA / Acuzații de luare de mită

Potrivit unui comunicat DNA, transmis vineri AGERPRES, in acelasi dosar care vizeaza fapte de coruptie in legatura cu o licitatie trucata pentru innoirea parcului auto al CNLR a mai fost retinut Ovidiu Ripanu, sef Serviciu Achizitii in cadrul Loteriei Romane, pentru luare de mita in forma continuata, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani in forma continuata.

De asemenea, s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile, incepand cu data de 15 septembrie, fata de Cornelia Olaru, referent in cadrul CNLR – Serviciul Achizitii si membru al comisiei de evaluare a ofertelor, acuzata de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si luare de mita, si fata de Iulian Catalin Niculae, asociat si administrator de drept al unei firme, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani in forma continuata.

In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane care au calitate de suspecti: Remus Leonard Lazareanu – director executiv al CNLR, la data faptei, Dan Gheorghiu – sef Birou Transport in cadrul CNLR -, ambii cercetati pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, Nicolae Virgil Sorescu – administrator al unei societati comerciale cu activitate de comercializare autovehicule, acuzat de complicitate de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani in forma continuata, Constantin-Bradut Raducanu – administrator de firma, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, Laura Alexandra Benea, fiica lui Gheorghe Benea, acuzata de complicitate la luare de mita si spalare de bani, si Marius Bran, asociat si administrator de drept al unei firme, cercetat pentru complicitate la spalare de bani.

„La data de 17 mai 2010, conducerea Companiei Nationale Loteria Romana a atribuit unei societati comerciale cu activitate de comercializare autovehicule (dealer auto), administrata de suspectul Sorescu Nicolae Virgil, un contract de furnizare de 182 de autovehicule in sistem buy-back, in valoare de 13.386.378,73 lei pentru inlocuirea parcului auto al Loteriei Romane. Contractul a fost initiat, fundamentat si atribuit cu incalcarea prevederilor legale, prin licitatie trucata anume pentru a favoriza respectiva societate comerciala, care a vandut astfel Loteriei Romane autovehicule la un pret substantial mai mare decat pretul pietei”, spun procurorii anticoruptie.

Procedura de achizitie a fost initiata de inculpatii Gheorghe Benea, Ovidiu Ripanu si Remus Lazareanu fara ca acestia sa estimeze valoarea contractului de achizitie pe baza unor calcule care sa aiba in vedere toate sumele platibile.