„Demolat” de fratele femeii care i-a dăruit patru copii, pentru că a făcut-o târfă. Aceasta mai are patru odrasle din alte legături!

Marcel Muncaciu, un clujean în vârstă de 54 de ani are parte de pătimiri atât de crunte din partea fostei soţii încât acestea par desprinse dintr-o telenovelă. Bărbatul a făcut patru copii cu Adriana însă femeia, „inimă zburdalnică”, a rămas mereu însărcinată cu bărbaţi diferiţi, ajungând astfel la cifra de opt copii născuţi! Deşi despărţit de ea, zilele trecute Marcel s-a dus să-şi vadă una dintre fetiţe, aflată în grijă la mama femeii, tocmai în localitatea Luna de Jos, comuna Dăbâca. Acolo s-a ales cu un alt pocinog: fratele vitreg al soţiei i-a aplicat o bătaie soră cu moartea, cu muchia unei securi, supărat că a numit-o pe femeie „panaramă”!

Mamă eroină cu opt copii şi… mulţi taţi

Marţi, 8 august, Marcel Muncaciu păşeşte sprijinindu-se într-o pereche de cârje prin curtea I.M.L. Cluj, ajutat de tatăl său în vârstă de 81 de ani, un bărbat cu o figură bonomă. Bătrânul îl aşează pe băiatul său pe o bancă, şi apoi aleargă de colo-colo pentru a rezolva formalităţile necesare examinării acestuia de către legiştii clujeni. Volubil, asemeni tatălui său, bărbatul declară că a ieşit de curând din spital, după unsprezece zile de internare la Clinica de Ortopedie şi doar una la Clinica de Chirurgie Maxilofacială, unde urma să fie operat la un pomete, refuzând însă intervenţia. Mărturiseşte că tot ce i s-a întâmplat în viaţă până acum pare scenariul unui film absurd care, însă, din păcate e extrem de real: „Eu am lucrat în Germania, ca să-mi întreţin familia alcătuită din soţie şi cei patru copii ai noştri – cu vârste de cinci, patru, trei ani şi unsprezece luni. Doar că la un moment dat am aflat că Adriana îşi face de cap acasă, în lipsa mea, cu fel şi fel de indivizi. Ea mai avea doi copii, dinainte de relaţia cu mine, fiecare făcut cu un alt bărbat. Însă, aflând de escapadele sale i-am spus fără urmă de şovăire că o părăsesc. Locuiam atunci în satul Răscruci, unde îngrijeam un bătrân – cu acte în regulă, urmând să moştenim casa după ce respectivul moare. Când m-am întors în ţară, ea a plecat în Germania, însă însărcinată cu un tip de aici. Însă, ajunsă acolo, individul care aștepta – de supărare că nu-i el tatăl copilului – a trimis-o imediat înapoi acasă. Copilul născut de ea – al şaptelea – a ajuns la Casa Copilului, aşa cum au ajuns şi trei din copiii noştri, singură fetiţa de la Luna de Jos fiind în grija bunicii, mama ei. Apoi mi-a zis că se-mpacă cu primul bărbat – cu care are un copil – astfel că l-a născut, nu demult, pe al optulea. Dar şi ăsta s-a prins repede că fetiţa aceasta nu-i a lui, ci-i făcută cu un patron din zonă, aşa că i-a dat papucii. Recapitulând, fiindcă văd că v-am cam zăpăcit, situaţia ei stă astfel: la Protecţia copilului se află cei trei copii ai mei, plus o fetiţă, pe al patrulea copil al nostru îl îngrijeşte mama ei, iar de restul copiilor săi nici nu-i pasă”.

Victima, schingiuită cu sadism

Apoi trece la relatarea incredibilului calvar prin care a trecut pe 16 iulie, în Luna de Jos: „Era ziua mea de naştere şi m-am dus să-mi văd fetiţa la Luna de Jos. Acolo, un văr de-al soţiei, poreclit Milmuşor, m-a chemat la bar ca să dau o bere de ziua mea. Acolo se afla un frate vitreg al soţiei, Alin zis Bobby– şi le-am dat de băut la amândoi, cât încape. Apoi, fiindcă se făcuse târziu şi nu mai aveam cursă spre Cluj, acesta m-a invitat să dorm la el. Iar când ne îndreptam spre locuinţa lui, povesteam amândoi despre cât de urât s-a purtat Adriana cu mine şi ce „panaramă” şi „poamă” e aceasta. După aceea, când am ajuns aproape de casa lui mi-a ars pe neaşteptate un pumn de m-a pus la pământ. Imediat după aceea a scos o toporişcă şi mi-a dat cu muchia ei peste picior. Am încercat să mă ridic însă m-a mai lovit o dată, exact în acelaşi loc pentru ca să nu mă mai pot ridica. Şi după ce m-a lovit şi cu coada toporiştii în piept a început să-mi dea cu latul ei în arcadă, umplându-mă de sânge. Şi-a „desăvârşit” opera cu o lovitură în cap, moment în care am leşinat”. Însă, se pare că un vecin îi auzise urletele, astfel că în secundele de după leşin „Bobby” l-a târât până-n casă, fără să anunţe însă ambulanţa. Iar dimineaţa, tot el s-a răstit la Muncaciu: „Ce-ai păţit? Te-am găsit în drum şi te-am adus aici”. Explică în continuare victima: „Apoi, mi-a zis că merge până la un vecin cu maşină ca să mă ducă la Cluj, la spital, însă de fapt s-a întors la crâşmă să mai bea – dar nu înainte de a mă închide în casă. Norocul meu a fost că aveam telefonul la mine, aşa că am alertat un prieten din sat care, aflat la Cluj şi-a trimis totuşi fratele, localnic, să mă salveze. Acesta a reuşit să mă ducă la el acasă, de unde a alertat poliţia şi ambulanţa. Aşa am ajuns în scurt timp la U.P.U. Cluj şi apoi la Ortopedie. Acum am venit cu tata la I.M.L. ca să-mi scot certificat şi să-i fac apoi plângere lui Bobby”. Însă lucrurile s-au dovedit mult mai complexe decât au considerat poliţiştii din Luna de Jos: medicii au refuzat să-i elibereze certificat lui Muncaciu, dată fiind gravitatea loviturilor încasate de acesta. În consecinţă l-au îndrumat pe bărbatul de 54 de ani să solicite eliberarea unei ordonanţe, pe baza căreia să i se facă diagnosticarea şi apoi să înceapă cercetările împotriva agresorului.

Remarcăm privirea neputincioasă a bătrânului său tată şi ochii săi înlăcrimaţi. Îl rugăm să-şi dea şi el cu părerea asupra acestei situaţii ieşite din comun. „Eu mai am trei copii în afară de el şi niciunul din fraţii lui nu mi-a făcut probleme atât de mari aşa cum mi-a făcut el. E trist că nu m-a ascultat când i-am spus să nu se lege de femeia asta, că-i de neam prost. No, şi apoi după ce-o venit copiii lor pe lume am tot nădăjduit că vor rămâne în casa bătrânului din Răscruci, dar din păcate rudele lui din Ungaria şi Austria i-au alungat de acolo, deşi aveau acte de moştenire, în regulă. Ce să mai spun… M-am întristat şi când am aflat ce-i face soţia, cu diverşi bărbaţi. O curvă extraordinară care pe cine o prins i-o făcut copii”, concluzionează distrus, Vasile Muncaciu.

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

“La data de 16 iulie a.c. Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla, a fost sesizată prin plângere penală prealabilă cu privire la faptul că un bărbat din localitatea Luna de Jos, comuna Dăbâca, judeţul Cluj, a fost victima unei agresiuni. În continuare poliţiştii desfăşoară investigaţii în vederea identificării autorilor şi tragerii acestora la răspundere penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, ag. şef adj. Adrian Ştefan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.