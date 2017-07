Deputat USR: Pe undeva se scurg bani din Parlament

Deputatul USR Iulian Bulai a publicat câteva fotografii de necrezut. El a vorbit despre achizițiile aleșilor și a ilustrat cu trei poze făcute luna trecută, în care hârtia igienică de la mai multe băi ale Parlamentului era de fapt un sul de hârtie tăiat în două.

Deputatul vorbește despre achizițiile publice de la Parlament și spune că „unele cheltuieli sunt justificate, altele mai puțin, altele deloc”.

„Pe la mijlocul lui iunie am făcut aceste fotografii. Mai multe luni la rând am observat că la mai multe băi din Parlament hârtia igienică este de fapt un sul de șervețele tăiat în două cu o foarfecă. Nu am vrut să postez atunci nimic, chiar daca mi se părea tare ciudată chestia. Nici acum nu îmi cade bine să postez asemenea detalii, dar cred că e groasă rău”, subliniază Iulian Bulai.

„Adică de undeva se scurg fie bani, fie produse, de am ajuns să folosim suluri de hârtie tăiate în două cu foarecul când totuși se folosesc 116.000 de euro pentru hârtie igienică și produse sanitare. Nu am nicio dovadă, dar bănuiesc că cineva umflă facturile sau pleacă acasă cu hârtia. E rușinos rău de tot. Dacă am ajuns la nivelul acesta de mișmașuri mărunte, ce se întâmplă cu investițiile unde nu putem cuantifica și verifica direct achizițiile? Păcat că în vacanța parlamentară nu se pot scrie interpelări. Am început deja să îmi notez mai multe”, a adăugat deputatul.

Potrivit informațiilor de pe SEAP, deputaţii vor să dea pe materiale de curăţenie şi hârtie igienică până la 116.000 de euro.