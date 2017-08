Descinderi la Gherla. Mascatii l-au retinut pe un mafiot italian urmarit international EXCLUSIV

UPDATE.

Alin Rus contactat telefonic are o alta varianta a povestii:

`Nu are nici o legatura cu firmele mele si nici cu jocurile de noroc. Noi nu exploatam jocuri de noroc ci le reconditionam. Noi nu am avut niciodata dosare penale nici eu nici Ciurar Florin. In trecut italianul a fost trimis de o echipa din tara lui sa ne invete oamenii. A stat in chirie in Gherla si si-a inchiriat un spatiu de pompe funebre. Nici nu ii stiu tot numele doar numele mic, Gaetan. Din cate stiu el tot venea si pleca in Italia` explica Alin Rus.

Autoritatile clujene au efectuat mai multe descinderi la orele amiezii in Gherla si Fizesul Gherlii. Aparent, mascatii au realizat mai multe perchezitii la familii de rromi si la domiciliul unui italian urmarit international.

Potrivit surselor, grupul infractional vizat de autoritati avea mai multe firme ce desfasurau activitati ilegale atat in Romania cat si in Germania.

Ciurar Florin si Rus Alin (Fost Ciurar si-a luat numele dupa sotie Ionela Cornelia) erau complici ai italianului in operatiuni cu reconditionarea aparatelor mecanice(jocuri de noroc). Mai exact, acestia achizitionau aparate mecanice, le reconditionau si ulterior le inchiriau salilor de noroc de pe raza judetului Cluj.

In alta ordine de idei, tot surse apropiate anchetei sustin ca italianul retinut era cautat de mai bine de sapte ani atat de autoritati cat si de alte grupari mafiote din Italia.

