Despărţire dură între iubiţi: după ce s-au bătut între ei şi fata şi băiatul au ajuns la I.M.L. !

Daniel, un tânăr de 24 de ani din Cluj-Napoca e poreclit „Supravieţuitorul”, de când a scăpat neatins dintr-un teribil accident de circulaţie care i-a distrus în totalitate BMW-ul decapotabil. „Supravieţuitorul” a apărut la I.M.L., miercuri 26 aprilie, agil ca o felină şi îmbrăcat în ţinută sport, cu o zgârietură profundă pe frunte, căpătată chiar în acea zi, de la fosta sa iubită – o tânără de 20 de ani, domiciliată în Floreşti – de care intenţionase să se despartă. Însă, după cum se va vedea mai târziu, iubirea nu-i o chestiune uşoară – iar despărţirea are şi ea un anume preţ.

Cei doi – Daniel şi Andreea – se întâlnesc pe coridoarele I.M.L. iar privirile lor se intersectează și ele pentru câteva secunde. Dacă Daniel e zgâriat pe frunte, Andreea are buza spartă şi – spune ea – un dinte ciobit de la pumnii a lui Daniel. Ambii încă bâjbâie în sentimentele lor, nu sunt hotărâţi dacă să folosească deocamdată unul împotriva celuilalt „artileria grea”.

Tânăra parcă şovăie mai tare, tânărul mai puţin – sau poate doar îşi maschează frământarea. Are loc şi un dialog, antologic, între ei, desfăşurat în faţa reporterului Gazeta de Cluj.

El: „Ce-ai de gând să faci acum”?

Ea: „Să fac plângere împotriva ta. Asta pentru că m-ai bătut destul de când suntem împreună”!

Băiatul râde şi-mi spune, luându-mă drept martor: „Eu plec liniştit la serviciu şi când mă întorc la ea, în Floreşti, e vânătă pe picioare peste tot – şi tot eu am bătut-o”!

Apoi o întreabă: „Fumezi o ţigară”?

Ea: „Cum să fumez dacă mi-ai luat pachetul”?

El: „Păi, normal, dacă-i al meu. Că doar eu îţi cumpăr ţigările”.

Între timp fata intră în cabinetul de consultaţii – gardată până la ușă de însoţitor, un tânăr cu alură de sportiv, îmbrăcat complet în negru – prilej pentru Daniel să-mi relateze cum a decurs scandalul dintre ei. Începe acesta:

„Pentru că am terminat-o cu ea de câteva zile, azi dimineaţă am vizitat-o acasă, în Floreşti, ca să-mi iau hainele şi alte lucruri pe care le aveam acolo. Am salutat-o pe maică-sa, care mergea la serviciu şi i-am spus Andreei să mă lase să fac ce am de făcut. Mi-a spus că din casa ei nu plec aşa cum vreau eu. Am insistat, moment în care ea mi-a luat cheile de la Logan – că BMW-ul, cum vă spuneam, e praf după accidentul pe care l-am avut pe Calea Turzii în ianuarie. În replică, eu i-am luat telefonul. Atunci ea a fugit pe scara interioară, la etaj, şi mi-a închis uşa rabatabilă în nas. Din păcate, am spart-o cu genunchiul când încercam să intru, dar o să le-o pun la loc. Într-un târziu am intrat, ea s-a culcat pe pat, pe spate şi mă tot lovea cu picioarele. Aşa, în timp ce mă apăram, am lovit-o şi eu, dar fără intenţie. Şi asta a fost tot. Apoi Andreea a chemat un echipaj de poliţie, care m-a chestionat ce caut acolo. Le-am spus că am venit să-mi iau lucrurile din casa ei, unde am şi locuit o perioadă, astfel că numai prin intervenţia lor am reuşit să-mi recuperez lucrurile. Şi după aceea am venit într-un suflet aici”.

Este poftit în cabinet şi după câteva minute se întoarce cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate câteva zile de îngrijiri medicale. Apoi, se retrage, neîncrezător că fosta lui iubită i-ar putea face plângere penală. Dar, înainte de a pleca îmi mărturiseşte următoarele: „Andreea are nişte probleme, prima, e anorexică şi a doua, chiar la începutul iubirii noastre părinţii ei – care ţin mult la mine – m-au avertizat că fata lor a mai avut dispute violente cu foştii ei prieteni şi s-ar putea să procedeze la fel şi cu mine. Şi, uite, n-am crezut, dar lucrul acesta s-a întâmplat”!

Între timp, plictisită să mai aştepte emiterea certificatului medico-legal – sau poate ocupată cu alte treburi – fata plecase, gardată de tânărul „man in black”. În tot acest timp, personalul de la I.M.L. o căuta zadarnic – şi-o tot striga pe nume….

“Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, în dimineaţa zilei de 26 aprilie a.c., pe raza localităţii Floreşti, a avut loc o altercaţie între doi tineri. Aceştia au primit îndrumări legale pentru a putea fi continuate cercetările, tinerii rezervându-şi dreptul de a depune plângeri în termenul prevăzut de lege”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.