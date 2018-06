Dezvăluiri despre afaceri preluate, liste cu arestări, Ponta, Maior, Coldea și judecători care vor vorbi

A fost primar al sectorului 5 timp de patru mandate, iar cea mai înaltă funcție politică a fost cea de vicepreședinte al PSD. Este vorba de Marian Vanghelie, cel care, o vreme, a controlat întreaga organizație locală a social-democraților din București.

Conflictul cu Victor Ponta, pe atunci președinte al PSD, s-a acutizat, iar Vanghelie a fost, încet-încet, îndepărtat. Reținut în 2015, a pierdut Primăria Sectorului 5. Dar a deschis direct un război împotriva lui Victor Ponta, pe care l-a suspectat că ar fi în spatele problemelor sale juridice.

Acum, Vanghelie declară deschis că fostul premier a lucrat mână în mână cu vechea conducere a SRI. Și că prin intermediul dosarelor penale Ponta a căutat să pună mâna pe diverse afaceri. Din dorința lui Victor Ponta de a prelua Astra Asigurări s-au ordonat reținerea și condamnarea omului de afaceri Dan Adamescu. Tot de la Ponta i s-a tras și lui Nelu Iordache, deposedat, între timp, de compania Blue Air. În interviul acordat „României libere“ Marian Vanghelie nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume.

RL: Ați sugerat, recent, că știți amănunte despre modul în care Victor Ponta și-a lansat noul său partid.

Marian Vanghelie: Da. A fost o întâlnire acum trei luni, trei luni și ceva, în Turcia, nu mai știu exact, între Maior, Coldea și Ponta. Cred că a fost o întâlnire în care și-au reproșat ce au avut de reproșat și au decis că singura șansă este să se reîmprietenească, poate să mai repare ceva din ce s-a mai stricat. Atunci au stabilit punerea în practică a proiectului noului partid al domnului Ponta. Și formula de susținere a domnului Maior în continuare ca ambasador în SUA. Un ambasador ce își vede doar de interesul propriu și aduce numeroase deservicii statului român. Nu știu de unde își finanțează domnul Ponta partidul. Știu doar că am văzut, că am auzit anumite declarații ale unor oameni ce spuneau că domnul Coldea cerea bani unor oameni de afaceri. Cred că este posibil să ceară, să pună anumiți oameni de afaceri să mai dea niște bani la partid, la domnul Ponta. De frică. Că de fapt Ponta este pus în față. Nu el reprezintă partidul. Acest partid este reprezentat de Oprea, de Maior, de băieții aștia care cred că le va mai merge în continuare.

Pentru un partid nou-creat, Victor Ponta a avut un oarece succes. A reușit să convingă câțiva parlamentari din PSD să i se alăture.

Nu a fost un succes. Sunt relații interumane, de prietenie. Unii dintre ei sunt nevinovați. S-au lăsat păcăliți de domnul Ponta că au susținerea necesară, că vor face, că se va întâmpla… Susținerea necesară a cui? A celor ce au nenorocit această țară? Se crede că se mai poate reinventa UNPR luând cu japca parlamentari, păcălindu-i că îi scapă de dosare? Nu cred că se mai poate acest lucru în prezent. Vedem foarte bine că domnul Coldea s-a dus. Chiar dacă mai are unele butoane și le mai întoarce fie la Înalta Curte, fie la DNA. Doamna Kövesi se duce și ea. Chiar dacă mai durează două săptămâni, două luni, nu mai are importanță. Cred că toată lumea își dă seama că este momentul H. Va trebui să răspundă și ea. În mod sigur știu că sunt judecători care vor dori să dea declarații și vor da declarații despre cum au fost amenințați, șantajați de doamna Kövesi pentru a ancheta și condamna oameni nevinovați. Trebuie să răspundă cineva. Kövesi trebuie să răspundă. Din păcate pentru domnul Ponta, văd că acum a început să îi ia apărarea, să vorbească de Constituția României. Că nu este constituțională hotărârea Curții Constituționale. Este contrar față de ce spunea acum doi ani. Se vede că a trecut cu totul, cu arme și bagaje, în echipa asta deja leșinată.

De ce spuneți echipă?

Este evident că Ponta, Maior, Coldea, Oprea au făcut o echipă, un cvartet. Iar în acest cvartet, Coldea o avea prinsă și pe doamna Kövesi. Toți cei care îi deranjau, din punct de vedere politic și economic, erau executați de această grupare. Până la urmă, săracul domn Adamescu, Dumnezeu să îl ierte, a fost cel ce a suportat direct forța și răzbunarea acestora. Am auzit și am informații că atât timp cât a stat în arest nu a beneficiat nici măcar de dreptul de a i se da medicamentele de care avea nevoie. Știindu-se că era foarte bolnav. Nu era vreun pericol public, ca să stea în arest. Nu ar fi avut de ce să stea în arest. Au crezut că prin aceste forme de teroare îl conving să vândă Astra Asigurări. Această societate s-a dorit să fie cumpărată de Ponta & Co. Domnul Ponta a fost cel care a stat la baza arestării domnului Adamescu. Evident, cu Maior și cu echipa. Căci singur nu putea.

Cum ar fi putut un premier să…?

Dom’le, și Nelu Iordache a fost arestat tot de Ponta. La cerința domnului Ponta. A încercat să orchestreze un scandal între firma domnului Iordache și o firmă spaniolă care era susținută la vremea respectivă de președintele Comisiei Europene, Barroso. Nelu Iordache datora niște bani acestei firme spaniole și Barroso l-a rugat pe Ponta să-l ajute să își încaseze banii. Ponta s-a folosit de acest fapt. A făcut toate demersurile către DNA și către SRI ca să-l aresteze pe Iordache și să-i ia firma Blue Air. Din informațiile mele, acum firma Blue Air este controlată de niște oameni aflați în spatele domnilor Ponta și Ghiță. Era o practică să vâneze business-urile ce erau foarte bune. Sub eticheta de luptă anticorupție ei își făceau toate mendrele.

Dom’le, dar nu așa se face, nu așa se rezolvă probleme. Nu trebuie arestat omul. Nici pe dl Nelu Iordache, nici pe dl Adamescu nu trebuiau să îi aresteze. Nu i-am cunoscut, nu am avut vreo relație cu ei, eu doar spun. Dacă acceptăm aceste lucruri se creează niște precedente periculoase.

Există un război al declarațiilor între Ponta și Dragnea, în care fiecare reproșează celuilalt apropierea de fosta conducere a SRI. Cine are dreptate?

Eu nu îi iau apărarea domnului Dragnea. Are el păcatele lui și are destule. El a fost un Jolly Joker ce se ducea pe la SRI să se ploconească să nu îi facă dosare, să nu îl aresteze. Așa era filmul. Dar eu știu că Dragnea nu avea cum să ajungă singur acolo. Nu era el prim-ministru, nu era el președintele partidului. Dragnea nu putea să decidă ceva la vremea respectivă. El este vinovat pentru că a participat alături de Ponta la toată această mascaradă. Dragnea este vinovat că s-a dus și singur și a avut anumite negocieri cu cei de la SRI, dar deciziile privind arestările de la acea vreme erau luate de Ponta. Ponta este vinovatul și el trebuie să plătească pentru aceste lucruri. El avea responsabilități pe ambele funcții: și în interiorul partidului, și ca prim-ministru. Păi, dacă îmi spune acum Ponta că Dragnea conducea atunci Guvernul, atunci înseamnă că el trebuia să își dea demisia. Nu avea de ce să mai stea în funcția respectivă. Din punctul meu de vedere, Ponta trebuie să își asume aceste lucruri pe care le-a făcut. El a fost la negocieri, el e neam cu Maior, el e neam cu Oprea, el l-a băgat pe Oprea în partid, el trimitea parlamentari de la alte partide, cum era la vremea aceea PP-DD, către Oprea. Și l-a făcut o gogoașă umflată pe dl Oprea. Ponta a făcut aceste șmecherii. Venea în interiorul partidului și ne spunea nouă că nu avem ce să facem, că avem majoritate cu UNPR și trebuie să dăm nu știu ce funcție UNPR. Funcțiile importante, de forță, le dădea la UNPR și se spăla pe mâini. Evident că toate acestea le făcea în tandem cu Oprea.

S-au făcut liste de arestări din PSD – președinți de consilii județene, lideri de organizații, oameni pe care Ponta nu îi mai voia în partid. Această listă a fost făcută de domnul Ponta cu Maior și cu Ilie Sârbu, socrul lui Ponta. Deci au făcut o listă cu oameni ce trebuiau să părăsească definitiv PSD. Dar nu doar să plece din partid, ci să plece în închisoare. Căci atunci lui îi era cel mai ușor să se delimiteze și să îi dea afară din partid. Era o practică acest mod de arestare.

Domnul Oprea ne-a lămurit, până la urmă, despre acea întâlnire din sufrageria dânsului din ziua alegerilor din 2009.

Da, acum vine Oprea să ne spună că Maior venise atunci la el pentru micii lui Cocoșatu’. Nu pentru că voiau să vadă cum să falsifice voturile în ziua alegerilor. Atunci toți erau pe telefoane ca să vadă cum să câștige cine trebuia să câștige, ca nu cumva să le fie periclitate funcțiile. Hai, dom’le… Maior venise pentru micii lui Cocoșatu’…

S-a inventat o sintagmă: Statul Paralel. Dumneavoastră credeți în existența unei autorități ilegitime?

Acest stat paralel a început de la discuțiile lor cu ai lor. Și au început apoi să bage oameni în pușcărie. Cel mai bun caz este al domnului Andronic, care a fost într-o relație foarte bună și civilizată cu ei, după care l-au arestat. Ei spuneau între ei: „Noi suntem statul“. Acestea erau discuțiile când voiau să amenințe pe cineva. Le făcea plăcere să folosească această expresie. Au încercat prin aceste protocoale să creeze o formulă de semi-legalitate, dar neconstituțională. Apoi, pe baza acestor documente, se făceau solicitări verbale și se obținea tot ce se dorea. SRI nu avea cadrul legal să își subordoneze toate celelalte instituții, să le cheme la discuții, să le ceară informații. Unora le-a plăcut. Alții s-au lăsat păcăliți.

Ați resimțit această presiune?

Da. Și ca primar al unui sector din București, dar și ca om de partid. Se simțea peste tot pe unde te duceai. Ajunsesem… Mai veneau delegații străine la noi în țară și oamenii se uitau lung la noi când duceam telefoanele afară din încăpere. Sau nu vorbeam prin birouri, vorbeam pe stradă, pe afară. Păi asemenea lucruri nici în perioada comunismului nu s-au întâmplat. Nici ei nu au făcut asemenea nenorociri. A fost o teroare către toate categoriile. Către presa ce nu le era subordonată și nu era a lor, către oamenii de afaceri, către oamenii politici… La popor dădea bine: „Uitați, ne batem cu corupția. Au furat, au jefuit statul român!“. Dar dacă ne uităm acum, ce vedem? Locuri de muncă nu mai sunt. Oamenii de afaceri sunt prin pușcării sau plecați pe afară. Nu știu dacă să se mai întoarcă, să se mai apuce de afaceri. Presa au pus-o pe butuci. Ei erau statul. Atât. În rest, nimic nu mai conta.

Ați anunțat lansarea unui nou partid. Ce doctrină ar urma să aibă?

Înființez un partid, da. Va fi un partid de stânga, creat cu ajutorul, cu sprijinul unor sindicate. Sindicatele trebuie să fie parte componentă a societății. Să fie susținute de clasa politică, în primul rând de partidele de stânga. PSD s-a delimitat și nu mai are nicio legătură cu sistemul sindical. Trebuie să existe societate civilă și zona sindicală care să amendeze greșelile, abuzurile unei guvernări, de orice culoare ar fi ea. Primul obiectiv al partidului va fi scoaterea ofițerilor SRI din politică. Scoși denunțătorii din politică. Domnule, partidele politice nu fac ilegalități. Partidele trebuie să existe, că așa este principiul democrației.

Ar trebui să se simtă amenințat domnul Dragnea că îi veți racola parlamentari?

Nu știu dacă trebuie să se teamă domnul Dragnea. Eu nu mă raportez la domnul Dragnea. El este un pion. Se va duce și el, va veni un alt președinte la PSD. Da, avem o parte din colegi ce au venit din PSD. În primul rând sunt cei ce ne cunoaștem de atâția ani. Suntem în discuții și cu câțiva parlamentari ce cred că vor face pasul, vor veni la noi. Ne pregătim de un congres și pentru fuziunea cu niște partide mai micuțe. Cred că trebuie să strângem tot ce putem de pe partea stângă a spectrului politic ca să putem avea o forță de exprimare.