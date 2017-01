Dezvăluirile sifonarului audiat timp de şapte ore în dosarul lui Daniel Don

La ultimul termen de judecată al ”Dosarului DON”, în care DNA Cluj îl acuză pe fostul şef al AJOFM de luare de mită, martorul-denunţător Ciprian Boşca a explicat magistraţilor cu s-a derulat activitatea infracţională pe proiectele europene timp de cinci ani. O altă surpriză a fost recunoaşterea faptelor lui Moteoc Marian, inculpatul din dosar ce a cerut să fie judecat pe procedură simplificată.

Conform rechizitoriului DNA, în perioada 2010-2015, mai mulţi angajaţi AJOFM Cluj încasau salarii de peste 10-12.000 de lei din care îi dădeau lunar anumite sume de bani directorului instituţiei, Daniel Don.

Ciprian Boşca se numără şi el printre ”beneficiarii” acelor sume, fără a depune vreun efort în acest sens. La percheziţiile din 2015, procurorii au reuşit să îl transforme pe acesta în martor-denunţător scoţându-l de pe lista de inculpaţi, cu condiţia de a relata activitatea infracţională desfăşurată de el şi ceilalţi colegi, implicit fostul director, Daniel Don.

Programaţi pentru a fi audiaţi în instanţă pentru a completa declaraţiile date în faza de urmărire penală, Daniel Cenan şi Ciprian Boşca s-au prezentat luni, 16 ianuarie la Tribunalul Cluj. Luând în considerare că audierea fiecăruia va dura extrem de mult, judecătorul a decis să îl re-citeze pe Cenan la următorul termen şi să îl audieze doar pe Boşca.

Primul inculpat din dosar ce recunoaşte infracţiunile

În toamna anului trecut, rechizitoriul DNA Cluj în care Daniel Don împreună cu Marian Moteoc, Vasile-Dumitru Apătean, Andrei Enyedi şi Cristina Uifălean sunt acuzaţi de luare de mită, a trecut de camera preliminară începând astfel procesul la Tribunalul Cluj. La primul termen din 2017, Moteoc asistat de avocat a decis recunoaşterea faptelor imputate şi implicit judecarea sa pe procedură simplificată.

Reamintim că Moteoc era şoferul personal al lui Daniel Don şi totodată cel ce în rechizitoriul DNA Cluj figurează ca un fel de colector al sumelor de bani destinate şefului său. „Protejaţii” lui Don aveau venituri ce au surprins-o până şi pe directoarea executivă adjunctă a AJOFM, Otillia Niste. Cea din urmă a precizat că veniturile încasate de cei doi erau prea mari.

„Este relevantă stupoarea directorului adjunct de la AJOFM(Otilia Niste) … care nu putea să înţeleagă cum suma de 9000 lei s-ar putea da lunar unui singur expert, ea înţelegând ba că toţi experţii de la un proiect pot primi 9000 lei lunar, ba că 9000 lei este suma pe care o primeşte un singur expert pentru toată perioada de implementare a proiectului” spun procurorii.

Don a încercat să mascheze influenţa pe care o avea asupra numirii persoanelor ca experţi în anumite proiecte prin a delega atribuţia de desemnare altor persoane din AJOFM Cluj.

„La acestea se mai adaugă desemnarea pe post de experţi a unor persoane care nu au nicio legătură cu proiectele, de genul inculpatului Aurel Moteoc – simplu şofer sau a logodnicei inculpatului, respectiv presupusele persoane desemnate pe criterii politice. Inculpatul susţine că a delegat atribuţiile de desemnare a experţilor altor persoane, dar ce interes ar putea avea acestea să îi desemneze experţi pe şoferul personal şi logodnica inculpatului?” se arată în încheierea penală.

Încă de la începutul declaraţiei inculpatul Moteoc şi-a recunoscut faptele din rechizitoriu fără a cere administrarea unor probe noi în vederea obţinerii a unei decizii de condamnare diferită.

„Recunosc în totalitate săvârşirea faptelor cuprinse în rechizitoriu şi solicit ca judecata, în ceea ce mă priveşte, să se facă în baza probelor administrate, pe care le recunosc şi nu le contest. Nu solicit administrarea altor probe cu excepţia celor depuse până în prezent. Îmi menţin declaraţiile date în faza de urmărire penală” a declarat Moteoc în faţa instanţei.

Desigur că la afirmaţiile făcute de acesta s-au formulat respingeri din partea avocaţilor celorlalţi inculpaţi dat fiind că procesul de judecată ar putea fi afectat. De asemenea s-a cerut disjungerea speţei cu acuzaţiile lui Moteoc din dosarul de fond, lucru pe care judecătorul l-a respins. Motivul ce a stat la baza cererii de disjungere era posibilitatea ca în viitor, şoferul lui Don, Mateoc să fie citat în calitate de martor în dosarul de fond.

Reprezentând ceilalţi inculpaţi, avocaţii i-au cerut magistratului să nu se pronunţe cu o sentinţă în cazul lui Moteoc decât la finalul procesului. Acest aspect este foarte important, dat fiind faptul că odată recunoscută fapta şi depusa cererea de judecare pe procedura simplificată, persoana în cauză poate beneficia de o pedeapsă redusă.

Conform legii(Cod Procedură Penală), dacă inculpatul depune o cerere la primul termen de judecată, prin care doreşte să recunoască faptele imputate, chiar dacă aceasta este judecată la al treilea termen(cazul lui Moteoc), beneficiază de o reducere în cuantumul unei treimi din pedeapsa cu închisoarea, ori unei pătrimi în cazul sancţiunii cu amendă.

Sifonarul audiat timp de şapte ore

În continuarea şedinţei de judecată, magistratul a convenit audierea lui Daniel Cecan la un termen ulterior şi acceptul audierii lui Boşca Ciprian. În acest dosar, există trei martori denunţători, Ciprian Boşca, expert şef POSDRU, Daniel Cenan – juristul AJOFM Cluj şi şoferul lui Don, Aurel Motioc. Cei trei au fost audiaţi în data de 13 noiembrie 2015, în ziua în care procurorii au derulat mai multe percheziţii acasă la Daniel Don şi la sediul AJOFM, cu toate că dosarul a fost deschis la finalul lunii martie 2015.

Despre cel din urmă, Gazeta de Cluj a scris în repetate rânduri ca fiind unul dintre angajaţii AJOFM ce încasa peste 7.000 de lei lunar fără a lucra efectiv pe proiecte. Audierea acestuia a durat aproximativ şapte ore.

„În 2010 am câştigat(instituţia AJOFM) două proiecte: Funcţionarul electronic şi Call Center. Daniel Don mi-a solicitat ca parte din veniturile obţinute să i le remit dânsului, fapt ce s-a întâmplat după primul salariu şi până în vara anului 2012, când acesta mi-a spus că nu mai e nevoie să fac acest demers ” începe declaraţia Ciprian Boşca.

În faptă, potrivit celor spuse de turnător, Don îl angajase pe acele proiecte, el îi remitea o anumită suma de bani din salariul de încadrare, rămânea în mână cu minim 7.000 lei şi nu trebuia să facă nimic. Despre momentul din vara anului 2012, Boşca susţine că într-o zi, când se întorcea cu Daniel Don de la masă la sediul AJOFM Cluj au purtat o discuţie prin care el i s-a plâns directorului că are probleme financiare, fiindu-i mama bolnavă. În acel moment Don, i-a replicat acestuia ca nu mai este necesar să îi remită sume şi că poate păstra integral salariul de peste 10.000 de lei de la Uniunea Europeană.

„Mi-a spus atunci că nu mai trebuie să îi remit sumele respective din salariu. Proiectele au continuat până în 2015. Iniţial când am început să discut cu Don despre angajarea mea pe proiectele europene am purtat mai multe conversaţii în biroul meu de la AJOFM. Îmi spunea că el personal nu poate să lucreze pe proiect deoarece era directorul instituţiei. La început, sumele remise de către mine i le dădeam personal în birou. Ulterior i le dădeam lui Moteoc care ori vedea la mine, ori ne întâlneam pe holul instituţiei” mai adaugă acesta.

În toată perioada în care Boşca îşi primea salariul de pe proiectele europene era suspendat din funcţia de la resurse umane din cadrul AJOFM Cluj, însă ocupa în continuare biroul din instituţie. Practic Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţelor de Muncă nu avea voie să angajeze pe altcineva în locul său, iar el, în caz că se termina termenul de derulare a proiectului avea locul ”călduţ” asigurat la agenţie.

Însă dezvăluirile acestuia abia acum încep. Pe lângă metodele prin care se derulau aceste proiecte, Boşca vorbeşte de alţi angajări AJOFM care foloseau aceleaşi practici: suspendări din funcţie, angajare pe salarii de zeci de mii de lei pe fondurile europene şi implicit cotizaţii lunare la buzunarul lui Daniel Don.

„Moteoc venea la mine la birou sau ne întâlneam pe holurile din sediul AJOFM în toată această perioadă cât am lucrat pe proiectele europene. Ştiu că mai erau şi alţi colegi care procedau astfel. Însuşi Moteoc mi-a spus acest lucru şi aici îi amintesc pe Grigoraş-juristul AJOFM şi pe Baiaş care erau suspendaţi din funcţia de la agenţie. Mateoc şi Cenan mi-au spus că mai erau alţii care remiteau astfel de sume lunar. Ei mi-au spus e Apătean Vasile, Uifălean Cristina şi Eredi(un alt inculpat în dosar)” continuă denunţătorul.

Adevărul pe jumătate spus

Cert este că mai mulţi angajaţi, printre care şi Boşca au figurat pe statele de plată pe acele proiecte. Sifonarul din dosar, Boşca, întrebat de judecător cum a ajuns să ocupe funcţiile respective, susţine că Daniel Don a venit la el cu propunerea respectivă şi că a fost ales preferenţial, lucrând la indicaţiile stricte ale acestuia.

„În proiectele pe care le aveam, Daniel Don îmi spunea cum să procedez. Redactam proiecte sub indicaţia lui şi tot el îmi spunea când şi unde să le depun. El desemna cine să lucreze pe proiecte. El desemna ”experţii” şi stabilea cine să participe la realizarea proiectelor finanţate pe fonduri UE. Spre exemplu, la proiectul ”Funcţionarul Electronic” a existat un expert specializat pe latura resurse umane, ce a întocmit contractele de prestări servicii, la care eu i-am înmânat o listă cu experţii pe care am primit-o de la Don. Tot el trimitea persoanele ce urmau să fie angajate la mine în birou pentru ca eu să dau mai departe datele lor spre întocmirea contractului de muncă” susţine Boşca.

Cu toate acestea, judecătorul i-a permis lui Don să îi adreseze o întrebare directă martorului denunţător. Redăm momentul consemnat în sala de judecată:

Domnule Boşca, este adevărat că înainte de depunerea documentaţiei pentru proiectele europene aţi venit la mine în birou cu un CV actualizat?

Da.

Este adevărat că toate CV-urile persoanelor ajunse la dumneavoastră în birou erau verificate pentru că exact acesta era jobul dumneavoastră? Mai exact, recunoaşteţi că persoanele trimise voiau să se angajeze aducând documentele necesare?

Da. Lucram la Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţelor de muncă. Desigur că persoanele erau trimise la mine pentru angajare.

Recunoaşteţi că pentru fiecare proiect în parte aţi primit de la mine un stick USB cu toată activitatea şi rapoartele de activitate pe care în mod normal ar fi trebuit să le derulaţi? Vorbim de informaţii întocmite de mine şi însuşite de către dumneavoastră pentru a fi transmise celor de la UE.

Într-adevăr am primit aceste fişiere, dar vreau să precizez că acelea reprezentau o parte aproape nesemnificativă.

La momentul respectiv, avocaţii celorlalţi inculpaţi au luat cuvântul spunându-i judecătorului să-i amintească lui Boşcă faptul că se află sub jurământ şi că mărturia mincinoasă se pedepseşte cu închisoarea.

Puişorii de partide angajaţi pe ştaif la proiecte europene

Un alt aspect dezvăluit de Boşcă era că, Daniel Don se întâlnea deseori cu liderii partidelor politice din judeţul Cluj şi stabilea ca anumiţi ”puişori” de partide să fie şi ei incluşi statele de plată europene.

Ca să nu îi supere pe angajaţii AJOFM ce erau suspendaţi, Don- spune denunţătorul- a stabilit un stat de plată mai mic la politicieni faţă de cel ce îl aveau Chiciudean, Mateoc, Uifălean şi Enedi.

Contractele şi cotizaţiile

Aparent, Don le spunea acestora ce salariu urmau să aibă şi îi sfătuia cum să procedeze legal din punct de vedere al Codului Muncii. Cel puţin asta susţine denunţătorul. De asemenea Boşcă a explicat faptul că de multe ori banii ce trebuiau remişi lui Don erau daţi în mai multe tranşe dat fiind faptul ca era vorba de sume mari, iar bancomatul interzicea operaţiuni de ridicare numerar, mai mari de 4-5 mii lei.

Fabulos: să ai atâţia bani încât să nu scoţi decât cu porţia!

„În fiecare lună scoteam mai multe zile la rând bani de la bancomat până adunam totalul de aproximativ 8.000 lei. De multe ori bancomatele nu aveau suficiente fonduri, astfel că efectuat retrageri din mai multe puncte şi în mai multe zile” adaugă acesta.

Contractele prin care persoanele activau erau normale, de muncă, pe o perioadă determinată de şase luni de zile, însă erau prelungite de fiecare dată, aşa fiind şi cazul lui Boşcă. Motiv pentru care acesta a lăsat a se înţelege că motivul pentru care îi dădea lui Don bani era ca să nu rămână fără prelungirea respectivă de contract.

După război, mulţi viteji se arată

În partea finală a audierii inculpatului s-a vorbit despre motivele pentru care Boşcă a devenit din om la care”Don” i-a pus mâna în cap şi l-a îmbogăţit în sifonar. Întrebat dacă a sferit vre-un prejudiciu în toţi aceşti ani, începând cu anul 2010, acesta spus că nu.

Astfel, a urmat întrebarea:„Dacă declară că nu a suferit nici un prejudiciu, de ce în noiembrie 2015 a formulat denunţul împotriva lui Daniel Don?”. Moment în care răspunsul acestuia a stârnit hohote în sala de judecată:„Pentru că aşa am simţit. Nu am fost constrâns de procurori. În acea zi, cu ocazia percheziţiilor am hotărât că e momentul să vorbesc. Dacă hotăram înainte, făceam un denunţ înainte”.

Nota personală:

În altă ordine de idei, o scurtă recapitulare din toate cele declarate de Boşcă rezultă că: timp de doi ani a încasat salarii de 7.000 de lei de pe proiecte dându-i o sumă ce reprezenta diferenţa dintre salariul său total şi cei 7.000 încasaţi lui Don, bloca un post la AJOFM deoarece nu a demisionat cum era normal şi de bun simţ ci s-a suspendat din funcţie pentru ca să aibă unde să se întoarcă şi cel mai important, după doi ani, când Don i-a spus ca nu mai vrea banii săi luând în considerare că avea probleme personale, a continuat până în 2015 (când fost săltat de procurori), să îşi ignore ”simţul” şi să trăiască pe picior mare. În clipa în care DNA a intrat în schemă, Boşcă a fost pregătit complet să-şi exprime patriotismul şi să îl denunţe pe omul ce l-a îmbogăţit. Mai ştim noi un alt dosar clujean, tot cu mită, în care sifonarul Răzvan Pop, la fel ca ”vedeta” de azi a dat vina pe alţii şi a ieşit din postura de inculpat rămânând cu banii în buzunar. Cum nici Răzvan nu a făcut-o, nici Boşcă nu va da cei peste 600.000 de lei ”furaţi” din oportunitatea unui om de rând ce putea şi era îndreptăţit să lucreze pe acele proiecte dacă el îşi vedea de funcţia lui la AJOFM.