DIICOT ştia de infracţiunile comise de Clanul Sukosd încă din 2011

Patru şoferi ce transportau banane din Polonia pentru Clanul Sukosd au fost audiaţi la ultimul termen din dosarul Banane de Milioane. Potrivit acestora au existat numeroase pachete sigilate pe care inculpaţii Ştefan Sukosd şi Vana Dan Traian le-ar fi înmânat transportatorilor pentru a fi predate polonezilor în momentul în care făceau achiziţii de banane. Reamintim că, cei de la DIICOT ST Cluj au reuşit să îi trimită în judecată pe Ştefan Sukosd, fiica acestuia -Deszo Timea pentru constituire grup infracţional, fals în înscrisuri şi evaziune fiscală prin operaţiunile ilegale de aducerea a bananelor pe teritoriul României. Prejudiciul cauzat de Clanul Sukosd Statului Român ajunge la peste 16 milioane de lei(sumă ce reprezintă marfă pentru care nu s-a plătit TVA-ul). Acest lucru înseamnă că în total, clanul clujean a adus marfă de peste 70 de milioane pe care a vândut-o fără a o înregistra legal în contabilitate, ci folosindu-se de datele de identificare a diferitor firme-fantomă. Cu toate că cei de la DIICOT ştiau de activitatea infracţională încă din 2011, cei de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj n-au reuşit să construiască un caz împotriva acestora decât trei ani mai târziu.

Pe data de 23 ianuarie 2017, Tribunalul Cluj, instanţă de fond a dosarului ”Banane de Milioane” i-a audiat pe martorii Dan Marica, Fekete-Kovacs Pal Istvan, Dan Lung şi Marius Alexandru Petruş, cerându-le acestora, sub jurământ să declare cum îşi desfăşurau activitatea în calitate de angajaţi ai firmelor suspecte de evaziune fiscală din prezenta cauză.

”Am preluat o firmă şi m-au chemat la DIICOT”

Procurorii DIICOT au monitorizat activitatea infracţională a inculpatului Ştefan Sukosd încă dinainte de 2011. Acest lucru se deduce din declaraţiile martorului Dan Marica, cel ce preluase la indicaţiile inculpatului firma Citrus Fresh, un SRL prin care se efectuau operaţiuni economice frauduloase. În altă ordine de idei, Marica susţine că nu i-a întâlnit niciodată pe cei din clanul Sukosd ori pe Dan Vana Traian, cel ce avea firma de transport care aducea bananele în ţară. Martorul locuieşte în Bucureşti şi nu în judeţul Cluj, iar din rechizitoriu şi din declaraţii anterioare a reieşit că cei din familia Sukosd foloseau deseori identităţile unor firme ce nu le aparţineau pentru a comanda banane din Polonia.

„Arăt că menţin declaraţia pe care am dat-o în faza de urmărire penală, sens în care precizez că am preluat SC: Citrus Fresh undeva în luna septembrie 2011, iar la circa trei săptămâni -o luna de zile am fost chemat la DIICOT unde am fost informat că s-ar fi desfăşurat activităţi de evaziune fiscală pe această firmă, motiv pentru care am şi predat documentele şi ştampila societăţii fără a mai desfăşura activitate în continuare pe această firmă. Doresc să precizez că nu cunosc pe niciunul dintre inculpaţii din prezentul dosar şi de asemenea, nu am cunoştinţă despre societăţile poloneze de la care s-au făcut achiziţii de banane in numele Citrus Fresh” susţine Dan Marica.

La o căutare aprofundată cu privire la datele de identificare ale Citrus Fresh SRL, aflăm că firma a fost fondată de către Chiajna Liliana Florentina în 2008, iar doi ani mai târziu, aceasta şi-a cedat 90% din drepturi unui libanez pe nume Fadi Obeid. În următorul an, capitalul social am firmei s-a mărit, astfel întrând cu un procent de 20% în societate, Dan Marica. Liliana se retrage, numele lui Fadi dispare, iar în ciuda faptului că Marica susţină că după audierea la DIICOT a renunţat să mai activeze pe societatea respectivă, numele său rămâne în documente pana la radierea SRL-ului ce a avut loc în 2013.

Din start, spusele procurorilor se confirmă. Citrus Fresh fusese creată pentru operaţiuni economice frauduloase. Spre exemplu, firma ce se ocupa de comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor a înregistrat în doar trei ai o cifră de afaceri totală în valoare de peste 14 milioane de euro. De asemenea, Citrus Fresh apare într-un dosar cu 23 de inculpaţi, ce se află pe rolul Tribunalului Bucureşti. Ca şi în cazul dosarului de la Cluj, vorbim de infracţiuni comise prin evaziune fiscală.

Şoferii transportau pachete sigilate

Cu toate că erau trimişi să aducă banane din Polonia pe care le descărcau la Debreczen sau Cluj, doi dintre şoferi au declarat în faţa magistraţilor că deseori li se înmânau pachete sigilate pe care trebuia să le dea anumitor persoane de la depozitele respective. Procurorii susţin în rechizitoriu că de fapt acele pachete erau bani cash folosiţi pentru plata bananelor aduse ilegal în ţară, dat fiind faptul că pentru comenzile legale făcute pe firmele Bana Distrib şi Bananas Garden(ambele ale familiei Sukosd) se făceau plăţi bancare. Astfel, cantităţile ”extra” erau achitate numerar oamenilor de legătură din Polonia.

„Mi-am desfăşurat activitatea că şofer, iniţial la SC. Banans Garden, apoi la Siebenburgen şi în final în cursul anului 2014 am fost angajat la VDA Speed. Menţionez că în concret transportam banane din Polonia, banane care erau aduse fie direct la Cluj, fie erau descărcate la Debreten, la gazare. Menţionez că am adus banane pentru SC. Banane Distrib şi SC. Bananas Garden. SC. VDA Speed aparţine inc. Vana, însă prea puţin am ţinut legătura cu acesta. Menţionez că au fost situaţii în care descărcam marfă pentru gazare în Debrecen şi încărcam altă marfă de aici, pe care o aduceam la Cluj. Au fost puţine situaţiile în care să mă întorc la Cluj cu camionul gol, de obicei după ce descărcam marfă la Debrecen mă reîntorceam în Polonia şi încărcam un nou transport(…). Precizez că am transportat din Cluj în Polonia nişte pachete sigilate care nu ştiu ce conţin, pachete pe care mi le dădea Sukosd Stefan” declară fostul angajat, clujeanul Marius Alexandru Petruş.

Un alt şofer, Dan Lung, care la fel ca Petruş a fost angajat pe firma VDA Speed susţine că pe lângă acele pachete se trimiteau şi plicuri sigilate. Însă acesta susţine că pachetele i-au fost înmânate de Vana Dan Traian, inculpatul din dosar ce a declarat că nu avea cunoştinţă despre ce activităţi infracţionale derula Sukosd prin intermediul transporturilor efectuate de firma sa.

„Am fost angajat ca şofer la firma lui Vana Dan, SC. VDA Speed SRL circa 1 an de zile, însă am lucrat vreme de aproximativ două luni şi pe firma Siebenburgen. Precizez că şeful meu direct era Vana Dan care de obicei îmi dădea indicaţii în legătură cu transporturile pe care le aveam de efectuat dar se întâmpla să primesc astfel de indicaţii şi de la Sukosd Ştefan(…). Având în vedere că ţineam mai mult legătura cu Vana am primit de la acesta anumite pachete sau plicuri sigilate pe care le înmânam reprezentanţilor firmelor poloneze dar se întâmpla să aduc astfel de pachete si din Polonia in România. Fiindu-mi citită consemnarea din declaraţia dată in fata organelor de politie, fila 86, vol. II, up. Legat de faptul că primeam astfel de pachete şi de la Sukosd şi că Vana îmi comunica că parchetele pe care mi le dădea provin de la Sukosd Ştefan, precizez că această consemnare corespunde realităţii. In mod obişnuit punctul de trecere al frontierei era Borş” mărturiseşte tânărul din Iara, Lung Dan.

Inei, Moceanu şi Timea întocmeau CMR-urile

Cel de-al patrulea martor audiat în dosar, Istvan Fekete-Kovacs-Pal a lucrat şi el pentru Vana Traian, implicit se ocupa cu transportul respectivelor banane. Însă acesta punctează că CMR-urile pentru marfă erau întocmite de celelalte două co-inculpate în dosar, Inei şi Moceanu. De asemenea Pal a declarat în faţa instanţei că ştia şi că de acest tip de activităţi se ocupa şi fiica lui Ştefan Sukosd, Timea.

„Menţionez că începând cu anul 2013 am fost angajat la SC. Siebenburgen SRL, societate aparţinând numitului Vana Dan, în calitate de şofer. Am colaborat cu această firmă până în iulie 2014, iar activitatea mea concretă consta în transportul şi distribuţia de banane din Cluj-Napoca în diverse judeţe din ţară, respectiv Suceava, Bacău, Bistriţa sau Bucureşti. Menţionez că după încărcarea mărfii primeam aviz de însoţire a mărfii şi CMR, documente care erau întocmite fie de Ienei Rebeka, fie de Moceanu Alina. După cunoştinţele mele, plata mărfii se făcea prin CEC însă eu am primit de la clienţi bilete la ordin şi de asemenea, plicuri închise care, însă nu cunosc ce conţineau. Menţionez că cel care îmi achita salariul era numitul Sukosd Ştefan iar activitatea o desfăşuram la indicaţiile numitei Moceanu Alina. Am cunoştinţa că şi inculpata Sukosd Timea întocmea avize de însoţire a mărfii ori CMR(…). Legat de faptul că după angajare activitatea de transport pe care o făceam era realizată la indicaţiile numitului Sukosd Ştefan şi că nu am mai luat legătura cu numitul Vana Dan, precizez că aceasta corespunde realităţii” declară martorul Kovacs Pal.

Revenind la prima declaraţie, cea dată de Bucureşteanul Dan Marica, cei de la DIICOT ştiau de activitate infracţională desfăşurată încă din 2011. Cu toate acestea, pe cei din Clanul Sukosd i-au percheziţionat doar trei ani mai târziu. Moment celebru marcat de faptul că poliţiştii de la IPJ Cluj au fost nevoiţi să vândă peste 30.000 de kg de banane confiscate.

Dosarul Banane de Milioane a fost întocmit de procurorul şef Radu Mihai Paşca. De asemenea prejudiciul estimat de acesta se ridică la trei milioane de euro (aproximativ 17 milioane de lei), iar pentru întocmirea rechizitoriului, probe, acuzaţii, interceptări, cei de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj au cheltuit peste 80 de mii de lei.