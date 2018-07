Dîncu, executat de Rus!

Creatorii controversatului ”Grup de la Cluj” au pornit un razboi pe viata si pe moarte, pana si apropiatii acestora recunoscand ca, dupa ”porcaiala” verbala cu acuze reciproce si amenintari cu puscaria, intre Vasile Dincu si Ioan Rus nu mai este loc de niciun compromis. Si cu toate ca, datorita apropierii de actuali potentati ai zilei, Dincu parea in ”pole position” in a-si pune cu botul pe labe fostul camarad de o viata si actualul dusman de moarte, iata ca lucrurile s-au petrecut in cele din urma exact pe dos, scrie Cătălin Tache pe national.ro.

Iar Ioan Rus, cu toate ca este cunoscut ca unul nu tocmai dus la biserica a reusit sa-i plaseze lui Dincu o lovitura sub centura, prin manta, care dovedeste inca o data ca ”Vulpea” Virgil Ardelean nu a uitat meserie cand este vorba despre derularea unor asemenea jocuri operationale subterane. Astfel ca, dupa ”scurgerea” controlata a informatiei ca Vasile Dincu ar fi nici mai mult nici mai putin decat favoritul Partidului Social Democrat pentru sustinerea la alegerile prezidentiale de la anul, acesta a fost pur si simplu ”paralizat”.

Pentru ca buna parte a liderilor pesedisti i-au sarit deja la beregata, acuzand fatis proverbialul oportunism politic al acestuia. In timp ce cealalta parte ”miroase” o intelegere oculta, un astfel de contracandidat ”molau” fiind ideal pentru respectarea intelegerii secrete cu Klaus Iohannis…

Greu de combinat

Mai ales ca motivarea ca astfel PSD-ul ar cuceri voturile ardelenilor nu a facut decat sa inflameze si mai mult spiritele in alte structuri teritoriale, care oricum vociferau mereu ca, desi primii la functii, ”ardelenii” din ”Grupul de la Cluj” nu au castigat niciodata in cariera lor politica vreo confruntare electorala majora. Si atunci cum sa nu fie ”legendata” si mai abitir varianta de lucru minutios inoculata a unui ”blat” prin care i s-ar asigura lui Klaus Iohannis un adversar ”de paie” la alegerile prezidentiale de la anul, daca”neamtul” nu isi va mai baga nasul pe la Palatul Victoria? Oricum, cert este doar ca si cu dezmintiri si fara dezmintiri Vasile Dincu tocmai ce a fost blocat la mantinela, cu tot partidul pus in capul sau acestuia fiindu-i mai greu decat oricat sa mai combine cate ceva…

Sursa: Cătălin Tache- national.ro