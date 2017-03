Directorul Sălii Polivante reținut în cătușe. A apelat la superiorii din Poliția Cluj să scape…

Ziar de Cluj a publicat in premiera povestea incredibila a retinerii cu catuse a sefului Polivalentei Ionut Rusu, un politruc pus pe pile politice de catre Emil Boc pe o functie calda, cel care a fost incatusat si dus la sectia de politie duminica dupa-masa in urma unui incident ciudat. Noi nu am reusit sa aflam toate dedesubturile scandalului, asta si pentru ca Jandarmeria si Politia Cluj s-au straduit din rasputeri sa faca disparuta orice informatie din caz. IPJ Cluj isi bate joc de presa si opinia publica crezand ca poate sa ne „faca”. Asa au crezut si altii dinaintea domnului Ciprian Miron, mare comandant cu studii de vara la nu stiu ce Birou din SUA. Asa credea si Nelu Pacurar, ca presa e compusa din fraieri, si uite unde a ajuns. Asa a crezut si spalatelul de Grindean, ca jurnalistii si opinia publica sunt niste idioti, ca nu merita cetatenii sa stie de ce evadeaza IN CONTINUU infractori din arestul IPJ. Pana una alta, am trimis articolul nostru de ieri si cel de azi in atentia Ministrului de Interne, Carmen Daniela Dan. Prea mult timp „clujenii” din IPJ s-au crezut o casta speciala in ministerul de Interne. Hai sa vedem ce cred oamenii din guvern pusi de Dragnea.

Evenimentul Zilei, prin semnatura lui Mihai Soica, dezvaluie ca Ionut Rusu, care a negat orice incident in prima faza pentru Ziar de Cluj, din „impozanta” calitate de sef al Polivalentei, l-a sunat cu tupeu DIN SECTIA DE POLITIE pe seful IPJ, comisarul Miron. Mai rau decat asta este insa dezvaluirea jurnalistului Soica, cel care sustine ca Miron ar fi sunat-o imediat pe șefa Poliția municipiului Cluj Napoca, comisarul Mariana Ilieș care, la rândul ei, l-a sunat pe subcomisarul Dan Crișan. Incredibil este ca asemenea obiceiuri specifice gulerelor albe mai persista in Cluj. Incredibil este ca nimeni nu investigheaza asemenea lucruri.

Cu două ore înainte de meciul de fotbal România-Danemarca, în apropierea stadionului Cluj Arena, a avut loc un grav incident de securitate în care a fost implicat directorul Sălii Polivalente din Cluj Napoca, Ionuț Rusu (foto). Acesta a fost încătușat și dus la Poliție, de unde i-a dat telefon chiar șefului acestei instituții.

De la povestea publicată de ziardecluj.ro, despre incidentul negat în prima fază de directorul Sălii Polivalente din Cluj, EvZ a pornit o amplă documentare, în urma căreia au ieșit la iveală amănunte incredibile despre acest caz. Așa se se explică de Poliția Cluj a refuzat să comenteze incidentul, nu de alta, dar nu s-a dorit să se afle că politicianul a cerut ajutorul șefului polițiștilor clujeni, comisarul șef Ciprian Miron.

Tânărul politician, ajuns peste noapte director la Sala Polivalentă, a fost toată viața lui un fel de ”umbră” a lui Emil Boc, fiind în prima fază angajatul Primăriei Cluj Napoca.

Duminica seara, Ionuț Rusu conducea un autoturism, înmatriculat pe o societate comercială, și a ajuns în apropierea pacării de la Sala Polivalentă, pe care o și conduce de altfel. La un moment dat, Ionuț Rusu care circula pe sens interzis, a fost oprit de un echipaj compus din cinci polițiști, între care se afla și șeful Poliției Rutiere a municipiului Cluj Napoca, subcomisarul Dan Crișan, un polițist cu adevărat profesionist.

Sursele EvZ din serviciile secrete susțin că de față mai era și un alt ofițer, Dănuț Todea care era șef de schimb și trei agenți de poliție. Polițiștii au primit un ordin strict de a nu permite accesul niciunei mașini în zona respectivă, până când nu se va începe controlul antiterorist efectuat de polițiștii de la IPJ Cluj și ofițerii SRI.

Revenind la subiect, la un moment dat, intrând cu mașina pe sens interzis, directorul Sălii Polivalente a oprit în apropierea unei bariere de acces în parcare. Era îmbrăcat în trening. Când i s-a atras atenția că nu poate pătrunde în zona respectivă, Ionuț Rusu a coborât și a plecat, tradând cu refuz solicitarea polițiștilor de a se legitima.

L-a sunat pe șeful IPJ Cluj

Sursele EvZ susțin că după ce a făcut câțiva pași, totul durând în jur de 30 de secunde, polițiștii au luat decizia să îl imobilizeze și să îl încătușeze. Ulterior a fost introdus în mașina de poliție și dus la Secția trei, unde Ionuț Rusu a continuat cu comportarea necivilizată. În afara celebrelor amenințări cu depunerea de plângeri penale, directorul Sălii Polivalente le-a spus polițiștilor prezenți ”milițieni proști”.

Cu un dispreț maxim față de lege, Rusu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe nimeni altul decât comisarul șef Ciprian Miron (foto sus), șeful IPJ Cluj, un polițist de 39 de ani, școlit la Școala FBI, împuternicit în doar un an și jumătate în patru funcții de conducere, fără concurs, dar care s-a dovedit cu aceleași obiceiuri ca și a altor vechi șefi de poliție, care atunci când îi sună cineva au obiceiul să reacționeze.

Surse din serviciile secrete mai susțin că după acest moment, comisarul Miron ar fi sunat-o pe șefa Poliția municipiului Cluj Napoca, comisarul Mariana Ilieș care la rândul ei l-a sunat pe subcomisarul Dan Crișan, care nu a cedat niciun moment și le-a ținut ”spatele” oamenilor lui.

Directorul Sălii Polivalente a primit trei amenzi distincte date de trei polițiști, una de 500 de lei pentru refuz de legitimare, alta de 250 de lei pentru acces pe interzis și o alta de 1.000 de lei pentru injurii aduse polițiștilor. Aceleași surse au mai spus că înainte de a începe să scrie amenzile, cei trei polițiști ar fi fost rugați de Ionuț Rusu ”să nu scrie nicio amendă până nu vorbește cu șeful lor”.

Cei implicați refuză să răspundă

EvZ l-a chestiomat pe Emil Boc în legătură cu acest incident și despre faptul dacă Ionuț Rusu mai este sau nu director la Sala Polivalentă. Edilul municipiului Cluj Napoca nu a răspuns la întrebarea adresată.

La rândul lui, comisarul șef Ciprian Miron nu a răspuns la întrebarea dacă directorul Sălii Polivalente din Cluj, Ionuț Rusu l-a sunat sau nu sau dacă, la rândul lui, a sunat-o pe șefa Poliției municipiului Cluj Napoca.